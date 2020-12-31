寵物也睇中醫 貓狗年老多病 針灸調理

獸醫按動物情况或會開中藥，中藥呈粉狀，主人可裝入膠囊混進糧食中，或用餵藥棒餵飼；亦可將藥粉用水開稀，利用針筒注入動物口中；另一方法是把藥粉塞進可食用的餵藥小食（pill pockets）內，餵藥小食含食物味道，動物不易察覺，容易吃進肚。（朱安妮攝）

針灸過程大約10至15分鐘，楊巧兒說，施針時或有一些麻痹感，但很多動物都能夠適應，甚至感受不到而沒有反應，但施針在敏感位置，如腳底，牠們較易感受到。（朱安妮攝）

狗跟人類一樣，也有足三里穴，刺激足三里有助強化和保健脾胃。獸醫會在動物骨骼凸出或肌肉間的凹入處找出不同穴位。

把脈按穴:中獸醫診症時，會檢查動物心肺功能及關節，按動物大腿內側「把脈」（上圖），以及按穴位及經脈（下圖），檢查毛孩有否不適反應。（朱安妮攝）

【明報專訊】貓狗有病，除了吃西藥，原來也可採用中醫療法，調理身體，近年不少獸醫診所亦提供中醫、針灸等服務。不少人好奇，傳統中醫理論也適用於毛孩身上？針灸時牠們會不會痛？牠們願意吃中藥嗎？什麼情况宜看中醫呢？香港愛護動物協會的中獸醫一一解答。

中醫療法替動物治療不是新鮮事，古代文獻已有使用針灸及中草藥治療動物的紀錄。香港愛護動物協會獸醫楊巧兒，具英國劍橋大學獸醫學士學位，及後再取得美國國際獸醫針灸協會（IVAS）認可獸醫針灸資格，現時常替寵物作中醫診斷及針灸治療。

楊巧兒說：「針灸治療動物歷史悠久，早在春秋戰國時代，深諳相馬術及獸醫術的『伯樂』（原名孫陽）有次在戰場上看見一匹馬走路時一拐一拐，但受箭傷後走路比以往靈活，推測是因被箭刺中穴位有關。」伯樂鑽研針灸技術治療馬匹，並著有記載馬匹十二經絡的《伯樂針經》。及後約在漢代，亦有人畜通用的藥物典籍《神農本草經》問世。

近代的動物中醫療法及針灸術卻由西方興起，1970年代，美、法、澳洲等西方國家獸醫紛紛研究動物針灸治療，1974年，美國成立「國際獸醫針灸協會」（International Veterinary Acupuncture Society，IVAS），推廣動物針灸技術，隨後英國、澳洲、法國、意大利、西班牙、德國、加拿大和巴西等地相繼成立獸醫針灸學會。

大腿內側把脈 檢視體質

中醫治療寵物的過程與治療人類相似，透過「望、聞、問、切」診斷及制定治療方案。楊解釋：「比如中獸醫會觀察動物氣色、動作、體態、毛髮光澤，了解動物身體狀况；透過聽覺與嗅覺，觀察動物呼吸聲音及氣味；詢問主人動物各種習慣和患病情况；探察脈象，用手觸按動物穴位測試動物反應等。」

我們看中醫時，中醫會在手腕上把脈，那毛孩呢？毛孩動脈血管在大腿內側，所以獸醫會按牠們大腿內側的動脈以探察「脈象」，初步了解毛孩體質，有否濕氣重、陰虛、血虛等問題。例如今次拍照的金毛尋回犬Moses，脈搏跳動「順滑」，像波浪，楊巧兒解釋這是濕氣重的脈象，因應Moses情况，要用力按才能感受到脈搏，代表體內「積濕」，有可能是脾陽虛所致，令牠容易感到疲倦，亦容易肚瀉。

夜半吠周圍走 或陰虛難眠

「西方醫學解釋不到的毛病，可用中醫角度解讀或治療。」楊巧兒說。

毛孩跟我們一樣，會有濕氣重、陰虛、陽虛、血虛、氣虛等問題，一些引伸而來的徵狀，西方醫學未必解釋得到。舉例說，如狗常在半夜吠叫，在屋內走來走去，有可能是陰虛所致，令狗隻睡眠質素不佳，容易煩躁；或觸碰動物脊骨時牠們感到疼痛，照X光卻沒異樣，中醫角度，可能是與穴位閉塞有關。

