本地匠人：手作香薰蠟燭 啤酒作藍本

【明報專訊】近年流行本土情懷，本地香薰蠟燭匠人Xavier Tsang與本地手工啤酒品牌「友」合作，於「我『友』主義」計劃中研發出富本土特色的香薰蠟燭。

演繹獨特香港風味

Xavier Tsang分享，這個香薰蠟燭作品以「友」啤酒中的「發燒友」（Pale Ale）作為設計藍本，用柑橘、熱帶水果、香菜、琥珀及雪松木等材料來演繹YAU Pale Ale的香氣。另外，Xavier亦頗為欣賞YAU啤酒加入了陳皮的獨特口味，因此在作品中以肉豆蔻、生薑和少許的西柚來營造類似這個充滿本土風味的食材氣味。

他形容作品：「前調（top note）較令人感到振奮（uplifting）和開心，讓人聯想到一班人歡聚的時光；後調（base note）的琥珀香氣（ambery）則較溫和圓潤。」在因疫情而人心惶惶的當下，獨留在家中時，這個蠟燭作品正好能讓人回想到與朋友和家人一起時的舒適氛圍，紓緩一下繃緊的情緒。

Xavier認為氣味是勾起回憶的媒介，亦能透過氣味去記錄身邊的故事，他之前亦有創作與本土情懷有關的手工香薰蠟燭作品，更在香港創立了個人手作蠟燭品牌BeCandle。「我『友』主義」計劃正是以傳遞本土精神為理念，所以當計劃邀請Xavier合作時，他欣然答應。他為計劃製作手工蠟燭，來回討論實驗了2、3個月，而製作的過程中亦反映了「職人精神」。Xavier指出，「職人精神就是用心做好一件事」，專注於提升技巧及作品質素，建立品牌的獨特之處。

在香港追夢從來不是一件易事，尤其是藝術、手作相關的行業。Xavier寄望，香港能有更多與本土匠人的合作計劃，令本土工藝發揚光大，讓更多人認識香港製造的作品。

文：鄧捷