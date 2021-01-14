知多啲：蝦搬新家 需1個月養好缸水

【明報專訊】養水晶蝦最重要是什麼？蝦？非也！最重要的是一缸水。因為即使你有錢買到一隻極品貴價水晶蝦，如果你不懂「養水」，最後也是徒勞無功。養蝦老手教路，未買蝦前，光是準備一個好環境、「養水」已經要花上1個月時間。不過，所謂各家各法，養水晶蝦亦不能一本通書睇到老，大家皆有不同的繁殖方法。

蝦仔細細 「居室」不可細

別以為水晶蝦細細隻，需要的水缸環境及質素不高，其實水晶蝦對水溫及水體環境要求嚴謹。123 Shrimp Studio店主建議使用蒸餾水或者安裝RO水機，以純正水再額外添加水族專用的礦物水，使環境更貼合水晶蝦的需要。一般不建議使用自來水，因為香港的自來水經過消毒加工，水中含有很多不利蝦生存的物質，例如氯和氟化物等，最少也要配備一部濾水機，幫助過濾氯氣及部分雜質。另外，水晶蝦生活的環境建議至少要有20公升的水體，因為水體愈大，水質變化愈慢，愈能為蝦提供穩定有利的成長環境。就算不幸有異物、化學物質進入缸中，污染物也會被更多的水稀釋，對水晶蝦的影響降到最小，而飼主即時換水亦可減低對水晶蝦的影響。

坊間有很多不同的開缸方法，一般新手入門，店主建議用水妖精（過濾器與氣泵）配薄水草泥的方式開缸，相對簡單容易。首先，在缸內加入一層薄薄的泥（約1至2粒泥）的高度，再加入水晶蝦專用、幫助調節水質的菌種，安置好水妖精後加水，再開啟氣泵加入氧氣，增加水中的氧氣含量養菌，每約2星期後換掉一半的水，再補一次菌種，經過一個月的「養水」過程後，就可以放入水晶蝦。

入缸前先「對溫」 讓蝦適應環境

店主以養過幾百隻水晶蝦的經驗，建議剛買回來的水晶蝦入缸前，最重要是做好「對溫」。先簡單冲洗盛載水晶蝦的袋，然後將袋泡在水缸裏最少15分鐘，讓水晶蝦適應環境和溫度。之後以水晶蝦專用網小心地把牠們取出，並放進缸裏，不用再加外來的水，盡量保持缸裏水質穩定。特別需要留意過多的食物、添加品如微生物粉、不同種類的液體補充品、蝦子的排泄物等，還有一些意外進入魚缸的化學物質，或是溶水性的氣體化學品如噴霧、香薰、滅蝨彈等，都對水晶蝦有嚴重影響。飼主可透過觀察水晶蝦的活動力，決定換水或使用工具吸走泥裏的髒東西、排泄物以改善水體環境。