周日話題：嘲諷愚昧，鄙視謊言 應對Trump粉之道

【明報專訊】Trump會繼續做總統的，一切都在其掌握之中。儘管deep state操控拜登和民主黨左派，以大規模選舉舞弊嘗試奪權，但不要害怕，因為Trump有最後武器：始祖巨人之力。Trump家族其實就是尤彌爾王族的後裔，而Trump本身就是巨人之力的繼承者。儘管Pelosi奪得了女巨人的力量，但1月20日，Trump將會發動「地鳴」，圍堵華府。軍中的「川派」也會裏應外合，拘捕拜登及其黨羽。deep state將會無所遁形。

大家讀完上文（看不明的讀者可以參考漫畫《進擊的巨人》），可能以為我瘋了。但你以為這種論述很荒誕嗎？1月6日美國極右群眾發動叛亂，佔領國會山莊，其後一眾華人KOL發表以下言論：騷亂是外國勢力操控的，是極左Antifa策劃；奧巴馬找意大利大使館的人造票，所以意大利總統已經被捕，連教宗和Pelosi（眾議院議長）也被捕了；一切都在Trump控制之中，叛亂行動正是要引蛇出洞，看看誰夠忠誠；軍隊即將出動，協助清剿叛國的民主黨人；Trump打選舉和法律戰只是表面，真正戰場是在「暗線」和deep state抗衡，搜羅罪證，準備大規模軍事行動。

這都是確切由華人Trump粉KOL所散播的「分析」，每每獲得上千「like」。除此之外，還有陶傑歇斯底里式大暴走，例如說Pelosi不願放過Trump，是因為「單戀猛男Trump」，「因愛成恨」（當然他會說這只是講笑，你不懂幽默）。我相信，如果上述「巨人」之說是由袁爸爸、吳嘉隆等人說出來，他們的忠實聽眾中，仍會有一半人選擇相信。

這類荒唐言論其實從來都存在（總有人相信共濟會在操控世界），但自本屆美國總統大選開始，謬論得以水鬼升城隍，成為Trump粉眼中的洞見、真正分析、世界真相。你會問：咁都信？

David Snow和Richard Machalek曾經研究，為何人會相信「非一般的信仰」。我們以為很多謬論會不攻自破，但這不是事實。無數人即使在確鑿反證面前，依然會如抓住求生繩一樣，堅信不移。信仰體系有兩方面：體系本身是否緊密完整（tightly integrated），以及信仰內容有否經驗關聯（empirical relevance）。如果體系既不緊密，內容又無很強的經驗關聯，則少有受到內在矛盾和外在反證所衝擊。此外，每個信仰體系都有兩道板斧反擊挑戰：（一）不能用經驗去證否的信仰內容。例如說天國會來臨，永遠不能證否，因為今天不見天國，只是未來臨；（二）以能夠找到的經驗證據去證實體系的非核心部分。例如早已有無數教派預言末日即將到來，總會找到一些「證據」：能源危機、氣候變化、戰爭頻繁。

兩道板斧 守護「大戰deep state」神話

等我們看看「Trump大戰deep state」這個神話：根據那些KOL，Trump是人類的救世主。deep state操控了美國，和中共合謀（還是中共就是deep state，我都搞不清楚），所有科網大企業、傳媒、華爾街都有deep state在後頭，更不用說民主黨及部分共和黨。Trump在孤軍作戰，但他是最偉大的美國總統，掌握一切，力量非凡，即將要成功。而香港和台灣人必須組成應援團，否則Trump失敗的話，港、台都會滅亡。

有趣的是：Trump是救世主有神力，卻輕易被傳媒「封殺」；他是最偉大的美國總統，4年來鞏固反deep state力量，卻無法阻止「史上最大的選舉舞弊」（包括發生在Trumpists所領導的州份）；他領導英明，任命大部分主要官員，包括最高法院3名法官，但所有官員最後都被收買了，副總統Pence做了二五仔，法院都「被deep state」了。

