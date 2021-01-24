周日話題：該打不該打

【明報專訊】上周初從媒體報道得知貧窮地方的新冠病毒疫苗數量極之有限。西非的幾內亞（Guinea）是迄今唯一提供疫苗注射的低收入國家，只有25人剛接受注射。新聞網站所見，82歲的總統接種了俄羅斯提供的疫苗，還附上和普京的合照。幾內亞的感染數目14,000，其中81人死亡。這邊廂，香港已經預訂了好幾百萬劑疫苗，坊間的話題是：「哪一款比較安全？」「為何數據不齊？」「我應該怎樣選擇？」「我不要某國的產品……」貧窮從來都是傳染病的元兇，幾內亞國民沒有選擇，我們忘了自己已是身在福中。

注射疫苗的目的？

新冠病毒肆虐至今一年多，研發疫苗的速度驚人的快，但是試驗疫苗功效是冗長繁複的過程，不能單靠高科技加速完成。實驗室研究和動物實驗可以加快，臨牀（即是人體實驗）研究不可能提速。或者有人會問，美國食品和藥物管理局（FDA）和歐洲藥品管理局（EMA）不是已經批准使用（approval for use）嗎？這是個美麗的誤會，很多新冠疫苗的第三期研究還在進行中，此刻不可能正式批准使用。FDA所給予的是「緊急使用授權」（emergency use authorization），和EMA的「有條件市場授權」（conditional market authorization）類似。 換句話說，這是一次提前授權使用，為的是令到已經相當有效安全的疫苗可以在緊急情况使用。

緊急使用藥物是比較容易明白的概念。例如某病人情况趨嚴重，現有藥物全部失效，使用尚未批准的試驗中藥物成為出路，以授權方式處方。新冠疫苗是另一回事，它的主要作用是預防新冠肺炎等嚴重疾病或者預防病毒在社會傳播，處理的不是一個染病病人而是疫症本身。美國和歐洲的監管機構所做的是授權使用疫苗，預防社會還沒有發生的感染。這個程序並非為個別國民提供安全有效的健康產品，而是為國家城市提供相對可靠的防疫方法。香港也因此成立獨立專家委員會審批每一款疫苗，而不是通過政府衛生部門原有的藥品批核程序，原因同是加速步伐，預防疫症繼續蔓延。明顯地，緊急使用和正式批准個人使用的標準不一定相同，這解釋了為何百分之五十以上的功效對防疫已是不錯的原因。

我要選擇

現今世代，很多人都強調自己有選擇自由。假如已經有多種疫苗被正式批准使用，市民為各自的原因選擇適合自己的品牌疫苗是無可厚非。今天新冠疫情大流行，各國政府選擇可靠的疫苗，經特別批核去控制疫情，減低新冠肺炎死亡率和感染率。要達到目標，高覆蓋率至為重要。在習慣自由選擇的社會，市民最關心的是自己的健康，然後才考慮整個社會全體民眾的健康（這就是公共衛生），事情於是變得複雜起來。本來是全民渴望疫苗面世，現在是由於有選擇，每人將會作出自己的考慮：不接種、接種某疫苗、不接種某疫苗……等。當然，任何有承擔的政府都會為接種疫苗訂定緩急先後方案，謀求達到最佳預防效果。

生於香港，比較西非幾內亞，我們可算是幸福的一群，在疫苗降臨的前夕還有選擇的自由。現時新冠疫苗覆蓋榜上，以色列排行第一，已有超過三成人口接種，阿聯酋以21%排第二，英國美國都在前10名。香港會怎樣？除了疫苗流程安排外，還要取決於市民的態度：究竟疫苗的主要作用是保障個人健康，還是控制病毒在社會擴散？有些人總覺得疫苗研究數據不足，不願意充當白老鼠，不願參加「試驗」。其實，接受新冠疫苗注射的一定不是白老鼠。實驗室的白老鼠除了沒有選擇權外，最終必死無疑：疫苗無效的病死，疫苗引起併發症或嚴重過敏失救死亡，疫苗有效的被解剖……我還記得20多年前香港的愛滋病者多渴望服用研究中的藥物。遺憾當年本地大學沒有學者進行這方面的研究，大藥廠不願在香港進行跨國愛滋病藥物臨牀研究（香港感染率太低），不然存活率必然高得多。現時推出的新冠疫苗，儘管安全和效力兩組數據不充分（不然已獲正式批核），但是已經歷成千上萬充當白老鼠的人試驗使用，失效的早已掉到垃圾堆吧。

