香港「渠蓋」化身杯墊

香港杯墊——「香港杯墊」系列產品：除了渠蓋杯墊（左上及右下），Jarvis還設計了2款以觸覺引路磚為靈感的水泥杯墊：一條條橫間的是「方向磚」（右上），一點一點的是「警示磚」（左下）。（$128一件；$228一對）（朱安妮攝）

【明報專訊】到日本旅行時，不時會看見一些特色渠蓋，甚具觀賞價值。走在香港的街道上，你又有沒有留意腳下的渠蓋花紋之美呢？日紙Concretology創辦人錢子略（Jarvis）便從中得到啟發，糅合水泥特性，創作出富香港特色的渠蓋水泥杯墊，立志讓產品成為真正「切合香港的手信」。

水泥可塑度高 濃稠顏色可調校

Jarvis本來從事產品設計，2018年辭職後開始嘗試創作產品；他本身對水泥有點研究，亦有製作模具經驗，翌年便開始製作水泥工藝品。選擇水泥，原來也跟香港有密切關係：「我們常叫香港為『石屎森林』，因為周圍都是水泥；我就思考，有沒有方法能令水泥改變形象，將它變得沒有那麼刻板？」水泥質料堅固，常被用來興建大廈、做裝修批盪；但Jarvis指，它的可塑度相當高：「實際上它的所有特性都可以調校，無論是濃稠度、顏色、流動度、吸水度等。」做水泥不難，難在香港缺乏土地：Jarvis一開始便在家中「開壇整泥」，對着水泥漿搗搗弄弄，弄髒家居，家人少不免投訴；後來水泥事業開始走上軌道，才令家人放下疑慮。

製作大帽山鳳凰山

Jarvis的主打產品渠蓋水泥杯墊，靈感來自香港的渠蓋「圓清」和「方濁」。「圓清」是清水渠，表面有圓圈放射式花紋；「方濁」是污水渠，蓋面上排列整齊的小正方形格子。在他的解釋下，原來平實的渠蓋還隱含更多細節：渠蓋角落的「M」字原來代表它的承重能力為中級（medium duty），此外還有「H」（重級，heavy duty）和「L」（輕型，light duty）；渠蓋用了雙葉式的設計，方便工程人員快速檢查裏面的情况。一切設計都體現了香港實用主導的文化：「所有東西都為了實用而設，我們的文化就是這樣，沒有什麼花巧的東西。」除了渠蓋本身的浮雕以外，Jarvis還加上「自由香港楷書」字體的「香港」兩字。

另外，他還設計了一系列以山岳為主題的擴香石兼擺設，包括有香港兩座主要山峰——大帽山和鳳凰山。他亦在水泥產品中加入硅藻土，令成品看起來較光滑和輕，製作更容易。

Jarvis留意到本地手信店的產品，很多時從外國人的角度出發：「離不開帆船、點心車、小籠包……但我們想起維多利亞港，也會先想起天星小輪，而不是帆船吧？」於是他的產品試從港人角度出發，先迎合本地口味，然後才推銷給外國人。他的產品頗受居住外地的港人歡迎，特意在網上訂購；亦吸引了不少從事建築、工程行業的人興趣，向他表示「很有親切感」、「沒有想過（渠蓋）可以放在桌上」。

■日紙Concretology

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