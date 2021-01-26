重繪《小王子》後譜寫續集 插畫師帶玫瑰出走尋覓愛

「唯獨你是不可取替」——有關感情和愛，不少文本都能共鳴。Steven在繪本引入不少現代流行文化元素，例如小王子的黃頸巾，隨着他對玫瑰思念倍增，日漸變紅變長，正如《無痛失戀》電影中隨戀情而變換髮色的女主角。（受訪者提供）

「風是過客雲是你」——Steven筆下的小王子，總是閉起雙眼，感受世界，一如狐狸所言，「最重要的東西，眼睛是看不見的」。（受訪者提供）

【明報專訊】一生人，總有幾個親近小王子的時刻。小時候，或許對他一知半解；青春期再讀，似懂非懂；長大有點閱歷，恍如當頭棒喝，看得直搗心坎。香港插畫師Steven Choi亦有同樣經驗，2019年第三度翻開《小王子》，他像發現新宇宙，對於狐狸和玫瑰的心理，他愈讀愈着迷，心想玫瑰沒理由甘於待在原地，於是他動動畫筆，為玫瑰賦予人形，讓她追尋所愛。奇異意念獲法國授權方肯首，他亦成為2020年全球唯一受官方認可的《小王子》新版繪本作者。離開了玻璃罩後，玫瑰和小王子的第二部曲，令人好奇。

去年唯一獲授權畫新版

《小王子》是本奇書，全書2萬餘字，不多，卻足以在法國出版75年來不斷被反覆研讀，譯成300多種語言。小王子的天真無邪、狐狸不問回報的愛、作者聖修伯里對馴服和責任的點題，撫慰過無數人的心靈，也啟發不少藝術家創作後續作品。港產插畫師蔡景康（Steven Choi）算是不按牌理出牌的一個，在他筆下，玫瑰將走出泥土，化為人形，踏上尋覓小王子的旅程。

「起初法國授權方也覺得奇怪，書中沒有這女孩的啊。」2019年末，機緣巧合下，《小王子》法國授權方看到Steven的繪本《流浪者之歌：永夜森林》，主角Pi來自慢星球，他需將城市人浪費的時間，重新散播於「藍星」……這情節和設定，不都與小王子有幾分相似嗎？法國一方邀請Steven試畫小王子，成品確是合意，卻沒想到他並不滿足於2020年發表的重畫繪本，更銳意創作故事的延續篇，聚焦玫瑰和狐狸的內心世界。

理解玫瑰自大背後柔情

「我想90％的人都喜歡狐狸，99％的人都不喜歡玫瑰，覺得她自大又麻煩。」Steven偏偏屬於僅餘的1%。玫瑰的嬌氣、自大、虛榮，他總能設身處地，理解背後是表達不當的柔情蜜意。這份同理心，關乎他的童年成長，「我有3個妹妹，爸爸很早離世，可能因為從小要照顧家人，很多事情都不止顧及自己感受，還要應付別人要求」。他自言性格「腍啤啤」，遷就人多。家境清貧也不要緊，他喜歡泡在圖書館，投入書本的大世界。芸芸書種中繪本最觸動他，如《姆明》、《小王子》，「一幅畫，可以有好多信息，好溫暖」。

到了中五，Steven原本有機會升學，但為了養家，還是決定出來社會工作，從設計學徒做起，咬緊牙關打拼。後來任職廣告公司，馬不停蹄工作，十幾年下來，他自感生活累極又悶極，就決定創作繪本故事，把心裏想說的話，透過《流浪者之歌：永夜森林》主角Pi的故事表達。Pi犧牲安逸生活，隻身離開家園，到訪過幾個星球，才找到適合栽種時間種子的「藍星」，向藍星人提倡慢活。2018年該繪本出版，翌年Steven也加入慢活行列，辭去廣告設計職位，全職投入藝術創作。

狐狸有這句名言：只有用心看才看得清楚，最重要的東西，眼睛是看不見的。「Pi和小王子好相似，都是閉起雙眼的。」在《流浪者之歌》，Steven已先行應用《小王子》的概念。那時他看過兩遍《小王子》，第一次，是在17、18歲，讀高中的他只覺得情節奇幻，不解當中哲理。第二次看，是他出來工作後，20出頭，開始明白3個主角的感情世界。

第二部曲不再側重小王子

快進到2019年，因為與法國授權方合作，他又重新翻開《小王子》，年紀大了，人生閱歷日積月累，看事情也深入了：「從前覺得小王子在故事較突出，但再讀，便再明白狐狸和玫瑰多些，他們對我的影響是更深刻的。」狐狸明知小王子思念玫瑰，仍懇求小王子馴服牠，又教導小王子愛的哲理，到小王子離開時，狐狸不忘叮囑他要對玫瑰負責，「牠不會計較，不會自憐，對的就去做」。狐狸為愛犧牲、不求回報的情操，在Pi或Steven身上，都有幾分相似。至於玫瑰，Steven進一步設想她的後續。假如小王子順利回到B612星球，重遇玫瑰，玫瑰會有何感想？如果她一直待在原地百無聊賴，她還是否值得小王子付出愛？Steven深信，玫瑰眼見小王子離開，也會掙扎難過，繼而自立起來，追尋所愛。「我想故事不再單向從小王子身上發展，而是深入了解玫瑰和狐狸，代入他們內心世界。」第二部故事，他形容是一個尋找的故事，「像《半支煙》，又像王家衛」，他笑說。

深沉畫風描繪澎湃感情

原著中，作者只以寥寥數筆，簡單繪下小王子的形象，筆觸童稚。相比起來，Steven畫得細膩，用色深沉濃烈，背景或席捲沙塵，或漫天飛星，澎湃有如小王子內心湧動的感情。他說自己鍾情靜默、仔細、深沉的畫風，色調偏冷，「靜默的張力可以很強，可以描繪出澎湃的感情，與作者和小王子的性格呼應」。

投入《小王子》的世界本應療癒，但Steven笑言原著珠玉在前，要創作兼顧文字及繪畫的續集，心情難免忐忑，不敢鬆懈。續集如無意外預計在今年內出版，而續集的前奏，逾30幅描繪小王子在星際流浪而心靈得到滿足的畫作，將先於「星の流浪曲 Le Havre」展覽展出。他寄語讀者：「經歷社會運動和疫情，人人都很累，但願畫作可以成為讀者心靈的避風塘，讓人尋回一些應有的感受。」大家不妨試試一個實驗，翻閱繪本或到展覽現場時，別看早已熟讀的文字，只集中看畫，看斑駁的塑膠彩筆觸，或沉浸在大海一般的主色調，心中可會冒出不一樣的臆想？

■「星の流浪曲 Le Havre」展覽

日期：1月29日至2月21日

地址：尖沙嘴海港城海洋中心207號舖「海港城．美術館」

查詢：2503 4980

文：宋霖鈴

編輯：林曉慧

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