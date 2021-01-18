養生帖：冬季盲目進補招失眠
文章日期：2021年01月18日
【明報專訊】每年冬天，草木凋零，動物蟄伏，萬物都在為來年春天養精蓄銳。中醫認為，冬季是四季中進補的最好季節，正所謂「冬天補一補，來春打老虎」。
清補溫補 因人因地而異
北方的冬季天寒地凍，宜進食大溫大熱之品，以抵禦寒冷；香港的冬天則溫和得多，若盲目進補，反而有可能適得其反，不利於健康。最近就有朋友因為食用「當歸生薑羊肉煲」而引起失眠等不適。由此可見，冬季進補應該根據實際情况，因人而異，因地而異，選擇清補、溫補等不同方法，同時也要保持均衡飲食，搭配合理，多吃蔬果，營養均衡。
以下為大家介紹一款性質溫和、簡單美味的藥膳。
■巴戟杜仲牛尾湯（6至8人分量）
材料：
牛尾……600克
洋葱……1個
番茄……4個
甘筍……1條
西芹……2條
中藥材：
巴戟……15克
杜仲……15克
玉竹……30克
調味料：
香葉……2片
果皮……1角
胡椒……適量
做法：
1.牛尾切塊後汆水
2.番茄、洋葱、甘筍和西芹切塊
3.將所有材料連中藥材和調味料放進鍋裏，加入1.5公升水，用大火煮沸後，轉中火再煲2.5小時
4.鹽和胡椒調味
功效：補益肝腎，強筋健骨
適用：怕冷、手腳冰涼、腰膝痠痛無力等徵狀
文：劉玉萍（香港大學專業進修學院中醫副教授）