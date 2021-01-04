日常養生：飲食宜清淡 忌躁、怒、憂

【明報專訊】長者體質容易出現陰虛燥熱的消渴狀態。要預防，日常一定要注意保養陰津精血，防止過度消耗。建議多吃屬性平和、清淡食物，如青菜、瓜類、瘦肉、魚肉、五穀等。食材配搭宜均衡、定量，不可暴飲暴食。減少辛辣、煎炸、爆炒、肥膩多油等刺激食物，以及屬性溫熱的食物如牛肉、羊肉、榴槤、荔枝、龍眼等。減少燒烤、火鍋及大量高糖甜食，提防上火傷陰。作息方面，應保持充足睡眠，避免熬夜或過度操勞，並妥善治理失眠。

長者體力下降容易疲倦，加上夜間睡眠質素或欠佳，如有需要可在午後小睡不超過1小時，補充精力。此外，盡量維持情緒穩定，避免長時間處於煩躁、憤怒、焦慮緊張狀態，有助減少燥火形成。

平時按摩有滋陰養血和清熱功效的穴位，也有助調節體質，防治消渴。常用穴位包括位於下肢的足三里、三陰交、太溪；上肢的陽池、合谷、曲池；背部的肺俞、脾俞、胃俞、腎俞等。以中等力度按揉每穴3至5分鐘，至有痠脹感為度，每日1至2次，有補益肺、脾、腎，以及養陰生津、清熱作用。

分清虛證類別 切忌濫補

在食療方面，要改善陰虛燥熱的消渴體質，適宜養陰清熱，忌用藥性溫熱，較易助火劫陰的藥物。中醫雖然主張「虛則補之」，針對身體虛證宜以補益藥物扶正補虛，不過體虛有氣虛、血虛、陽虛、陰虛之分，所用補益藥物的藥性有所分別。對氣虛、陽虛者來說用藥宜偏溫熱，對血虛、陰虛者來說用藥宜偏柔潤。而且運用補益藥物時要「中病即止」，不可濫補，否則容易出現不良副作用，如過度溫補導致上火傷津，過度滋補則妨礙脾胃運化和氣血運行。

■防治消渴食療

◆生地淮杞牛膝瘦肉湯

材料：生地黃25克、枸杞子15克、淮山30克、懷牛膝15克、桑寄生20克、大棗（去核）2枚、陳皮6克、瘦肉適量

製法：將瘦肉切開、洗淨、汆水，其餘材料洗淨。所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可飲用

功效：滋陰清熱