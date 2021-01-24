未來城市：網上花市、租舖擺賣 花農逆境可否自救？

【明報專訊】政府1月8日宣布取消年宵市場，隨即在1月19日又言復辦。中間的11日，花農各出奇謀，自求出路，商界亦摻一腳提供銷售渠道。有云「有危就有機」，實情是否如此？疫情下年花售賣方法急轉彎，又有沒有打開了新想像？

出路1：搞網上花市

限制多不理想

政府對大型活動取消與復辦的舉棋不定早有先例，去年香港書展如期又延期，搞到書商一頭煙。而在取消年宵花市的消息傳來4日後，又有網購平台宣布將設立網上花市，開出「所有年花只收3%佣金（另加2%信用卡費用）」的條件向花農作低門檻的招徠。

桃花講眼緣 宜親身挑選

位於荃灣芙蓉山的華利園是本地逾60年的老字號，由農二代邱生和太太主理，田裏種有約400株桃花。對網購出路，邱太稱完全不予考慮，指桃花與其他年花不同，必須親身揀選，「蝴蝶蘭是多個『冧』少個『冧』，百合可能是5個頭的百合，相差不遠。但桃花田沒有兩棵花的尺寸是一模一樣的」。因應市場需求，花農必須在一年的不同階段重複嫁接工序，以維持田內同時有不同尺寸的桃花，「坊間一般家庭，擺3尺、4尺、5尺都有。但同樣是3尺，都可以有肥些、瘦些，稍微高些、矮些，看上去已很不同」。而且桃花特別講眼緣，難單憑平面照片挑選。再者，桃花「鋸」下來之後不能重新「上水」、「續命」，若到貨後對尺寸不滿或因任何差池退貨，只能原株桃花棄掉。

無法親授打理心得

即使客人能單憑照片覓得所好，邱太認為最關鍵問題在於無法親身與客人接觸。「如果我收了錢，求其賣花給你，我真的好擔心你棵花回去會變成怎樣。不懂處理，棵花回去一定有問題，你唔開心我唔開心。」每年農曆新年前夕，華利園同時於農場直銷和於荃灣花市擺檔。每有客人選好心頭好， 邱生邱太都必定要求他們「畀多少少時間」，「我要讓棵花飲水先，會緊張，一定處理好。打理的知識我都要講得清清楚楚」。賣花現場，三兩客人甚至可以聚在一起聽講解。如網上銷售，邱太擔心不是人人願意事後花時間與她聯繫。加上運輸過程的耗損也是無法預料。她認為若勉強賣掉今年的花，短視地解決今年的問題，可能令客人對年花失去信心，得不償失，「我唔想整死整個行業。香港不止我們種桃花，我希望種緊的花農繼續有得發展」。

出路2：靠零售商散貨

花農：難穩定供貨

與網購平台同樣反應迅速的還有連鎖家品店。除了日本城宣布計劃於超過150間門市舉行小型花市，有花農透露，IKEA亦有主動聯絡，希望給花農提供放售年花的平台。位於元朗新田的信芯園趁着農曆新年的黃金檔期，種下20多萬棵劍蘭和7萬多棵香水百合，陸續在田裏盛開。每年農曆新年前，港九花卉職工總會都會租用旺角大球場一帶作新界花農批售的場地。復辦的15個年宵花市場並不包括花農梁日信（信哥）投下4個檔位的花墟球場。

將戰場分散——靠零售商，甚至擁有多間連鎖店的大集團散貨，又是否另一條出路，甚至自此開拓出一條恆常渠道？若耗損退貨造成損失，商家向花農「買斷」固定數量可以免除憂慮嗎？信哥一語道破對在田裏種花的花農來說並不可能：「要同一時間供應大量花，我們做不到的」他表示曾有集團主動聯絡他，提出「買斷」1萬支花，2月起連續10天在分店售賣。「我說我們露天栽培，無溫室，啲花受天氣支配，暫時做不到」。信哥解釋，農夫要睇天做人，即使這一刻有幾萬支花在田裏，都不敢肯定收成如何。「天氣暖就會種80日左右，天氣冷就多兩星期」。百合花和劍蘭在每年九月初九後開始播種，「通常拿住日曆數番轉頭，80幾日、90幾日、100日都種」。分批種植是為防天氣突變失去預算，怕提早「滿田紅」，因此在指定期間要求指定數量的花並不可行。訪問時距離新年尚有3周，他正擔心當晚氣溫急跌。「我認為得嘅先至畀人，唔得嘅我唔答應人的」。他有他對品質和信譽的堅持，讓劍蘭不要「翹尾」、百合不要斷裂均講究後期處理技巧，大批包裝涉及具備專業知識的大量人手，因此不願轉售散貨。

