【明報專訊】病毒成功從地盤工地搗出缺口，深入到老區爆開油尖旺，把本來看不見的滲漏與擁擠都攤出來翻開，評論紛紛關注區內的少數族裔因言語隔閡而資訊不足，不利抗疫；同時間，網上一整個星期以來都是沸沸揚揚的移民潮，來到開筆寫這段小文的幾分鐘前，我的手機裏一個WhatsApp群組又有人發起搬組過Signal，立馬有人贊成說「要教訓吓豬X伯格」，充滿網絡特色的同仇敵愾，已是你我的生活日常，甚至形塑着新的國際政治走向，衝擊舊有價值。發生特朗普支持者衝入國會山莊事件後，美國幾大社交媒體對特朗普下封殺令，今期馬傑偉與莫哲暐都延續了有關應對「Trump粉」的話題。

有人定一定神，不如徹底一點，回到純情小白的那個年代去吧，才發現竟然ICQ帳戶還可以成功打開，在資訊爆炸中成長的年輕世代看到這裏，會否覺得那是另一個星球？說言論自由在這個星球好危險，倒是真的：法庭仍在審，港台首先就把因工查冊而遭檢控的記者棄用，安徒形容為卡夫卡式荒誕；「香港編年史」被封，更是引發廣大網民對封網的恐懼，且說要學定翻牆；推介讀今期「社媒達人」定一定驚。在內地當過調查報道記者、游走不同新舊社媒平台發聲的方可成，他有一個發人深省的「實際論」，值得慢慢細嚼。

編者話˙黎佩芬

圖˙白雙全

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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