中階價錢×高階性能 抵玩大廠親民5G手機

一掣兩用——開機掣整合了電源及指紋感應器，一按解鎖。（JJ攝）

【明報專訊】5G手機雖然愈出愈多，但大多是售價五六千元起跳的旗艦級手機，想便宜的只能選擇內地品牌。直至近月，一些大品牌也將5G功能放進中價位手機，約$3000至$4000便能入手。想在新一年投入極速網絡懷抱的準用家留意了！

韓國長氣袋 電量玩足2日

Samsung早在2020年初已推出旗艦級5G手機，中階Galaxy A系列則等了大半年才加入5G大家庭。早前發布的6.6吋屏幕手機Galaxy A42 5G，雙卡雙待，中港5G都對應；最重要機價只需三千餘元，十分相宜。

新機擁有不俗的硬件配置，加上支援5G網絡，讓用家享受到更快速的通訊及娛樂體驗。例如睇YouTube、Netflix時，只需幾秒就可以下載影片，玩線上遊戲時也可以感受毫無遲滯的體驗。它亦對應最新Wi-Fi 6制式，家中安裝了最新對應ac制式的router後，網速最快可高達9.6Gbps。新機另一賣點是內置5000mAh大電池，記者試過「重度使用」2日都無問題；加上對應USB Type C 15W快速充電功能，2小時就能充滿手機。

手機設置了Samsung Knox保安平台，以保障用戶資料安全。它亦支援Dual Messenger功能，可以在一台手機同時安裝雙WhatsApp或Message等通訊應用程式，無論休閒或工作都可以安心使用。

Galaxy A42 5G外型亦十分得體。6.6吋infinity-U大屏幕支援屏下指紋解鎖，加上機頂水滴形前鏡頭、超窄邊框，用盡屏幕每一吋空間。手機邊緣的3D圓角設計，以及纖薄的機身厚度，手感舒適。它也對應Dolby Atmos環迴立體聲。

4鏡頭「直出」鮮豔風景照

Galaxy A42 5G機背擁有4個主鏡頭，包括4800萬像素f/1.8大光圈鏡頭，配合場景優化及瑕疵偵測功能，能輕易拍攝出高質素照片。記者測試時發現相片顏色豐富、飽和度高，拍攝風景時不做後期執相「直出」都相當漂亮。前置自拍鏡頭除有美肌功能，用戶更可使用AR Emoji或AR貼紙等，創作獨特自拍相。

「特工專用機」 蔡司認證拍出電影感

Nokia近年積極推出低價的旗艦級手機搶佔市場，售價四千餘元的新作Nokia 8.3 5G便是一例。它不單擁有高階性能，而且配合ZEISS PureView的4鏡頭，拍攝質素相當不俗。它又是預計今年上映的《007：生死有時》中00特工的專用手機，話題十足。

支援最多5G頻譜 AI引擎提升畫質

一般5G手機只會對應發售地及部分國家的5G網絡，Nokia 8.3 5G是首部採用專為5G而設的Snapdragon 765G 5G模組處理器，配合Snapdragon X52 5G數據機，是支援全球最多5G頻譜的手機。其6.81吋超窄邊屏幕，配合PureDisplay顯示技術、Pixelworks視覺處理器，以及設置在左上角、不太顯眼的前置鏡頭，打機或睇戲的畫質都有保證。處理器配備第5代Qualcomm AI引擎，即使串流影片、相片或遊戲的影像質素僅為SDR級別，也能透過AI引擎，將色彩深度和細節提升近64倍至HDR品質。

Nokia一向於旗艦機配置德國蔡司光學ZEISS認證的PureView鏡頭，Nokia 8.3 5G亦不例外。主鏡頭可運用像素合成技術，利用6400萬像素大光圈鏡頭，在任何環境中都能拍下一切細節。除了影相靚，就連拍片都有電影級質素。鏡頭支援超像素技術，減低夜間拍片時的雜訊，而且對應HDR拍攝，呈現更高對比度和更多細節。新增的運動相機模式，讓用家手持拍攝時更穩定流暢；加上360度OZO Audio收音技術，能收錄恍如現場的沉浸式立體音效。新機又預載ZEISS Cinema capture and editor應用程式，可以在影片中加入不同特效，如變形、藍色眩光等，同時支援21:9電影格式比例及內置專業調色功能，隨心改變影片風格。

●攝力比併

日光拍攝

評價：Samsung拍攝的顏色較鮮豔，Nokia則偏向自然現實，各有味道。

花卉近拍

評價：兩機雖然都有微距鏡頭，但Nokia最近拍攝距離明顯比Samsung更近，攝出更多細節，惟背景有點油畫化。

夜間拍攝

評價：低光拍攝下，Nokia降噪的能力似乎比Samsung出色，看起來更順滑。

文：JJ

編輯：王翠麗

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