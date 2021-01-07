工商管理碩士創辦手袋品牌 現代女性「渴望」與「需求」

【明報專訊】怎會想到一名擁有國際研究學士、經濟學學士及工商管理碩士學位的女強人，由從事為全球私募股權公司提供併購、市場策略及營運諮詢的工作，搖身一變創辦時尚手袋品牌？Coral Chen Chung陳中珊2016年成立手袋品牌，本着以滿足現代女性的「渴望」和「需求」為宗旨，似乎「渴望」和「需求」也是她走上一條不一樣的路的原因。

1. 你的英文名字Coral Chen Chung很特別，可否為我們解釋一下?

我在中國出生，後來伴隨攻讀研究生學位的父母移居到美國加州。當他們構想我的英文名字時很有創意，並沒有直接音譯我的中文名字陳中珊，反而決定翻譯「珊」字，取名意為「珊瑚」——Coral。他們也知道這個名字很特別，也喜歡它像Coco Chanel一樣具有標誌的CC字母縮寫。

2. 你如何定義自己?

我認為我是一個大膽，勇於探索，充滿好奇心和樂於學習的企業家，也是個母親和時尚狂熱者。

3. 你的手袋品牌Senreve如何定義現代女性?

現代女性是多面向的，飾演很多不同角色，承擔各種各樣的職責。她們拒絕被傳統社會對女兒、妻子或母親的刻板印象定義，希望對世界帶來一些正面影響，並於一生中不斷自由地探索自己的不同面向。Senreve就是圍繞着這些有夢想的女人而建立的品牌，藉着創製完美的手袋，讓獨當一面的女性在面對繁忙生活時，更能得心應手，兼顧生活上的一切。

4. 有什麼人或事情對你人生有最大的啟發，從而帶你走到今天?

我的父母原本是教授，後來成為企業家，這個轉變對作為獨生女兒的我來說是一個重大的影響。我從小就被他們的事業薰陶，非常欣賞他們為了實現「美國夢」的勤奮、毅力與樂觀精神。我的職業生涯始於香港的一間諮詢公司，在2008年北京奧運會期間，踏遍大中華地區與不同公司合作，這對我來說是一段非常有意義的經歷。在史丹福大學攻讀MBA期間，我也遇到了非常優秀的導師及教授，包括Lanvin和YSL的前首席執行官，他介紹我認識Prada的首席運營官，讓我有機會於香港協助Prada首次公開募股。另一位深深啟發我的人是我的教授兼前任國務卿賴斯（Condoleezza Rice）。總而言之，史丹福大學及矽谷社區為我提供了不少的支持，對我的創業之路來說至關重要。

5. 當初怎會想到創立一個手袋品牌?你之前的工作履歷非常亮麗，以往的工作經驗怎樣幫助到手袋品牌的發展?

我之所以有創辦Senreve的動力，是因為我認為傳統的奢侈品牌並不能滿足現代女性的需求，我希望為她們打造高品質、設計時尚、多用途、手工製的手袋，配以合理定價，令年輕的千禧一代消費者也能負擔，讓現代女性即使面對繁忙的通勤生活，依然能夠井井有條。我的職業經歷、人脈及國際背景對於發展手袋品牌非常有幫助，甚至可以說這個品牌是我個人與專業經驗的累積。

6. 作為一個妻子、母親和職業女性，每個角色帶給你什麼的成功與挫敗?

我喜歡生活中不同角色，其中我認為母親最具挑戰和充滿滿足感。事實上，我的女兒對我創立手袋品牌也起了重大推動作用，因此我常說我生活上有一個baby，事業上也有另一個baby。穿梭於不同角色也非常具挑戰，每個角色分別承擔不同責任與期望。我對自己的要求很高，所以有時候也會對在眾多身分與任務之間分身不暇而感到自責與沮喪。但這些年來，我逐漸明白在所有事情都達到A++的水平並不現實，所以最重要的是盡量兼顧一切，追求進步，而不是苛求事事達到完美。

7. 時裝對你來說是什麼?

時尚是將藝術及科學從靈感轉換成概念，再從概念變為實體產品；從產品衍生出品牌，再發展為文化與潮流。時尚能夠帶給我們啟發與愉悅，展現我們創造力與自我表達的能力。

8. 怎樣形容自己的穿衣風格?有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好?

我喜歡長青與優雅的時尚，但我也喜歡女性化及與眾不同的風格。過去，我總會挑選比較沉穩、百搭的時尚單品，但於香港生活了一段時間後，我開始有冒險精神，喜歡嘗試新品牌。而時裝必備單品定是自己品牌的手袋。

9. 你認為什麼是美?

美麗是時刻努力地保持最好的狀態。

10. 現今社會有什麼被高估或被低估?

我認為人們常常忽略長期的發展並過分執著於短期的事情，只着眼一剎那的快樂卻忘記真正的成就，只追求數量而不是質素，正是因為這些錯誤的觀念才會令快時尚對環境造成的傷害。我們應該對自己的行為、購物方式反思，並把正確的觀念教育給下一代。

■Coral Chen Chung 陳中珊

前策略顧問和技術主管，現為手袋品牌Senreve的聯合創辦人兼行政總裁。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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