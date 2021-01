知多啲：看名人創作 一窺緬甸藝術、歷史

【明報專訊】除了美食,大家還可以透過歷史、藝文方向認識緬甸。以下精選介紹幾名緬甸國際知名人士。

畫家:

Aung Myint是靠自學作畫成名的緬甸藝術家。他多以一筆畫的方式作畫,以簡單黑色線條呈現深厚的主題和情感。不少畫作均以母親擁抱懷中的孩子為題,靈感來自他對母子關係的詮釋。在Club Rangoon餐廳牆上,就掛上兩幅他的畫作,歡迎大家購買,部分收益會撥捐Connecting Myanmar非牟利組織,資助香港學生到緬甸做義工活動。

作家:

Thant Myint-U,緬甸歷史學家、作家,也曾是聯合國要員、前總統顧問與和平談判者。他於2012年成立了Yangon Heritage Trust,致力保育緬甸仰光的殖民地建築,該基金會也定期舉辦導覽團,向遊客介紹仰光市中心的殖民地歷史建築的故事。他也是2020年香港國際文學節的演講嘉賓,出版著作包括The Hidden History of Burma: Race, Capitalism, and the Crisis of Democracy in the 21st Century(左圖)。未能出發去旅行,不妨先有系統地認識緬甸錯綜複雜的歷史,以古鑑今。

電影導演:

趙德胤(Midi Z)是出生於緬甸的華裔電影導演,家貧,東拼西湊才儲夠錢讓他在16歲那年到台灣念書。他在機緣巧合下開始拍電影,作品常以緬甸華人為主題,描寫緬甸低下階層生活的種種無奈和掙扎。多年來入圍不少國際影展,2016年憑《再見瓦城》(右圖)獲第73屆威尼斯影展歐洲電影聯盟大獎最佳影片、法國亞眠國際影展最佳影片,並入圍第53屆金馬獎最佳導演獎。「瓦城」指緬甸大城曼德勒,是緬甸華人主要聚居地。