Trump粉圈是一個靠網絡以及《大紀元》、《新唐人》維持的信仰體系，「論述」寬鬆，兩道板斧也齊備。你說神話當中有矛盾嗎？不緊要呀，因為對於粉絲而言，邏輯根本不重要，信者得救。Trump未能打敗deep state嗎？不緊要呀，因為這一天將要來臨。正如某些牧師一再預言某年某月某日會是世界末日，屢敗屢言，總有信眾。你問有什麼deep state的證據，他們會說：你看，證據很多啊，主流傳媒反Trump（而其實美國最高收視率的有線電視是長期支持Trump的Fox News），科網企業也反Trump（而其實Trump的政途是靠Twitter起家），就是有deep state呀。正如某人說：「信，你就會見到證據。」那麼究竟deep state是什麼？deep state就是deep state囉。

我自己研究宗教，但Trump粉圈或許未稱得上是宗教。因為絕大部分宗教都會嘗試建立解釋體系，或強調修養工夫。例如天主教有神學，印度教、佛教等有打坐、修煉。Trump粉圈是一個次等教團（cult），以全能全知全善的教主Trump為中心指導燈塔，KOL為先知。和其他教團很類似，就是不容任何異見。你對教主有任何批評，就是叛徒，要肅清。就算Fox News和《紐約郵報》（不是《紐約時報》），因為未有緊跟領導的路線，都被唾棄了。是否很像某國的個人崇拜？

當權者言論應限制 但非由科企定奪

你們左膠不是一樣前言不對後語嗎？我現在就示範一下，什麼叫邏輯和論述：

我們談談言論自由吧。首先幾項事實：（一）Twitter永久封鎖Trump的帳戶；（二）Twitter未有封鎖中國駐美大使館的帳戶，但刪除了其關於維吾爾族人政策的外宣；（三）facebook旗下的instagram早就封鎖車臣鐵腕獨裁者Ramzan Kadyrov的帳戶。究竟要如何理解這幾項事實？在Trump被封帳戶後，Trump教團團友義憤填膺。中國民運至高代表王丹揶揄「左派」，說他們高呼「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」，只是對盟友而言；而他自己則願意「誓死捍衛」不同意見者的言論自由。然而「丹丹老師」並未有為中國駐美大使館伸張正義。不少團友說：為何不也封鎖大使館的帳戶？但他們同時說：Twitter和facebook無權審查任何人的言論。我的問題是：那麼對於團友而言，科網企業究竟有無權力封鎖中國大使館和Kadyrov的帳戶？他們永遠說不清。

首先，我反對Twitter永久封鎖Trump的帳戶。我不相信有人應該永久失去某種發聲渠道。此其一。然而，言論自由有限制，這是我一貫立場，從來無變。仇恨言論、誹謗等，應該受限。此外擁有公權力的人，也應受更多限制。正如李怡2013年寫道：「除了言論作為行動的部分會受限制之外，言論自由的另一限制是對掌權力者的限制……對於泛民議員批評港府將中央官員講話當金科玉律，梁振英問：是否要完全不理中央官員的意見？建制派議員說，難道中央官員講話都沒有自由？答案應該說：正是。」美國在任總統擁有極大權力，可以發射核彈，因此其言論自由應該比一般市民的受更多限制（偏偏無數人卻非常關心他被某個民間企業禁言，為其呼喊，彷彿他失去了Twitter就失去所有發言渠道，真的諷刺）。

繼而衍生另一個問題：如何監管？我的立場：監管言論的權力，不應該交給科網大企業。這些企業壟斷市場，成為不受制約的怪獸，他們管理公共空間，卻不受民主監督。然而，這其實正是右翼所推崇的「自由市場」，他們今天卻要反了（此前我可沒見過陶傑如此猛烈批判過「自由市場」）。我一直都反。美國民主黨進步派參議員Elizabeth Warren，早就提出一套政綱，挑戰科網霸權，要將其瓦解，加強民主監督。facebook上年就曾審查兼隱去了Warren的競選廣告。當然，Warren反Trump落力，早就被打成是deep state和左膠了。有興趣的話，可以搜尋Here's how we can break up Big Tech和#BreakUpBigTech。這是我提供的證據。監管應該交由經過民主、公開、透明程序所訂立的法律。

看到了吧？這就是如何有邏輯地闡述一套整全的論述。很複雜嗎？很長嗎？世界就是如此複雜啊。我自問邏輯一致，而且能提供證據，供反對者去證否。不服來辯吧，這就是我與團友的分別。你說我們都是一樣嗎？那麼請你教教我，如何證否deep state的存在。

