其他推介：德國車廠 力谷跑車型SUV

【明報專訊】跑車型SUV是近年興起的潮流，目前最熱中設計及生產這類新興車型的是德國車廠，除了平治，寶馬（BMW）、奧迪（Audi）以至主力售賣高性能車的保時捷（Porsche）都積極參與其中，不同預算的買家都可以輕鬆覓得心頭好。

●升級姊妹作 3款規格可選

寶馬與平治就好像一對歡喜冤家，總是對着幹，跟GLC Coupé打對頭的，就是X4。X4與同廠X3分屬姊妹作，兩者共用同款底盤之餘，很多車身細節亦類同，最大分別就是X4外形加入了跑車式線條，X3就是傳統SUV的方正套路。在港有售的X4，共有3級規格供選擇，其中頂級型號X4 M40i的馬力達到360hp，車價貼近100萬元關口。

車價：$566,000起

查詢：3129 9000

●車身輕盈 馬力驚人

奧迪很早便推出混合型車種，例如早於2000年便首度推出將旅行車混合SUV的Allroad，近年亦有推出跑車型SUV，而挑戰GLC Coupé及X4的便是Q3 Sportback，其車身尺碼比上述兩大對手「細半碼」，卻因此營造出更緊湊、更具跑車感的外形。在港發售的Q3 Sportback暫時有兩個版本，其頂級型號RS Q3 Sportback最大馬力達到400hp！

車價：$499,000起

查詢：2291 0000

●高級代表 流線平滑誘人

說起德國高級車，怎可不提保時捷？這間高性能車品牌於2019年推出第3代Cayenne時，首次分拆出Cayenne Coupé，令這款賣相本已很跑車化的高性能SUV，外形顯得更為流線平滑。廠方為Cayenne Coupé提供多款引擎配置，頂級的Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé，輸出最大馬力達到驚人的671hp，由靜止加速至100km/h只需3.8秒。

車價：$1,198,000起

查詢：2926 2911