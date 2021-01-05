保濕知多啲：新貴角鯊烷 同鯊魚有無關係？

【明報專訊】近年加入角鯊烷的護膚品愈來愈多，雖然與甘油及透明質酸同屬保濕成分，但特性不同。甘油及透明質酸可吸收環境水分替皮膚補水，屬濕潤劑；角鯊烷則是柔軟劑，有潤滑皮膚及減少水分流失之效。

甘油 易滲入皮膚

常見保濕成分之一，從植物中提取，無色、帶甜味，由於分子體積小，易滲入皮膚。化學結構含OH基，能與水產生氫鍵而吸引水分子，因此可保留產品的水分，亦有助空氣中水分保留在皮膚上。因價格便宜，廣泛應用於護膚品上。

透明質酸 不易揮發

透明質酸（玻尿酸）存在於皮膚中，作用是保持細胞水分。人造透明質酸主要由細菌發酵而成，質感黏稠，吸水力比甘油更強。鍾世麟稱：「透明質酸的大分子能補充皮膚外層水分，不易揮發，小分子則能滲入皮膚。」

角鯊烷 保濕柔軟

保濕產品角鯊烯及角鯊烷，有何分別？角鯊烯存在於鯊魚肝臟，小量存在於部分植物中。由於從鯊魚肝提取角鯊烯的方法既不環保，也容易變質，已逐漸式微；現時通常改用角鯊烷。鍾說：「角鯊烷是從橄欖油或甘蔗發酵物中取得角鯊烯，經『氫化反應』而成，化學狀態穩定。」

角鯊烷能滲入皮膚，與脂質混合，在皮膚表面形成保護膜，加強保濕效果，同時能柔軟肌膚。