分解葉綠素免養分流失 樹木披紅衣 「有營」過冬

【明報專訊】停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花。

秋冬是欣賞紅葉的最佳季節，被霜風染紅的樹葉，隨風飄曳，煞是迷人。看着一片紅葉，可有想過樹葉何以由綠轉紅？那些紅葉到底又是什麼品種？專家稱綠葉轉紅，最重要是天氣夠寒冷與乾燥。

近期大家的社交平台可能經常被紅葉靚相洗版，大棠是早前最熱門的賞楓地點，近期流水響、青衣公園、中大校園未圓湖畔的落羽松就成了大家追訪的最新目標。究竟這些樹葉緣何由綠變黃變紅呢？香港大學生物科學學院首席講師侯智恒解釋，樹木大致可分為兩大類——常青樹與落葉樹，大家看見的紅葉，不少都來自楓香、野漆、落羽松等落葉樹。每逢秋冬，天氣開始變得寒冷乾燥，樹木無法從大自然吸收足夠水分，但樹木的水分卻不停透過葉子表面蒸發，為了減少水分流失，樹木就會主動落葉。而對植物來說，最珍貴的養分就是氮（nitrogen）和磷，由於氮並非取之不盡，故每到冬季樹木落葉前，會先分解葉內的葉綠素，並把當中的氮儲存起來，待明年春天發新芽時再派上用場。他又指出，常青樹在落葉前也會分解葉綠素吸收養分，不過枯葉大多是啡黃色的，「樹葉有自己的生命周期，也會自然老死，好似人每天都會甩頭髮，但（常青樹）不會像落葉樹大規模地落葉」。

葉綠素分解 呈現被遮蓋顏色

至於紅葉，其實就是樹木落葉前的狀態。由於樹葉蘊含豐富的葉綠素，葉子自然呈現出綠色，但當樹木將葉綠素分解殆盡，樹葉內原本被遮蓋的顏色就會逐漸呈現，包括呈橙紅色的天然色素——類胡蘿蔔素（carotenoids）及紅色的花色素苷（anthocyanin）。根據漁護署「香港植物標本室」的資料指出，在寒冷天氣及強光照射下，葉綠素會加速分解，有助葉細胞製造花色素苷，但無損類胡蘿蔔素。

變紅重要元素：寒冷、乾燥

侯智恒解釋，類胡蘿蔔素數量的多寡足以影響紅葉的顏色，樹木不會「一夜紅頭」，有不同顏色自然也不足為奇。至於本來的綠葉會否轉變成紅葉，主要取決於生長環境的溫度與濕度，他說，落葉樹多生長在溫帶地區，例如北京、四川等緯度較高的地方，這些地區氣候寒冷乾燥，造就適合的環境給樹葉變紅，假若把落葉樹種在熱帶地區，冬天時依然有充足的水分與高溫，樹葉也不會變紅。「就像動物冬眠，牠們會慢慢降低自己的新陳代謝，樹木也會落葉減少自己過冬的負荷。沒有降溫和乾旱，樹木不會無故落葉。」

「紅葉之首」楓香 易與嶺南槭混淆

根據侯智恒的解釋，葉子變紅的最重要元素是寒冷與乾燥，而今年香港入冬後少雨乾燥，寒冷的日子亦較往年多，自然製造了一個有利環境孕育紅葉。其實紅葉只是一個泛稱，香港本土常見的紅葉大致可分為4種——楓香、野漆、烏桕與山烏桕。根據漁護署「香港植物標本室」記載，楓香屬金縷梅科（Hamamelidaceae），被稱為「紅葉之首」的楓香樹葉多呈三裂，邊緣有鋸齒，搓揉樹葉會散發香味，顏色隨四季轉變，常見於中國北方及歐美溫帶地區。侯智恒指出，大棠的楓香還屬幼齡樹階段，只有約5至7米高，而在大埔滘自然教育徑附近有幾棵高達20、30米的野生楓香，另外烏蛟騰也有古老楓香。

不過要留意，此「楓」不同彼「楓」，香港人常說的「楓樹」（Maple tree）其實是嶺南槭（Acer tutcheri）。楓香與槭樹是兩種不同物種，嶺南槭屬槭樹科（Aceraceae），樹葉常見為三裂，較少呈五裂，樣子與楓香相似，很容易令人混淆。不過楓香的葉子「互生」，即葉子在莖節左右交錯生長；嶺南槭的葉子則是「對生」，即莖節上的葉子左右相對，只要細心觀察就能分辨。

外來落羽松 圓錐樹形優美

除了大棠，近日在社交媒體上洗版的就輪到有「森林中的天空之鏡」稱號的粉嶺流水響，種於環迴步道上的落羽松成為近日市民打卡的熱點。落羽松屬杉科（Taxodiaceae），原產地在北美。樹如其名，它的葉狀似鳥羽，樹形成圓錐形，甚為優美。侯智恒指出，落羽松是觀賞樹，屬於外來物種。落羽松不止在流水響栽種，在大型的公園都常見，例如青衣公園、北區公園、荔枝角的嶺南之風，甚至中文大學未圓湖畔也可見其蹤影。侯智恒說，雖然落羽松是外來物種，但它不會自行繁殖，所以不會影響本港生態。

他又說，現時本地大片集中的紅葉都是人工種植，例如大棠的楓香林、流水響的落羽松等，而野生樹木地點分散，「東一棵、西一棵」，他指出，香港很多郊野公園都有野漆和烏桕，只不過不是堆在一起生長。至於最佳賞紅葉的時間，他指每年不同，很難說出一個確切日期，具體要視乎天氣是否夠寒冷和乾燥，不過根據經驗，聖誕節後一般都已變紅。每逢12月至1月，漁護署都會在網上公布大棠楓香林的「紅葉指數」，市民去賞紅葉前，可先上網查詢了解，避免撲空。

文：沈晴

編輯：梁小玲

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