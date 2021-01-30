壓力鍋雙重控溫 煮鮑魚燜豬手無壓力

煮意多多——擁有多種烹調模式的Philips萬用鍋，一鍋就完成煎炒煮炸燜燉的菜式。（品牌提供）

底頂感應——配備雙重控溫技術，鍋頂和底部皆設置了感應器，自動調節合適的烹調溫度和壓力。（品牌提供）

【明報專訊】新春佳節都想炮製一些更精緻、更繁複的菜式，煮鮑魚、發財豬手……大多需要花時間花工夫烹調，火候亦難以掌握。Philips新推出的All-in-One智能萬用鍋HD2145/62的「雙重控溫技術」就幫到手。

所謂雙重控溫，其實是All-in-One智能萬用鍋於頂部和底部皆設置了感應器，可檢測鍋內食材溫度，減少加熱波動，並自動調節最合適的溫度和壓力，確保食材煮得恰到好處；加上可預設最長24小時的烹調時間功能，可以一早準備好食材放在煲內，然後在預設的時間才開始烹調，隨時享用滋味菜式。

可中途加食材 一按收汁濃味

All-in-One智能萬用鍋內置6款壓力烹調模式，包括：意大利飯／米飯、湯／豆類、家禽、牛肉／羊肉、蒸煮及自設模式，利用真空壓力烹調，只需放入食材，完全零技巧，也毋須睇火，就可以快速做出美味的佳餚。而其中的自設模式，可自設烹煮時間（2至59分鐘）及烹煮壓力（20至70kPa），讓用家盡情發揮創作「煮」意。智能萬用鍋另有7種多功能烹調模式，包括：煎／炒、慢煮低溫、慢煮高溫、慢燉、烘焗、乳酪及重新加熱，一鍋就能做出不同菜式，絕對是廚房好幫手。

今次智能萬用鍋亦比以往增添不少升級功能，例如可在壓力烹調過程中隨時加入食材，避免同時間放入而令某些食材過熟。就好像製作清湯蘿蔔牛腩時，利用「添加食材」功能中途加入蘿蔔，可確保清甜爽口入味；製作燜煮菜式如陳醋燜豬手時，烹調前先使用「煎／炒」模式爆香食材，然後才燜煮，提升香味；煮鮑魚時，亦可利用「收汁濃味」功能，一按令醬汁更濃郁。

自動降壓排氣

功能多多之餘，All-in-One智能萬用鍋亦沒有忽視安全問題。它採用自動降壓排氣設計，壓力會於烹調完畢後自動釋放，毋須手動釋放壓力或等待冷卻自然減壓，讓用家更安心。

■規格

容量：6L

壓力烹調模式：自設模式、意大利飯／米飯、湯／豆類、家禽、牛肉／羊肉、蒸煮

壓力烹調時間：2至59分鐘

烹煮壓力：20至70kPa

一般烹調模式：煎／炒、慢煮低溫、慢煮高溫、慢燉、烘焗、乳酪、重新加熱

一般烹調時間：2分鐘至12小時

售價：$1898（新年優惠價$1598）

查詢：2619 9663

[E潮]