楊巧兒提醒主人，很多老狗因少出街曬太陽而出現陽虛，視乎影響身體哪部位而引發不同症狀。「所以即使老狗關節退化，亦要適當帶狗到街外走走吸收『陽氣』，並鍛煉腿部肌肉。如活動不足致肌肉萎縮，牠們走路會更加困難，甚至沒力氣站起來。」

雞兔牛馬亦適用針灸

中獸醫治療動物，使用方法包括針灸、按壓穴位、中藥和食療等，其中以針灸最常使用。楊說：「按中醫理論，身體及經脈穴位是一整個系統，大部分健康問題能透過針灸調理及治療。和人做針灸一樣，獸醫把細小針頭（毫針）插入動物穴位以促進血液循環。針灸過程大約10至15分鐘，視乎毛孩病情，每次施針數目不同。」針灸治療一般需每周1次，最少6周。除了使用毫針，亦可使用電針、指壓或穴位注射等方法來刺激穴位。

楊巧兒表示，雞、兔、牛、馬、貓、狗等動物也適用於針灸治療，而近代的動物針灸治療主要用於貓狗和馬匹身上，一些由關節、筋膜、肌肉不正常抽搐引起的毛病，針灸效果顯著。

楊巧兒曾治療一隻因意外導致前肢失去知覺的貓咪，「貓咪有次躲在主人牀後，主人不為意，用力將牀褥推後，使貓咪受傷，並有一隻前肢失去了知覺，經照X光證實沒有斷骨及脫骱，喪失知覺估計是因神經受損。由於西方治療未能給予更多幫助，於是主人嘗試針灸，貓咪針灸兩個月後，前肢漸漸恢復知覺」。

人類健脾「足三里」 貓狗也有

毛孩體型比人類小得多，但很多人類的穴位，動物也有，而且治療效果相同，例如人膝蓋骨下方3寸，脛骨前緣一指寬之處有「足三里」穴，貓狗腿部也有此穴位，針灸足三里有助強化和保健脾胃。尋找動物穴位時，獸醫會在骨骼凸出或肌肉間的凹入處找出相關穴位。

人類常用經絡、穴位共有300多個，當中有100多個常用於貓狗身上，「貓狗身體構造不盡相同，根據牠們的常見病痛，也有一些常用針灸穴位」。

輔助治療 急症勿依賴

毛孩如患急症，需接受獸醫診斷並要做手術，不能依賴中醫治療，其他非緊急情况，如情緒、腸胃、皮膚、關節等引起的毛病或慢性疾病，可用針灸、中藥、食療來調理和改善。楊說：「特別是年紀大或患多重疾病的動物，長期吃西藥或對身體帶來負擔，中醫可作為輔助治療或另一種選擇。」

有些毛孩接受西醫治療後，由於情况未能改善或「斷尾」，主人會尋求中醫協助，楊在澳洲執業時，有一老狗因長期肚瀉就醫，西方醫學認為是腸道細菌過多而造成腸胃炎，需要長期服用抗生素，主人嘗試了不同方法，如餵飼防敏感處方糧、不同肉類主糧等，情况仍沒有改善，每次停藥後便復發。中醫角度診斷，狗腸胃濕熱，故從食療入手，根據食物四氣五味及功能，為老狗設計了袋鼠肉配綠豆餐單，並施行3個月針灸療程，情况得以改善，大便由稀爛變為正常固體狀。

中醫治療亦能幫助毛孩維持生活質素，如老貓常患腎病，使貓咪變得無胃口及嘔吐，楊表示：「針灸及中藥有助減少貓咪嘔吐，保持牠的胃口，減慢腎功能退化速度。毛孩患癌，如主人不選擇化療，或因擴散未能做手術，中醫可替動物補氣、緩解痛楚等，牠們吃得好，休息足夠，精神亦好一些。」

文：李佩雯

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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