原創地區音樂劇 超班製作 2036陸沉前 回到屯門迫車時

邊唱邊跳——因為是「原創地區音樂劇」，演員要一邊跳舞一邊唱歌，除了表演學系出身的演員外，不少素人演員還要在工作後參與綵排，此劇可說是眾人的心血結晶。（受訪者提供）

【明報專訊】社區劇場少見，原創的地區音樂劇就更少有，講述2036年屯門陸沉故事的 《屯降黃昏》，由循理會屯門青少年綜合服務中心舉辦，但製作人員名單卻滿是專業劇場人的身影，表演形式更向難度挑戰，以5鏡頭切換在網上直播。背後心血，且聽擔任監製的社工劉順熙和導演黃釗鑫娓娓道來。

專業劇場人參與製作

記者注意到此劇，除了因為「原創地區音樂劇」7隻大字，就要說到製作名單，導演黃釗鑫和幫忙劇本創作的編審黃呈欣，都是「藝君子劇團」骨幹成員，演出經驗豐富，黃呈欣曾參與2019年香港話劇團的大製作《如夢之夢》，也拿過本地的舞台劇編劇獎項；還有顧問魏綺珊和陳文剛，是「糊塗戲班」的行政總監及藝術總監，對於喜歡看舞台劇的觀眾，這個製作名單吸引力不小。

屯門場景 引發共鳴

陣容鼎盛，做的竟然是一個地區音樂劇？帶着好奇，記者在網上看了他們的首映，開場的歌已先聲奪人，一眾演員演繹一個擠滿人的輕鐵車廂，並唱出歌曲《市中心》，歌詞中有兩句「屯門／逼逼逼逼／逼到盡頭／點先可改變」和「屯門／塞塞塞塞／塞車塞到／好想揸火箭」，每日乘搭輕鐵、港鐵西鐵線和在屯門公路上塞車的屯門人想必很有共鳴。

這也是《屯降黃昏》監製劉順熙最喜歡的一幕。劉順熙是在循理會屯門青少年綜合服務中心工作的社工，他和屯門戲劇也有一段淵源。多年以前，會考失意的他，參加了由青少年中心和香港藝術發展局合辦的青少年培訓，認識了戲劇創作。他成為社工後，也有舉辦社區戲劇活動，今次獲屯門區議會資助做一齣新劇，就希望藉此難得機會提升屯門話劇質素，使其更加貼近專業製作。

導演黃釗鑫曾經是中心的戲劇導師，今次就把這個想法實現出來。她說，自己打電話給朋友，他們逐個「跳入火坑」，年輕音樂人黃以禮擔綱創作音樂劇歌曲；而分別負責音響和燈光設計的溫新康及羅瑞麟，也在此劇用上了不少「私伙」器材。疫情關係，此劇最後只有約個半月時間排練；原先在屯門文娛廳表演，最後只能做直播演出，「大細路劇團」借出綵排室後，他們還要佈置成黑盒拍攝。如何做一個好的劇場表演直播？用1部機拍攝整個表演是不夠的，還要多4部機拍攝面部表情、動作等，還要是直播演出，可想而知一定遇上不少困難。演員方面，除了屯門的社區演員外，黃釗鑫也邀請了這兩年在香港演藝學院畢業的學生，希望他們可以有更多演出經驗，她一句總結︰「我都不知道為什麼變了一個專業製作，我可能『玩大咗』。」

明日免費直播現場表演

故事講述女主角從2036年準備陸沉的屯門，因為吹響父親遺下的哨子，回到2014年，見到尚未患上失語症的母親，女主角的父親原來在一次地產商的人工島工程勘察過程中失蹤，女主角希望找到這個未曾見過的父親……其中有一幕，在2014年的女主角，眾人對抗地產商的人工島計劃時，激昂地唱「霸道計劃太無稽／正義價值須捍衛」、「殘暴惡勢力壟斷有問題／官腔到討厭巴之閉／等不到逝去的性命魂歸」。

技術上，雖然平面設計、影片剪接、直播的聲畫質素有參差之處，但瑕不掩瑜，場面調度、舞台空間運用、形體表演效果甚佳，一眾演員投入演出；而屯門居民對於劇作一定有更大共鳴，場景包括友愛邨、輕鐵及屯門碼頭。觀眾明天可在facebook上收看此劇現場表演的直播，他們第一次表演時已有300多人觀看，有一個文娛廳的觀眾人數。而本月28及31日，觀眾可在網上收看錄影片段的直播。

■《屯降黃昏》——原創地區音樂劇

日期︰1月16日（明日）現場表演直播；1月28及31日播放錄影片段

票價︰免費

網址︰bit.ly/3bxzpa4

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤、王素怡