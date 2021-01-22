沙發薯：「下集會好睇」的《太平紋身店》

【明報專訊】太平山街曾是生人勿近的「小區」（政府用語）。香港開埠初期，該區爆發瘟疫，大部分病人只能守在街角的廟宇前等死。今天該處成為特色小店林立的文青熱點，但社區中依舊留有不少棺材舖壽衣店，與吸引不少少男少女打卡的日系咖啡店，成為巨大反差。

所以，當知道ViuTV新劇《太平紋身店》以太平（山）街一帶為背景時，的確有期待。這個社區的日與夜，實在可以發生太多耐人尋味的故事；加上此劇由筆者一直暗暗喜歡的黃德斌擔正演出，還有近期在各個電視台頻繁出現的周秀娜，實在沒有不追看的道理。

然後，我發現我錯了，我錯在忘記ViuTV的劇集雖然偶爾會帶來驚喜，但中伏的情况也不少。為免影響觀劇興致，筆者在劇集播出前避開所有介紹和報道，只從預告片段知悉，故事大概講述一班以黃德斌為首的江湖兒女聚居於太平街，然後周秀娜進駐開了一間紋身店，僅此而已，也不了解劇集究竟是《打天下》或《男排女將》之類的勵志片、《暖男爸爸》之類的溫情片，抑或像《詭探》的懸疑鬼怪片。

怎料截稿之前看了3集，仍然一頭霧水，我究竟睇咗乜嘢？誠然，不是所有劇集都要被分類，但我嘗試借用Netflix的方法，姑且將《太》歸類為「現代江湖武俠片」，希望嘗試理解劇集的本質。但問題又來了：雖然劇集由周秀娜在竹林以一敵眾打頭陣，令觀眾聯想起《刺客聶隱娘》，加上演員以1970年代廣播劇般的冗長對白，畫公仔畫出腸地交代「三不管」的太平街及各住客的背景，就明白劇集想建構一個江湖的巨大野心，但這個「江湖」只有一條街八個人，加上可笑的「江湖規矩」，令劇情一開始就很「中二病」，眼高手低的編劇開了個爛局。

劇本太多限制 浪費演員

要營造一個「江湖」，刀槍只是符號，「俠」的故事才是最重要。太平街的住客背景各異，因為種種原因獲社區大佬葉蓋天（黃德斌飾）收留而暫住療傷，入住條件是要在「回憶閣」放下自己最珍重的東西，學懂放下才可以重生。小事大意義，各路英雄的前塵舊事，本應可交織出脈絡精彩的故事，但首兩集只是零碎地交代所有人的背景，加上以單元形式推進情節，經常發生劇情暴走的情况（例如用半集交代毫不重要的背景，男女主角由相識至相戀的重要情節卻只佔3分鐘）；第3集的故事甚至已偏離太平街，是另一齣獨立單元劇，難怪網民笑說「過了3集，太平紋身店仍未開張」，串連劇集的關鍵人物葉蓋天亦淪為跑龍套角色。「現代江湖武俠片」？恐怕只是筆者一廂情願。

劇本有太多限制，《太》的演員都被浪費了。林德信飾演的FoodDragon，本應是天真可愛的鄰家男孩，卻變成觀眾眼中的傻仔癡漢；Nana（周秀娜飾）本應是個冷艷和心思細密、為太平街坊帶來改變的紋身師，卻變成木口木面的旁觀者；原本已沒甚演技的吳綺莉，一人分飾大盜兩姊妹白玫和茉莉毫無說服力，難為觀眾；暫時最稱職的是從來都木口木面的黃德斌，將葉蓋天的沉着和滄桑演繹得恰如其分，這個相信參考日劇《深夜食堂》刀疤老闆的角色，像是為他度身訂做。

劇集遲遲未入局，觀眾時間寶貴耐性不多，棄劇應該是最合理的決定。但正如不少曾經多次中伏於ViuTV劇集、在網上討論區邊看邊鬧的觀眾一樣，筆者每晚都期待「下集會好睇」（然後再次中伏），一轉眼20集的劇集就播完了。或許正如葉蓋天所言，時間是最佳的藥，捱過了就會好。當觀眾腦袋的「回憶閣」被清空，又可以繼續成為ViuTV創作團隊的實驗品，再期待下個節目會好睇。

文：梁慧思