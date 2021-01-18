養生帖：冬季盲目進補招失眠

【明報專訊】每年冬天，草木凋零，動物蟄伏，萬物都在為來年春天養精蓄銳。中醫認為，冬季是四季中進補的最好季節，正所謂「冬天補一補，來春打老虎」。

清補溫補 因人因地而異

北方的冬季天寒地凍，宜進食大溫大熱之品，以抵禦寒冷；香港的冬天則溫和得多，若盲目進補，反而有可能適得其反，不利於健康。最近就有朋友因為食用「當歸生薑羊肉煲」而引起失眠等不適。由此可見，冬季進補應該根據實際情况，因人而異，因地而異，選擇清補、溫補等不同方法，同時也要保持均衡飲食，搭配合理，多吃蔬果，營養均衡。

以下為大家介紹一款性質溫和、簡單美味的藥膳。

■巴戟杜仲牛尾湯（6至8人分量）

材料：

牛尾……600克

洋葱……1個

番茄……4個

甘筍……1條

西芹……2條

中藥材：

巴戟……15克

杜仲……15克

玉竹……30克

調味料：

香葉……2片

果皮……1角

胡椒……適量

做法：

1.牛尾切塊後汆水

2.番茄、洋葱、甘筍和西芹切塊

3.將所有材料連中藥材和調味料放進鍋裏，加入1.5公升水，用大火煮沸後，轉中火再煲2.5小時

4.鹽和胡椒調味

功效：補益肝腎，強筋健骨

適用：怕冷、手腳冰涼、腰膝痠痛無力等徵狀

文：劉玉萍（香港大學專業進修學院中醫副教授）