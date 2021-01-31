【明報專訊】不吉利的東西，迎春節前好好說完，待新歲來臨，多說好意頭的話。過去一年，全球因疫症去世的人數以百萬計。也許，再加身邊離開了的人，不論生離或死別，可謂天天來襲。

今年承蒙一些區議員邀請，也有一些是我自告奮勇的，到處寫字寫揮春，心中只想將近期耳聞目睹的「突襲」場面，化悲憤為動力，在能力範圍內為他人做點事。寫一張揮春實在算不得什麼，看見街坊拿着，滿心喜悅，自己也快樂。

除了「身體健康」、「出入平安」外，這趟少寫了「恭喜發財」、「財源廣進」。在末日般的災難日子無穿無爛已經難得，若真發財，不知當中有多少是陰質錢。與其希望財源滾滾，我想更多人祈求「齊齊整整」、「家宅平安」。

街坊街里 守望相助

在云云的揮春佳句中，我今年最想寫「一人做啲」。這是一名離我們而去的長者常掛在口邊的勉勵說話。長者叫Fred媽，原名叫司徒笑薇，生前活躍於油麻地一帶。封過佐敦，又幾乎要封果欄後，你大概都知，當區住了很多少數族裔的市民，且劏房林立，基層生活就像要從石頭中鑽出水來般艱辛，捉襟見肘，手停口停。在這資源匱乏的情况下，街坊街里努力在社區內不同族裔、不分高低、生而平等地守望相助的過日子。但社會艱難，許多時候盡做也無濟於事似的，再加上傲慢的人終日散播歧視，令大家辛苦經營這樣那樣的生活關係網絡，常被官僚衝擊。在這種做一下又被打倒的情况下，Fred媽總是看透世情，走在時代之過去與未來，給各位青年男女打氣，既然各人的能力有限，要欲成美事，必須要「一人做啲」。一人做啲於是就成了她的金句，也成了放工落場後勞苦大眾想像社區生活的座右銘。

一個不斷「物色」地方以「突襲」市民的政府，應是失心慌、神經失常兼無藥可救。市民如何回應這種敵意？我們都沒有良方妙藥一劑見效，但自保只是歧途，用行動來實現公共性，才是王道。在沒有由小撮人一次過可促成的革命發生的年代，不等於我們什麼也無能為力。只不過是一位上八旬的老婆婆，只要口到心到誠實做人，她所說的「一人做啲」就為我們帶來希望。

一步步邁向改變

農曆新年將至，跟大家分享猶如都市傳說般Fred媽的金句，希望能將看似鴻毛、名不經傳的人和事，在大眾媒體上提說、惦記。也許你身邊也有像Fred媽一樣的神人，友善且會發光照亮灰暗憂心。但更寶貴的，應是我們都成為「一人做啲」裏面的「一人」，做多一啲，令自己踏實，一步步地邁向改變。我寫出「一人做啲」的揮春送你，另一張要寫什麼，令它成為一對，就待你發辦了。

文、圖˙余在思

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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