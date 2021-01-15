沙發薯：用眼睛去旅行

【明報專訊】以前喜歡就可以輕輕鬆鬆去旅行，但經歷過恍似被軟禁的2020年，才明白原來「旅行未必是必然」。來到2021年，疫情還是反反覆覆，疫苗還是在最早階段，看來還是至少要等到夏天打後才可以夢想成真，再出外感受一下自由空氣。

足不出戶，旅行無望，唯有望梅止渴，能靠眼前的黑鏡去感受一下暢遊異國的感覺也算是福氣。喜歡吃喝的，Netflix一系列的飲食節目可讓你用眼睛感受美食及不同的飲食文化，當中較有趣的算是由韓裔美國人David Chang主持的Ugly Delicious，較有批判性。

在冷門的東京小巷散步

不能接受有得睇無得食，或不喜歡Netflix的公式節目，YouTube亦可成為你的世界之窗。我最懷念可以在城市中穿插游走，所以那些在「城市散步」的影片頻道往往最能滿足我，可當是screensaver般不斷播。

這類只是跟着攝影師隨處游走的影片在YouTube已發展得頗為成熟，世界各地，不論是城市或郊區都有人定期上載這類影片，均有一定捧場客，點擊率高企。這一秒你在倫敦，下一秒你可在紐約或東京——香港人嘛，自然最愛東京。如果你想行東京，不妨看Nippon Wandering Channel的東京散步影片。頻道的獨特之處是他選擇在較冷門的大街小巷散步，讓你可偶爾發掘一些新地方。

若嫌散步影片太單調，另一頻道Abroad in Japan亦可用來止日本癮。由英國男士Chris Broad主理的這條日本頻道有別一般日本頻道只是有關吃喝玩樂的內容，他運用英式充滿諷刺、自嘲的幽默感來討論及介紹日本文化，例如解釋為何自己不看日本電視，從而分析日本電視文化——其實頗有Charlie Brooker的影子。

若你對日本已太熟悉了，那不如將眼界放在大蘋果紐約市。2020年尾在HBO播放的How To with John Wilson便是繼High Maintenance後另一有關紐約的有趣作品。How To with John Wilson的形式頗為破格，可以被視為是錄像文章（video essay）與紀錄片的結合。節目基本上是導演John Wilson的影像日記，他透過在紐約不同角落拍攝的細碎影像帶觀眾進入他的腦袋，邀請大家跟隨他那略略古怪但卻惹人共鳴的思路：時而趣怪，時而傷感；有時是無病呻吟，有時則是對城市及社會的獨特洞察。

紐約人為何替家俬套上膠套？

How To with John Wilson總共6集，每集圍繞不同主題，首集是有關如何能在紐約輕鬆地與陌生人搭訕吹水，而令我留下深刻印象的是第4集，有關部分紐約人喜歡為家俬穿上塑膠外套的現象。因為家中愛貓時常破壞他的家俬，所以他決定為新買的沙發度身訂做一個膠套，保護沙發免被破壞。那一集他與不同的人對話，了解為何有人會選擇用冷冰冰、不甚美觀的膠套來保護家俬。最後他發現這與藝術收藏家買了喜歡的藝術品後，特意製造一個複製品放在家，而將藝術品的真身放在倉庫的行為很相似。

這讓我記起，香港其實亦曾一度有這個「打包」習慣，不少家庭——包括我的家人——在1990年代都曾愛上為家俬套上膠套。果然，縱使是相隔數萬千里的城市，都市人還是有不少類似的奇異文化。

文：陳Damon（chandamon.com）