出路3：租舖、與商場合作

租貴難負擔 場地未必適合擺放

在政府宣布取消花市後，主打水仙、年桔和蘭花的田香花園花農陳偉明馬上四出尋找舖位，地舖動輒10幾萬，「聽到都打冷震，還要是不適合擺的」。例如舖位門口有門檻，大型盆栽如年桔便難以入舖，而賣花對店舖面積有更多要求，「買花通常揀花大過盆的，盆大過花就不會買。咁擺到幾多盆？」政府突然復辦年宵令一些臨急租舖散貨的花商花農無故蒙受損失，曾嘗試找樓上舖位的邱太指售賣桃花只靠年尾幾天賺錢，無法突破面對未知銷情還要「孭咁大條數」的心理關口，因而放棄。找不到合乎預算舖位的陳偉明亦逃過此劫，不過他言，本來就對室內擺賣有所顧慮，因為室內環境對個別種類植物有限制，水仙便是其一。若細心留意，街舖鮮有售賣水仙。「水仙愈矮愈靚嘛，放在舖頭『陰』兩日就好似你揸的筆，兩隻筆咁長！邊個買？」他解釋，因為水仙沒陽光照射就會飈高，更會長出黃葉。而年宵市場處於戶外，有太陽也有自然風和霧水。

與商場合作擺賣，是否節省大筆租金開支的另一選擇？將軍澳有商場舉辦「新春花市限定店」，有見疫情影響，今年店面面積較往年大，展期亦延長。現場可見，蘭花在貨架上花枝招展，吸引不少市民選購。但陳偉明和邱太均稱他們做不到，邱太指有商場主動邀請合作，但她拒絕，「濕貨本身一定有水，我們賣桃花要直接倒水的，客人揀花有時倒瀉水也很正常。都幾大灘，客人湧過來怎辦？」

出路4：開放花田予市民直接購買

沒人手招待 憂安全問題

與其頻撲，有花農選擇留守原地開放農場。取消年宵消息一出，信哥是眾多花農中最快拍片在網上告急的其中一位。他在片中呼籲市民直接到位於元朗農田買花。農場最新安排，入場需購買50元的手帶，每條手帶相等於$50買花優惠，如不購花，手帶費不作退款，變相以入場費稍微幫補。這次並非信芯園首次為緊急狀况應變而開放農場，4年前一場大雨衝擊向日葵花田，信哥抱着未滿月孫女在田中躊躇踱步，想出開放花田妙計，自此每逢花季都開放吸引市民入場買向日葵。汲取經驗，有見百合花脆弱易碰損，他這次不准客人落田，靠義工悉心以假花裝飾製作打卡位，相信加上售賣即日採摘的鮮花，仍有一定吸引力。

但開放花田不是每個花農都能應付，地點相對「隔涉」的田香花園並不位於馬路邊，人手也無法應付大量客人參觀。而華利園現階段雖接受預約參觀，不強制入場買花，邱太指暫未有收取入場費開放的打算，因憂慮梯田有地勢限制，「有沒有適宜位置給人打卡？梯田始終不是咁好行，我怕有安全問題。大家開開心心過新年，影相跌親我又不想」。她計劃觀望銷情再決定，詳情將在社交專頁公布。農夫未必有心力網上宣傳，瀏覽華利園專頁，發現專頁原來在花市宣布取消後翌日才臨時開立，陳偉明亦自嘲不懂，專頁全靠有心人幫忙管理。

