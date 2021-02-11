流線形車頂×方正格局 跑車型SUV 滿足兩大願望

【明報專訊】大部分愛車人都幻想過擁有跑車，但回歸現實，跑車車身低矮，車廂空間狹窄，實用程度低……跑車還是不太適合作為日用座駕。不過，車迷都愛追夢，對跑車的迷戀不會就此中止，有車廠想出了「兩全其美」的解決方案：將跑車線條結合高頭大馬SUV，變成「跑車型SUV」，例如今期介紹的平治GLC Coupé。

喜愛跑車的車迷或會認為，源自越野四驅車的傳統SUV，車身有如由盒子砌成，外觀過分四正，好處是有利營造寬敞車廂，壞處卻是賣相顯得方正呆板，欠缺線條美。因此，有車廠想出將SUV「改良」的方案——混入跑車式流線形車頂，車身主體保留傳統SUV方正格局，希望做到「雙贏」。

注重線條美 主打年輕高消費族

車壇對這類「跑車×SUV」的混合式車型，仍未有正式的歸類名稱。有外國車評人叫它們做CUV（Crossover Utility Vehicle），但記者認為這叫法太籠統，未能一針見血地指出這類車的外觀特性；也有人叫這種車為Coupé-like SUV（暫譯作「跑車型SUV」），名稱似乎更貼切。

跑車型SUV最大特色就是車頂採用流線形設計，營造出流暢觀感，尤其是近車尾位置，採用了斜尾式跑車常見的處理手法，比傳統SUV注重線條美，這點有利吸引較年輕的買家。外國曾有市場研究顧問發表報告，分析部分車廠積極推出這類車的原因：由於能夠吸引年輕的高消費族群，因而達至令品牌形象年輕化的利好後果；亦因這類車的買家不介意付出較多去換取一個流線形車頂，因此即使有評論指「車廠同時推出性能相同，只是外形略有不同的傳統SUV及跑車型SUV做法取巧」，卻仍然不太影響銷情。

今次測試的平治GLC Coupé，準確示範跑車型SUV的特色。首先它有如大部分同類車，「改良」自同廠同級的傳統SUV（它的姊妹車就是GLC），兩者的性能、外觀、車廂佈局大致相同，最大分別就是車頂設計，以及車價略貴（GLC300 Coupé比GLC300貴約6萬元）。不過，無可否認，第一眼看GLC Coupé，的確是比傳統SUV線條流暢，也成功令人聯想到跑車，繼而會想：它的性能會否比GLC強勁？

駕駛感無提升 「劈彎」有局限

其實GLC Coupé與GLC的駕駛感，分別沒想像中那樣明顯，就算GLC Coupé有着一個較吸引的車頂及車尾，它仍然是一部重心比真正跑車或房跑車高的SUV，開着它走在彎多路窄的西貢公路，會切實地感到車身的重心轉移，這是高車身SUV的先天特點。雖然車廠已經在懸掛、車架的機械設定上交足功課，以正常車速行車，乘坐感舒服，做到平衡和穩定，但若你太迷信跑車外形，執意以過快的節奏駕駛，很快便會感受到SUV的先天局限。這並非因為車廠力有不逮，卻是因為SUV本來就不是讓你「劈彎」的車型，它的最大優勢是令你駕車時可以坐得較高，看得較遠，同時令車內人身處一個寬敞空間，可以舒服愜意地享受旅程。單就這點，GLC Coupé很稱職，而測試車GLC 300 Coupé配置的1991c.c.渦輪增壓（turbo）引擎，輸出勁度也很充沛，258ps最大馬力與370Nm峰值扭力，數字上的性能以至在直路上實際感受到的加速表現，其實不輸給房跑車或「微辣」揭背車。

天窗縮小 犧牲後排車廂空間

如果理智行先，相信大部分人都會選買性能接近一樣，但車價便宜至少6萬元的GLC，但對於着重座駕外觀以至個人品味的車迷來說，滲入跑車式設計手法的GLC Coupé（或其他同類車款）始終較吸引。或者後排乘客會反映車廂頂部空間不足，天窗又不夠大，但GLC Coupé已經比真正的跑車或房跑車有寬敞得多的車廂空間及舒適程度，着重自我的車主不妨直說：「我已妥協了呀！如果買了正宗跑車，你還可以鑽進我的車廂發牢騷嗎？」

●Mercedes-Benz GLC300 4MATIC Coupé規格

車型：5門5座位跑車型SUV

引擎：1991c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：258hp/5800至6100rpm

扭力：370Nm/1800至4000rpm

傳動：9前速自動（9G-TRONIC）

驅動：4輪驅動

長闊高：4731×1890×1600mm

軸距：2873mm 車重：約1805kg

售價：$619,000起

查詢：2895 7339

文：莊達民

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com