拍攝技巧：巧妙角度取景 黑暗突出紅葉

玩淺景深——善用手機的「人像模式」或「大光圈模式」，就能拍出有專業相機的淺景深效果。（受訪者提供）

勿站樹下——想與紅葉合影，陳小明提醒大家不要站在樹下。被攝者與紅葉應保持一定距離，這樣才能兼顧紅葉與人的比例。（受訪者提供）

「低炒」樹冠——不少人習慣把手機舉到面前，拍下視線水平的景象，這樣相片看起來平平無奇。大家可嘗試把手機靠近樹幹，「低炒」影樹冠，或會有不同效果。（受訪者提供）

【明報專訊】不少人大老遠跑入大棠、粉嶺賞紅葉，其實都是為了一張打卡靚相，有30年攝影經驗的手機攝影導師陳小明教大家如何拍出一張紅葉靚相。

1. 先取景後影人

陳小明指出，不少人與紅葉合影時會站在樹下。因楓香、落羽松的樹幹較高，或會變成與樹幹合影。他建議「先取景，後影人」：拍攝者應先站在離紅葉較遠位置取遠景，預留足夠位置拍紅葉全貌，被攝者再站在畫面內，這才能兼顧到人與紅葉的比例。

2. 善用人像、大光圈模式

想拍出「前清後朦」的淺景深效果，陳小明稱，iPhone用家可用相機內置的「人像」模式（註：iPhone 7 Plus或以上較新型號適用），找一塊離自己較近的紅葉，就能有美麗的模糊效果。至於Android手機用家，有些附設3個鏡頭，俗稱「三眼」的手機可使用「大光圈」模式，或手動調校光圈，就能拍出層次分明的相片。

3. 畫面要「乾淨」

人人都拍紅葉，為何有些相片看上去更富美感？陳小明說，秘訣在於畫面整體元素要統一。若相中有太多遊人，應適當裁剪，只留下紅葉，否則會顯得突兀，影響觀感。為避免背景過於雜亂，他建議可找一些偏素色、黑暗的背景，例如山邊或樹幹，突出紅葉。亦可嘗試背光拍攝，陽光可以幫助勾勒紅葉輪廓，這樣就算不用大光圈，也能做到突出主體的效果。

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