金錢賠償難救深遠影響

年宵花市一度宣布告吹，有徬徨的花商第一時間要求賠償。邱太稱：「你點計？前一排（有人）嗌緊計100蚊一棵，都唔掂喎，我賣幾百、幾千、過萬的你又賠我100？」信哥指若談賠償，必須有具專業法律知識的中間人協助計算每個農戶的實際支出，農民只望能取回成本，明年再戰。邱太卻認為賠償金額即使合理，仍無法彌補所有損失，「就算你賠3萬，我都寧願自己賣2萬」。她指內地年花因人工和肥料成本較低，售價較低廉，當商場或法團預算有限則可能選購，但若花腳包裝不善，長途運輸過程旱了水，客人容易直覺全部桃花都「擺唔到」，久而久之不再選購。因此留住客人最為關鍵，金錢賠償無補於事。「今年失去的客人，明年還會不會回來？有些人可能覺得，反正沒擺一年，明年還擺不擺呢？流失了儲落咁多年的客人，影響的不止今年收入，可能更深遠。」

今年陷財困 何來資金栽種明年花？

如今年宵復辦，但一眾花農仍未敢樂觀。華利園計劃復歸荃灣年宵，田香花園亦望重返元朗年宵，他們歷年都寧願花更多場租投得與之前相同或相近的檔位，方便熟客辨認。但新安排下，攤檔數目減半，須抽籤決定位置，之前推卻的兼職員工亦未必能臨時請假幫忙，未有定案前也不敢請人搭棚，所有細節充滿未知數。花市每日將有兩節全場消毒時段，封場除影響黃金時段生意，花農表示擔心噴霧會破壞植物生機。新安排下，年宵花市將於午夜結束，陳偉明指多年來該晚都是銷情關鍵，之前多日用以平衡收支，那天則是「賣一支賺一支」，若生意淡薄會擺賣至年初一清晨，惜今年未能通宵擺檔。

上述種種出路都似乎行不通，回歸最熟悉的場地，生意額預計如何？陳偉明指有沒有大陸花競爭是一大關鍵，估計往年年宵市場有九成都是商人，看準商機，直接從大陸批量買花於花市售賣，激烈競爭。田香花園的蘭花、水仙和年桔雖然同是取自內地，但經過一段時間的保養，陳偉明指經「休養生息」的花更耐放好看。但年宵市場臨時復辦，商人們能否反應過來、加入戰場，則有待觀望。

或需忍痛銷毁年花

這次無妄之災，令自中秋起便與昆明蘭花農、福建漳州水仙、年桔農議價及10月正式落訂的陳偉明白白損失共10萬元訂金。如今靠農場提早取貨約2千棵水仙和小量年桔，盡量彌補。信哥則因每年更新排水系統、購買優質種子，向漁護處、嘉道理基金借貸6位數字，亦另有「賖數」，如銷情不理想將陷入財困，「人哋好難再賖給你，寧願借錢回來先還咗佢，再賖過。但我們想借多些少都借不到，沒有物業抵押」。

連年打擊 「第三年會不會捱下去？」

邱太看着滿田桃花亦感失措，一般家居只能擺放3至5尺桃花，如賣得不好，5尺的花繼續栽種生長，明年可能長到8尺高，「老爺種花的年代，酒樓公司銀行大堂基本上都擺，變相以前大花相當好賣。我們接手時已經轉變了，銀行酒樓商場都擺少了」。因為預視明年需要「大花」的客人不會急速增長，為免再白白養花一年，而且為了之後幾年還有「細花」供應，她將忍痛掘花銷毁。信哥則言全部都是心血，他無法「打爛啲花」，上星期他為了回饋支持者，免費將一批花捐贈予更生人士組織，讓他們為機構義賣籌款。如最後階段銷情欠佳，他亦準備將花捐出，「最沒辦法都只有送，（希望）市民口碑令我將來得到好回報」。邱太說：「都要有錢吃飯，才能繼續捱下去的對不對？如果連三餐不繼，有沒有機會捱下去？」她強調，種花不是任由種子在大自然發芽，需要肥料、殺蟲劑和心力照料，「我都要靠新年賣花才有錢種明年的花」，如生意慘淡，明年她或需從全職花農轉為兼職，另找工作幫補家計。去年年宵市場只有濕貨售賣，花農已遭受打擊，她再問，本地僅有的花農「捱了第一年，第二年還是這樣，第三年還會不會捱下去」？

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華利園

產品：桃花

查詢：6240 2498

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田香花園

產品：水仙、年桔

查詢：9500 4530

田香花園@fb

【年花出路篇】

文˙ 潘曉彤

{ 圖 } 資料圖片、受訪者提供、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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