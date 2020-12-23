新版設輕混能系統 空間寬敞 簡約房車 搶眼細節「保鮮」

車廂滲出明顯的層次感，而且有不少高級感及科技感強的細節，非常討好。（莊達民攝）

【明報專訊】面對SUV步步進逼，在傳統房車市場堅守陣地的車廠買少見少，德國三強：平治（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）及今次主角奧迪（Audi），是仍然積極為旗下房車推陳出新的大廠，值得車迷掌聲鼓勵。奧迪房車陣營中，認知率最高的肯定是中型行政房車A4，它與「老對手」平治C-Class及寶馬3系一直是本港最受歡迎的歐洲房車。車廠最近引入「小改款」版本，追加輕混能（mild hybrid）系統後，燃油效率獲得提升，是值得留意的同級新作。

奧迪的4門3廂式中型行政房車A4，一直吸引不少年輕中產，這車系多年來積存不少長期擁躉，無論在新車或二手車市場，都有一定口碑與叫座力。車廠自去年開始，陸續在全球主要市場推出小改款（facelift）版本A4，本地代理權易手後亦火速引入這款具代表的長壽車系，並以低於40萬元水平開售，頗為吸引。

駕駛感佔優 吸年輕中產

現役的A4屬第5代型號，廠方編號B9，於2016年面世。上市4年後，新車市場走向已經全面傾向高身SUV，傳統4門3廂式房車市場萎縮是不爭的殘酷現實。不過，對於注重駕駛質素及操控感覺的典型車迷來說，車身低矮的房車依然是最好的座駕選擇，高身SUV或者會贏了空間感，但駕駛樂趣始終比不上傳統房車。

A4多年來與老對手平治C-Class及寶馬3系在同一市場板塊競爭，這板塊的目標顧客屬年紀較小的一群中產人士，着重駕駛樂趣及操控質素，空間感並非他們首要考慮因素，因此A4歷經多年演進，其操控感已經非常貼近高性能車甚至跑車：例如轉向動作輕盈而準繩度高；懸掛調校略為偏硬，有助改善行車穩定度；採用7前速雙離合器S tronic波箱，轉波過程爽快流暢……這些基本設定已足以令喜歡開車的人樂於與A4結伴同遊。

小型儲電裝置 提升燃油及環保效率

小改款後率先在港上市的A4 40 TFSI，配置一副1984c.c.的直列4汽缸渦輪增壓引擎，最大馬力為190hp，峰值推力是320Nm。這款FSI引擎的結構及規格，是奧迪積累多年的發展成果，表現成熟而且實用程度高，在低轉區域已有非常不俗的扭力輸出（引擎工作至1450rpm時已開始輸出峰值扭力），在本地市區開A4，會覺得力量源源不絕，起步加速也甚為爽朗。

為應對日益嚴謹的廢氣排放及相關環保歐盟新車規格，廠方趁是次小改款，為這副動力輸出討好的引擎加入「輕混能」（mild hyrbid）系統，透過一套12V小型儲電裝置作輔助動力來源。要留意的是，這套電力裝置主要目的是提升燃油及環保效率，並非加強動力，故新版本A4的動力輸出未見明顯增加，但在引擎暫熄／重啟、油門反應等這些有助節約能源的細節功能上，運作的順暢及改良程度會相對顯著。

車廂佈局層次分明

A4車系發展多年，其外形早已有屬於自己的一套套路，小改款版本成功保持固有特色，同時追加搶眼細節：車身主線條仍然保持簡約，車頭沿用廠方採納多年的Single Frame大面積鬼面罩，搶眼的前後LED燈組修改了線條造型及加入動感顯示，前後泵把加入更多立體細節……這些都已經足夠為A4「保鮮」。

相比外形，新版本A4的車廂顯得更為搶鏡。透過採用不同質感及顏色的物料，為控制台及其他細節部分加入明顯的層次感，予人製作認真和高級的感覺；更新版本的虛擬儀表板（Virtual Cockpit），增加了一項名為Dynamic的顯示模式，令駕駛人可以選用一組跑車式車速及引擎轉數棒形顯示，有助提升駕駛樂趣；中控台上的闊屏幕高清MMI多媒體觸屏式顯示系統，設計有如平板電腦，亦為車廂注入明顯的科技感。A4與其他同級對手比較，佔優的還有車廂空間感，其寬敞程度比C-Class略為優勝，與去年推出大改款的3系比較，亦毫不輸蝕。總括而言，新版本A4對於鍾情房車及着重操控的車迷來說，是一款值得細味及考慮擁有的型號。

●Audi A4 40 TFSI S Line規格

車型：4門5座位房車

引擎：1984c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：190hp/4200-6000rpm

扭力：320Nm/1450-4200rpm

傳動：7前速自動（S tronic）

驅動：前輪帶動

長闊高：4762×1847×1428mm

軸距：2820mm

車重：1455kg

售價：$389,900起*

查詢：2291 0000

*另有同規格旅行車A4 Avant，車價$419,900起

文：莊達民

編輯：廖偉龍

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com