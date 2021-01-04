2021年，我們要好好過日子！

【明報專訊】剛過去的 2020 年，對很多人來說都過得辛苦及難堪。辛苦在於慣性生活方式一下子被打亂了，我們實在是措手不及；難堪在於一直引以為傲的核心價值於城市內逐漸被丟棄，我們感到痛心無奈。

原以為自己比常人多見生離死別，會對「無常」有多些參透。但當它來襲時，我仍是困惑。無常使人焦慮，但當明白到人生本無常，我們唯一可做的是：放下，自在，盡量活好每一天。

縱使困難，2021 年，我們要好好過日子！

2020年給我最大的啟示就是：無常。你習以為常的、你安排妥當的，可以在全沒預警之下消失。已安排妥當的一切可突然被取消：籌備已久的老年學國際會議、期待多時的觀鳥野生團及旅遊計劃、無數工作會議，甚至是侄兒的婚禮也無法如期，全都停擺了，其中還有趙素仲老師「天上人間：我們的往返」畫展。

素仲老師是積極人生的榜樣，她勇於活出屬於自己正面人生的態度，實在使人敬佩。她認為30年為一世，60歲便開始人生的第三世。她於60歲離開多年的工作崗位，積極把握時間實踐心願，努力習畫寫字。於70歲時，她用了3年時間完成50篇短文，配以50幅畫作，籌劃了「天上人間：我們的往返」畫展，打算在2020年12月舉行。我答應了擔任畫展講座《怎樣活得好？》的嘉賓講者。

奈何，新冠疫情第四波爆發，限聚令收緊、晚市禁堂食、美容健身院停業、公眾活動取消，中央圖書館也閉館了。「天上人間：我們的往返」畫展唯有擱置。心覺可惜。不過，在2020年被殺個措手不及的人和事，又何止一項呢！望着早已準備好的講稿，正想丟棄之際，想到不如節錄下來，讓它輪迴，不至消失吧！

活好第三世4件事

「怎樣活得好」確實是一個很大課題。美好生活能夠界定嗎？幸福人生能夠追求嗎？好生活究竟應具備什麼條件？若要深入探究，聚集各方專家幾天幾夜的討論，也未能釐清。人怎樣才活得好？什麼是最重要？金錢？家庭？朋友？夢想？專業？健康？不同階段應有不同焦點。或許我是醫生的緣故，我認為身體健康是美好生活最重要元素。沒有健康就沒有生活。所以，注重身體、保持健康是我們的功課。踏入第三世的我們是絕對懶不得！

首先，三高要不得！

「三高纏身，百病叢生」。三高指：高血壓、高血糖、高血脂。

定時量血壓 改善作息

第一高，高血壓是都市人最常見慢性病，研究發現65歲以上有三成人患高血壓；有家族遺傳及年齡愈大者，發病率便愈高。美國Framingham Heart Study說明，過往40年由於高血壓的有效治療，令人類壽命延長了不少。因此，醫治高血壓是絕對需要，從50歲開始要定期量度血壓，每年最少3至4次。如有家族病歷，應早在40歲開始。定期量度血壓可以讓我們好好掌握血壓狀况。何謂高血壓呢？國際慣用指標是收縮壓（systolic）高於140，舒張壓（diastolic）高於90 。度數一旦跳升20度或以上，便需及早求醫。確診高血壓者，應頻密及定時量度血壓，一星期2至3次，定時於起牀或晚飯前量度，並將度數記錄下來，覆診時交給醫生參考。醫治高血壓除了靠藥物之外，還可用非藥物方法，飲食少油少鹽、多做運動、保持輕鬆樂觀心境，一般能把血壓降低5至10度呢！

年過半百 驗血糖血脂照大腸

第二高，高血糖即糖尿病，亦是常見病。40歲以上患者佔人口10%至15%，若有家族病史，發病時間會更早。雖然典型糖尿病病徵是口渴及多尿，但過半數年老患者都缺乏這些典型徵狀，出現併發症才發現患有糖尿病，所以50歲或以上人士應定期檢查血糖。現時標準指標是空腹血糖不高於6.9度，每半年作一次空腹血糖檢查。一經確診糖尿病，應嚴控飲食，戒甜點、減食量、勤運動、服藥物；肥胖者更立志減肥。真是缺一不可呢！

第三高，高血脂。高血脂會引致中風丶冠心病、血管閉塞、血管性認知障礙症及腎病等，是心臟及各血管疾病主要元兇。當血液中低密度膽固醇過高就會引致血管粥狀硬化，因而導致各種器官的病變。為了及早知悉及醫治，50歲後應每年抽血檢測血脂，若發現過高，應接受飲食及藥物治療。

第二，檢查避不過！

大部分老年疾病包括：中風丶冠心病、血管性認知障礙症、心臟衰竭、腎機能衰退、大腸癌、乳癌、子宮頸癌等，若能及早識別和增強防禦便能適當控制。因此，踏入50歲，應該定期檢查身體，若要活得好便絕對不能避。因為50歲後患癌患慢性病的機率較高，但有些癌症若及早發現可成功阻截。大腸癌就是一個好例子，大腸鏡檢查是有效預防大腸癌的方法，及早移除腸瘜肉可防止病變。因此50歲以上人士應定期作大腸鏡檢查，歐美及日本等已早有此安排。若家族有大腸癌病史，更應從40歲開始定期做大腸鏡檢測。至於女性常見的乳癌及子宮頸癌，都可以透過定期檢查，及早發現和治療。

多攝鈣質、做負重運動

第三，骨質蝕不起！

骨質疏鬆是更年期後婦女常見疾病。女性更年期後，荷爾蒙逐漸流失，一般在10年內便會出現骨質疏鬆。骨質疏鬆是一個無聲疾病，很多時病人骨折後，方知患有骨質疏鬆。然而，這個病可致背痛、寒背，亦可致手骨、 股骨、脊椎骨骨折，令胸腔及腹部器官受壓等，最終影響患者活動能力。所以，定期接受骨質密度檢查十分重要，確診者要接受藥物治療。無論任何年齡的女性，都應多攝取鈣質及勤做負重運動，以收預防之效。

第四，疫苗少不了！

談到疫苗，我相信是20世紀醫學一大突破。透過疫苗注射，天花病在世界上絕迹了，小兒麻痹症、麻疹、肺結核病等傳播亦得以遏止，大大減低了對健康的威脅。因此，小孩一出生便要接受不同疫苗注射。至於年長人士，也要適時接種疫苗，包括：預防流行性感冒、肺炎鏈球菌丶破傷風、帶狀疱疹（生蛇）等，都能有效地減低疾病的傷害。至於萬眾期待的預防新型冠狀病毒疫苗，希望大家能於2021年安全接種，盡快趕走夢魘，生活回復正常。

文：梁萬福

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com