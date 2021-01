沙發薯：用眼睛去旅行

How To with John Wilson劇照(網上圖片)

【明報專訊】以前喜歡就可以輕輕鬆鬆去旅行,但經歷過恍似被軟禁的2020年,才明白原來「旅行未必是必然」。來到2021年,疫情還是反反覆覆,疫苗還是在最早階段,看來還是至少要等到夏天打後才可以夢想成真,再出外感受一下自由空氣。

足不出戶,旅行無望,唯有望梅止渴,能靠眼前的黑鏡去感受一下暢遊異國的感覺也算是福氣。喜歡吃喝的,Netflix一系列的飲食節目可讓你用眼睛感受美食及不同的飲食文化,當中較有趣的算是由韓裔美國人David Chang主持的Ugly Delicious,較有批判性。

在冷門的東京小巷散步

不能接受有得睇無得食,或不喜歡Netflix的公式節目,YouTube亦可成為你的世界之窗。我最懷念可以在城市中穿插游走,所以那些在「城市散步」的影片頻道往往最能滿足我,可當是screensaver般不斷播。

這類只是跟着攝影師隨處游走的影片在YouTube已發展得頗為成熟,世界各地,不論是城市或郊區都有人定期上載這類影片,均有一定捧場客,點擊率高企。這一秒你在倫敦,下一秒你可在紐約或東京——香港人嘛,自然最愛東京。如果你想行東京,不妨看Nippon Wandering Channel的東京散步影片。頻道的獨特之處是他選擇在較冷門的大街小巷散步,讓你可偶爾發掘一些新地方。

若嫌散步影片太單調,另一頻道Abroad in Japan亦可用來止日本癮。由英國男士Chris Broad主理的這條日本頻道有別一般日本頻道只是有關吃喝玩樂的內容,他運用英式充滿諷刺、自嘲的幽默感來討論及介紹日本文化,例如解釋為何自己不看日本電視,從而分析日本電視文化——其實頗有Charlie Brooker的影子。

若你對日本已太熟悉了,那不如將眼界放在大蘋果紐約市。2020年尾在HBO播放的How To with John Wilson便是繼High Maintenance後另一有關紐約的有趣作品。How To with John Wilson的形式頗為破格,可以被視為是錄像文章(video essay)與紀錄片的結合。節目基本上是導演John Wilson的影像日記,他透過在紐約不同角落拍攝的細碎影像帶觀眾進入他的腦袋,邀請大家跟隨他那略略古怪但卻惹人共鳴的思路:時而趣怪,時而傷感;有時是無病呻吟,有時則是對城市及社會的獨特洞察。

紐約人為何替家俬套上膠套?

How To with John Wilson總共6集,每集圍繞不同主題,首集是有關如何能在紐約輕鬆地與陌生人搭訕吹水,而令我留下深刻印象的是第4集,有關部分紐約人喜歡為家俬穿上塑膠外套的現象。因為家中愛貓時常破壞他的家俬,所以他決定為新買的沙發度身訂做一個膠套,保護沙發免被破壞。那一集他與不同的人對話,了解為何有人會選擇用冷冰冰、不甚美觀的膠套來保護家俬。最後他發現這與藝術收藏家買了喜歡的藝術品後,特意製造一個複製品放在家,而將藝術品的真身放在倉庫的行為很相似。

這讓我記起,香港其實亦曾一度有這個「打包」習慣,不少家庭——包括我的家人——在1990年代都曾愛上為家俬套上膠套。果然,縱使是相隔數萬千里的城市,都市人還是有不少類似的奇異文化。

文:陳Damon(chandamon.com)