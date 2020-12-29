發展新機：便攜消毒衣帽間 疫情新概念

【明報專訊】不少跨國企業也全力支持抗疫，例如珠寶品牌Bulgari向牛津大學捐款並成立獎學金，支持對抗新冠病毒和打擊其他流行性疾病。同時也有不少科研品牌冒起，結合各種科技，推出結合智能環保抗疫概念的新產品。科研生活品牌InnoTier最近便結合英、美的抗菌專家團隊，開發出全球首創的5分鐘智能消毒衣帽間InnoSpace。這是一款內置消毒紫外燈的衣物袋，方便攜帶。衣物袋內是360度反光特質零死角結構，前後方則裝置了大量紫外線燈粒來替衣物消毒。它宣稱獲國際權威檢測中心SGS Performance Tested認證，可在5分鐘內殺滅衣物表面上99.99%常見病毒及細菌。袋外物料採用優質、防潑水，並經全球回收標準（GRS）認證的循環再用纖維，既環保又方便。智能消毒衣帽間既可於家中使用，亦可隨時折疊及隨身攜帶，外出時使用。

抗菌休閒服飾 除臭耐用

另外，品牌將於1月中推出IN-Travel全新科技系列AgDESMO休閒抗菌服飾，包括外套、衛衣及休閒褲，由品牌旗下的英國註冊科技品牌AgDESMO研發。服飾採用Ionic+以大量99.9%純銀紗線織入布料纖維，聲稱能令病毒難以在布料表層存活，物料符合美國ASTM抗菌標準，細菌過濾效率（BFE）超過99.5%，而且可清洗200次。服飾亦具備除臭、耐用、防靜電、親膚及冬暖夏涼等特點。

一場世紀疫症令大家生活天翻地覆，不同企業除了因應疫症而添置相關抗疫設備，可有在此「危機」之中把握環保、醫療等概念的發展機會？

網址：innotier.com

整理：張曉冬