【明報專訊】召喚「小丸子」的粉絲！《櫻桃小丸子》1990年開始動畫化，時裝品牌:CHOCOOLATE最近再度邀請「小丸子」合作，連同「小丸子」及其好友「花輪同學」和「小玉」推出聯乘系列。系列以紅色及綠色為主調，再搭配:CHOCOOLATE常用的黑、白、灰色，拼撞出搶眼型格的造型。多件圓領衛衣及連帽衛衣，以3個主角的大頭圖案或他們穿上:CHOCOOLATE衛衣的圖案作印花，另外也推出女裝恤衫及開胸冷衫，恤衫備有格仔拼布及牛仔布兩個選擇，兩款設計均以小丸子圖案作胸口裝飾。配飾方面當然不乏小丸子造型標誌的黃色漁夫帽，系列更備有童裝款，可以買齊一家大細的size，襯出得意趣致的親子look！

除了與可愛的「小丸子」聯乘之外，:CHOCOOLATE亦有masculine的聯乘選擇，近期與運動品牌New Balance合作，以1990年代經典鞋款997的次世代進化型號997H為主題，推出聯乘版鞋款、兩款衛衣及一款運動休閒褲。每件單品均印上兩大品牌及997H的logo，並以白、經典灰及海軍藍色作主調，簡約型格。聯乘鞋款沿用997H的絨面皮革和網眼材料，鞋領位置選用合成皮革展示。為使鞋身更輕盈，中底部分採用GCEVA輕量物料製作，使每一步走得更舒適。今次更首次推出海軍藍與淺灰拼色的設計，另附有印上雙品牌logo的淺灰及海軍藍色兩款鞋帶，可隨身上不同裝束更換配搭，不論是斯文得體，還是sporty休閒的打扮，一樣可襯出又smart又潮的造型。

查詢：:CHOCOOLATE hk.chocoolate.com

文：康詠然