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菲林冲曬過程
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菲林冲曬過程
文章日期：2021年01月21日
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一、冲洗菲林——1.把菲林裝進冲片罐，此步驟必須在全黑環境中進行。（朱安妮攝）
2.把顯影劑（developer）加入冲片罐，倒出；加入停影劑（stop bath），倒出；然後用水冲洗，最後加入定影劑（fixer）到冲片罐。（朱安妮攝）
3.把冲片罐放在水龍頭下冲走化學劑，在冲片罐抽出菲林晾乾。（朱安妮攝）
二、曬菲林——4.把冲好的菲林和相紙放在放大器，反覆測試出一個最佳曝光秒數。此時可做一些人手後期加工，如「局部加光」（burning）、「局部減光」（dodging）等。（朱安妮攝）
5. 依序把相紙浸泡在顯影劑（developer）、停影劑（stop bath）和定影劑（fixer）中，再用水冲洗一次，然後把相紙掛起，晾乾，一張相片便曬好了。（朱安妮攝）
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【明報專訊】不少人拍完菲林後便直接交給冲曬店，冲曬出來或掃描到電腦中，對黑房內的冲曬過程仍不甚了解，究竟影像如何從菲林呈現在相紙上呢？
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