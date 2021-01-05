家鄉滋味：緬甸咖喱似紅海味含蓄 小吃花樣多

【明報專訊】說到緬甸菜，到底與其他東南亞菜式有何分別？Nelson表示：「緬甸菜的特別之處，在於大家可以在當中找到一點印度菜、泰國菜與中國菜的影子，因為緬甸與這些國家為鄰，緬甸菜可說是集各家之大成。」對他來說緬甸菜就是家鄉的味道，無論身處世界上哪個角落，只要嘗到紮實的緬甸菜味道，他就會感到安心自在。早年離家的日子，他的媽媽還會準備一些家鄉小吃，裝在盒子裏，讓他帶着，那樣他就可以隨時吃到家鄉的味道。

多油炸食物 味道濃

在緬甸旅遊，會發現不論正式餐館或是路邊攤，都常常出現咖喱這道菜。說到咖喱，大家可能會首先想像印度咖喱的味道。印度咖喱味濃郁而霸道，汁液濃稠，未張開口吃，味道已直衝腦門。緬甸咖喱香味卻較含蓄，汁不會煮成濃稠狀，但會浮着一層厚厚的油層，像一片紅海，看着或會以為咖喱辣得嗆人，其實只是中庸的微辣，老少咸宜。

地道的緬甸菜另一特點是較多油炸食物，醬汁同樣油分重、味道濃，與現在時興的清新飲食風氣似乎相違背？Nelson餐廳的餐單盡量控制油分，味道卻保持緬甸風貌。「要讓緬甸人走進店裏用餐，也會有『噢，這是緬甸的味道』的想法」，那才是他想要做的正宗緬甸菜。「如果你是個好奇心滿滿的人，一定會有興趣嘗嘗世界各地的正宗菜式。」因為食物的味道，菜式的設計，承載着的是一個國家、民族的歷史與文化。

祖傳秘製mohinga 緬甸必吃

緬甸人吃飯，常常有很多小碟小吃和調味料，主菜不用多，就已經可以令人食慾大增。Nelson也把這種花樣多多的感覺帶來餐廳，周末早午餐時段會供應一共有11道小吃的餐點，讓人一次過嘗盡緬甸滋味。米飯以外，緬甸人也愛吃麵條。國民美食mohinga，是Nelson最喜歡的其中一道美食。這道麵食每家人的做法略有不同，Nelson用上母親的秘製食譜，以鯰魚、香茅做湯底，米線軟綿，佐以雞蛋、香脆可口炸豌豆，加上自家調配的辣味，把祖傳緬甸風味帶到香港。正如每個旅行家也會說，沒吃過mohinga就等於沒有到過緬甸。這國民美食也非浪得虛名，緬甸人在當地，不管是清晨6時還是午夜，任何時候只要想吃就能吃到。在茶室、路邊攤、大餐館中，mohinga也是常備菜式。

細緻茶葉沙律 啖啖清新

如果說沒有吃過mohinga就等於沒有到過緬甸，那麼，沒有吃過緬甸茶葉沙律就等於沒有見識過緬甸菜的細緻。看似簡單的沙律，緬甸人會花時間把菜切成幼絲，混以檸檬汁、炒過的花生、芝麻，當然少不了經過2至3個月發酵過程的茶葉，細嚼慢嚥，每一口都有茶葉香，是一道清新的菜式，最適合作為開胃前菜。餐牌上也不乏街頭炸物samusas，有羊肉和素菜版本，炸得鬆化可口，讓街頭小吃登上大雅之堂。祖傳秘方的慢煮牛肉，則是另一道心機菜，牛肉經過慢煮12小時，軟腍而肉味濃厚。