流感疫苗的教訓

流感病毒的傳播和新冠病毒相似，香港和其他資源充裕的國家、城市一樣，年復年推廣接種流感疫苗。醫療工作者接種流感疫苗，可以有效預防病毒在醫療環境擴散，是切切實實的感染控制措施，保護醫療環境和體弱的臥牀病者。十多年的努力，醫療工作者的流感疫苗覆蓋率只有那百分之五十。究其原因，還是個人取態主導！不少醫療專業人士覺得自己感染病毒和患嚴重病的機率低，疫苗效力差，更擔憂副作用，並不熱中接種。2009年爆發甲型流感H1N1疫症（前稱「豬流感」），願意接種疫苗的人數少得慘不忍睹，害怕的也是副作用。和治病藥物不同，常人（醫療工作者更甚）對疫苗的安全性要求極高，稍有懷疑必然是考慮考慮再考慮。有趣的是，後來的流感三或四價疫苗，當中經常包含了H1N1，抗拒的人少了。

以流感疫苗作例子，除非市民覺得新冠病毒的為害更大，否則很難保證達至高覆蓋率。現時已推出的疫苗只有有限數據支持，坊間聽到的是陰謀論多過科學分析。專家們又因為太過忠於科學，沒有哪個會強調疫苗對個人保護的功效。大家都忘記了FDA和EMA授權使用新冠疫苗並非為了保護個人而是控制疫情。人是自私的動物，又有誰會大聲疾呼，呼籲全民為了整個社會去接受疫苗注射？

免疫通道效應

社會上大部分人希望抗疫成功，可以盡快解除束縛，回復正常生活。對很多香港人來說，一年不能離開香港到別處旅行是重大懲罰！有不少國家已經開始考慮以接種疫苗作為免疫證明，將來到某些地方，針紙（接種疫苗證明）可能成為必備通行證。如果加上快速核酸檢測陰性結果，其實如同「加碼健康碼」。縱使只有少數國家嚴格規定需要有疫苗證明才能入境，但不同的旅遊點為安全計要求出示證明才放行會趨普遍。跨境工作的情况和旅遊一樣，接種疫苗後可以行免疫通道。市民有權選擇不接種疫苗，但這將是等同放棄旅行和進出香港的權利！以旅遊作為經濟支柱的香港，相信部分行業將會要求員工持有效疫苗證明，不接受疫苗注射等同離開這個行業？

認識疫苗的效能和副作用，不一定會增強市民對疫苗的信心而選擇接種，但免疫通行證的需求更有可能提高疫苗覆蓋率，促使社會達至群體免疫目標。疫苗費用高昂，形成高收入國家達至高覆蓋率的機會相對較大，貧窮地方購買疫苗能力低，亦將其抗疫能力拖低。由於衛生環境和醫療設備不足，貧窮地區的新冠疫情危機本身已是很高，要做到長期保持有效社交距離，其實需要極大量資源，更需針對扶貧和建立衛生環境、教育和房屋等。為貧窮地方人口接種疫苗反為相對便宜！研發疫苗費用高昂，但大量生產疫苗所涉的資源並非難以負擔，情况和過去幾百年對抗天花等疫症相若，可以透過大額捐獻和國際機構協調去達至防疫目標。

我十分樂觀，香港的疫情將會因為引進疫苗而加速受控。你選擇了沒有？

文˙李瑞山

美術•胡春煌

編輯•馮少榮

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