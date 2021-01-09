e新品：低門檻「紅點」無反 拼砌9600萬像素靚相

防塵防水滴——Leica SL2-S擁有IP54防塵防水滴的效能，於極地或惡劣環境下仍可正常工作。機身上的紅點，認真醒神。（品牌提供）

【明報專訊】作為「相機貴族」的Leica，近年致力推出專業級數碼相機，例如2019年的全片幅無反SL2，拍攝影像質素雖高，惟5萬多元的機價，比起同級相機貴逾倍，令不少人望洋興嘆。Leica近月推出的Leica SL2-S，雖然在解像度上妥協，但性能有增無減，而且機價降至3萬餘元。門檻降低後值不值得為「紅點」出手呢？

SL2-S配備了2400萬像素的全新設計BSI CMOS感光元件，雖然不及上代SL2的4730萬像素，但換來每個像素點面積增加，吸光量提升，畫質更高。感光元件採集數據後，通過最新Maestro III處理器及4GB緩存來處理。SL2-S更是系列之中首部實現最高每秒9張RAW相片DNG格式連拍；亦可拍攝無限長度的10bit 4K影片，打破上代拍片每段最長拍29分鐘的限制。

10bit 4K拍片突破時限

SL2-S另一大特色，是感光元件以懸浮設計，無論搭配任何Leica鏡頭都可提供穩定的多軸成像。新設計的感光元件亦令SL2-S實現高像素多重拍攝（multishot capturing），拍攝8張照片後疊成一張4倍解像度、9600萬像素的相片。記者於夜間試用此功能，需要一個穩定的腳架或平台放置相機，然後自動多方位連拍後，只需要數秒就合成一張超高解像度的相片。

與上代一樣，SL-S在德國用人手裝嵌，一體化金屬機身有IP54防塵、防水濺性能。機身則比SL2重約15g，如配上標準變焦鏡頭，重量合共1.5kg，單手操作的話稍嫌沉重。機背的觸控屏幕，配以不同的快捷鍵按鈕配置，操作簡易。而除了感光元件外，SL2-S與SL2機身其餘變動不多，包括了獨特操作的EyeRes取景器。兩代配件可以互換，讓用家輕鬆升級。

SL2-S能夠與專業影像編輯軟件Capture One 21直接連線，也能直接接駁Adobe Photoshop Lightroom Classic，在影樓拍攝時就更為方便。影片檔能自動拆分為多個長1分鐘的單元，將資料遺失的風險降至最小。

■Leica SL2-S規格

像素：2400萬

屏幕：3.2吋可觸控式LCD

儲存：雙SD card，支援UHS-II

ISO：100-100,000

機械快門：1/8000s-500s、Bulb Mode

電子快門：1/16000s-60s

最高連拍：9fps（電子快門25fps）

對焦點：225

鏡頭接頭：Leica L

影片格式：4K 60p MPEG-4、H.264 4:2:2 10-Bit

輸入輸出端子：USB Type C、HDMI、3.5mm耳機插口、Mic-in

體積／重量：146× 107× 83mm／931g（機身連電池）

售價：$38,800

查詢：2385 0118

[E潮]