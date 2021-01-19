News：設計思維 把握新常態機遇

設計思維——設計思維（Design Thinking）是以人為本的解決問題方法論，透過從人的需求出發，為各種議題尋求創新解決方案。（yangwenshuang@iStockphoto）

【明報專訊】經歷過往一年，大家也開始接受疫情下的新常態（new normal）。面對變幻莫測的環境，在生活和工作上也經歷不同程度的改變。而除了個人層面，無論大、中、小企業也同樣面對挑戰，努力求變。如何在新常態下生活和工作得好，「設計思維」或者能帶來一點啟發。設計知識學院（IDK）將舉辦New Normal GURU設計思維網上工作坊，透過理論、體驗及實例分享，幫助企業管理層裝備自己和團隊，應對新常態下的機遇和挑戰。

跳出慣性思考

工作坊分為Team GURU和Business GURU兩個單元。創新往往源於共同協作，設計思維能帶來有趣的團隊協作體驗。Team GURU單元導師為專業培訓顧問溫麗司和企業諮詢公司Epiphany Labs創辦人蕭衍緯，以設計思維為主軸，輔以視覺工具，與參加者在新常態下重塑以人為本的團隊協作模式，探索每個團隊的「工作空間」，鼓勵創意和提升效率。Business GURU單元則着重商業創新，以回應時代需要。設計平台Design Thinking In Action行政總監雷永泰將帶領大家以設計思維為起點，跳出慣性思考，主動應對未來挑戰，一同探索創新機會與未來營商模式。

■New Normal GURU設計思維網上工作坊

日期：Team GURU單元：1月20、27日及2月3日（周三）；Business GURU單元：1月22、29日及2月5日（周五）

時間：中午12:00至下午2:30

費用：每單元$480（共3節費用）

語言：以廣東話為主，輔以英語教材

學習平台：Zoom / MURAL

查詢：www.idk-hkdc.org/new-normal-guru-1

整理：張曉冬