七旬「愚者」 畫筆記錄童年回憶 手繪封重現消失的香港

首次個展：每拿出一張手繪封，駱家驄便娓娓道來一個老香港故事，原來大部分畫作中已經消失的地方他都曾經到訪。2018年他在碧波押舉行首個展覽「郵謎浪蕩－駱家驄給香港的一萬張手繪封」，第一次將這些作品公開展出。（受訪者提供）

【明報專訊】一疊一疊的信封，上面畫着形形色色的香港地標、建築和人物、故事，逾半世紀以來，已逾七旬的畫家駱家聰創作了將近2萬張手繪信封作品。「以前用0.1針筆畫，畫斷了便是幾十塊，很貴呀！」那些年的作畫，究竟畫乾了多少墨水，畫斷了多少筆頭？他沉迷於繪畫和集郵，題材從木屋區、海洋公園到辛亥革命都有，一個信封配一張對應主題的郵票，已經是質樸的藝術品。他笑說：「這是玩物喪志，太沉迷，英文則是6個大字——STUPID！」但沒有他這樣的愚者，我們又怎會有機會欣賞這些作品？

駱家驄退休前是珠寶設計師，見盡價值連城的首飾和寶石，偏偏他卻獨愛集郵和畫畫，閒暇便與郵為伴，以筆作畫。集郵社的前輩建議他「魚與熊掌兼得」，繪畫手繪封，他隨即醍醐灌頂，盡力創作，興趣變得比起他自己的設計本業更大。

「以前做首飾設計，教出來的學生個個比我更名成利就，全因我太堅持，為了滿足自己而不會迎合老闆和客戶。我只是性格如此，不是清高，做珠寶的大多無錢不歡，我卻不是這種人；反而透過集郵，我認識到很多志趣相投的朋友，也感受到濃厚的人情味。」即使後來他受聘成為珠寶廠長，管轄6個部門的眾多員工，他依然放棄高薪厚職轉為自由身設計師，把空出來的時間全都投放在繪畫之中。他笑着形容：「可稱得上是走火入魔了。」

虎豹荔園 珍貴民間記錄

說罷，駱家驄從其貌不揚的手推車中拿出一本本收藏着手繪封的文件夾，裏面全是與香港人息息相關的場景和地標：大坑虎豹別墅、荔園遊樂場、麗的呼聲電台、大丸百貨和銅鑼灣電車總站……「我喜歡畫一些已經消失的香港建築物，希望透過圖畫，重現我自己的童年回憶。一些古老有趣味、有歷史價值的現存建築，也是我的記錄對象。」每掀開一頁，他都能信手拈來不同的地區故事和歷史，港九新界的地標皆瞭如指掌。他說：「我繪畫的地方，有八成都是我曾經去過的，甚至是我的童年回憶。」在他為自己記錄小時候記憶的同時，也為香港歷史留下珍貴的民間敘事，純粹而真摯。

蒐資料考察「重組現場」

地標消失，單憑他僅存的記憶自然不足以「重組現場」，決定手繪封的主題和構圖後，他會到圖書館裏蒐集資料，對照那些建築在自己回憶中的模樣，「有時候也會根據自己收藏的明信片和相片，重新繪製那些已經消失的地方」。至於現存建築，他有時也會「實地考察」：「但我的寫生功力不足，常常被實際環境影響思緒，所以只會在實景前繪下草圖，回家再作修改，細細描畫當中的細節。」他更說，部分作品可能要重複畫幾遍，才到達自己的理想要求。「但更多的是自覺離題，或者畫來畫去也不達標，便會中途放棄。連我自己看見都不滿意，那些畫又怎能被其他人看到？」

郵友高價收購 拒絕割愛

雖說手繪封於香港並非主流藝術品，但內地有不少集郵愛好者喜歡以高價收購藏品，駱家驄的作品亦被不少內地收藏家看中。「很多集郵愛好者都喜歡『以郵養郵』，將自己的藏品賣出去再換新的，但我卻只懂得一味付出，不懂得用興趣換回一點收穫。」他說：「曾經有些內地的郵友希望高價收購我的手繪封，也被我婉拒了。若你們嘗試過藝術創作便會知道，當你畫出一幅讓自己稱心滿意的作品時，你怎麼樣都不會捨得賣掉它啊！」後來郵友們繼續投訴，說他的作品每次只畫一封，又從不重複繪畫，何不嘗試製作一些限量的印刷本供他們「解饞」？駱家驄笑道：「那些印刷本算是賣得不錯，算是能幫補一下買顏料和筆的錢吧。」

常說「人生七十古來稀」，能夠將嗜好堅持逾半世紀，其實同樣稀奇。他說：「曾經有人批評過我的畫作是『小學雞』、沒有美術根底；也又不少藝術家說我自成一派，別有風格，其實我只是夠膽天馬行空地畫罷了。」說他缺乏技巧兼「STUPID」？若人人都能如他般筆隨心動，不落俗套，大概就是真正的大智若愚。

文：添子

編輯：劉家睿

美術：謝偉豪

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