愚昧是選擇 勿以情感開脫

我反對一切事情理性化，也不是要事事解魅（我是教徒呀），但我反對把胡說八道當成政治分析，繼而引導自己與別人的思考和政治行為。有些人說：不要鄙視團友，他們有苦衷。我要說：他們是選擇愚昧、選擇視而不見，甚至是選擇被煽動。無人要他們選擇聽那些網台，更無人拿着槍要他們日日讀《大紀元》。這是選擇。說什麼庶民心理，根本是廢話。幾年前開始，已經有人嘗試把反Trump的都打成「左翼離地精英」，支持Trump的則是「真正庶民」。愚昧就是愚昧，庶民都有反Trump的，社會精英都有很多團友，不要再打稻草人了。還是你想說陶傑和袁爸爸是庶民？

又有人說：要體諒港、台的團友，他們受到壓迫，感到失望和不安，因此會尋求寄託。拜託，情緒不是一切。真的巧合，我又有研究情感：情感和理性是可以互相調和牽制，恐懼、不安不是「大晒」。你知道盧旺達大屠殺是如何可能的嗎？去讀讀Scott Straus的The Order of Genocide，讀完你不會再用情感為愚昧開脫。每次我看到《蘋果日報》、《自由時報》報道Trump時，下面的留言如何呼天搶地，都覺得很可悲：如果Trump是救世主，他輸了香港就會滅亡（台灣緊隨其後），請問大家2019年究竟是為了什麼上街？跳祈福舞去迎接救世主降臨？令台灣人無比自豪的民主體制，原來是靠一個人支撐？那麼不如算了，大家回家睡覺吧。

人常說要溝通、理解。我贊同。但溝通是有極限的。當某些人已經在教團中，你無法用任何方式說服他。這是語言的界限。可能有效的辦法，是靠好友親人協助他脫離該網絡，破開精神枷鎖。我無責任跟每個團友促膝長談。如果你有親友是團友，那是你的責任。網絡甚至報章上的辯論，在如此情况下都不能達到說服的效果。

保持謙卑 但不是向謠言狗屁謙卑

那麼為何要寫？寫的原因，就是嘲諷低劣的廢話，鄙視惡俗的狗屁。你說我是精英主義嗎？可能是，但做知性上（intellectual）的精英，有何問題？願意的話，人人都可以做。近年有極度錯誤的觀念傳播：所有言論都是平等的，要等而視之。錯了。發言的權利基本上是平等的（除了當權者外），但言論不是平等的。真相是高於謊言的，有邏輯有理據的論述永遠優於無邏輯的廢話。又有人說：我們應該謙卑一點，畢竟人皆有錯。對，要謙卑。但我們是應該在知識和學海前謙卑、在傳統與新發現前謙卑、在民間智慧前謙卑，在求真的路上謙卑，而不是在造謠惑眾的KOL和謊言前謙卑。我不會向狗屁卑躬屈膝。再有人說：意識形態不同，總各有些道理，不應該變成無法修補的裂痕。我要說：這已經不是意識形態的分別，而是有人把犯駁的科幻片當紀錄片看、把劣質偵探小說當新聞報道讀。嘲諷低劣的言論，就是要突顯其愚昧，不給予其任何「可能有理」的光環。不要告訴我當你聽到有人說黃之鋒獲CIA訓練時，你無恥笑過。

既然溝通和說服不可能，那麼我的唯一責任，就是提供資源。我寫了，團友的親友可以拿來使用。或當有團友開始質疑教主時，這裏能給你另一條蘆葦草抓住。我寫了，公開講了，你不讀不聽，是你的問題，不是我的問題。

最後我要說：我接納自己會錯，也願意認錯。如果1月20日Trump真的連任，並拘捕「叛國者」；如果Biden上任4年後，美國真的變成中國的一個省，而台灣真的被武統；那麼，我願意認錯，公開承受眾人批判。這就是我和袁爸爸、吳嘉隆、陶傑，甚至王丹的分別。我膽敢再下一個判斷：香港不會因為Trump下台而消亡。因為香港的反抗精神，從來都不是靠一群狂熱Trump粉、靠哄騙愚弄搵食的KOL，以及在道德危機前和稀泥「菠蘿雞」的「中立」人士。香港的未來，從來是靠一群勇敢、有智慧，並願意堅持原則的人（利申：不包括我）。

文˙莫哲暐

美術•胡春煌

編輯•劉子斌

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao