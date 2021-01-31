流水舍【故事五】：躲在黑暗中療傷 繼續做換來力量

為這次故事創作圖畫的yanyu說，這是變身的Sailor Moon，也是療傷中的比達，而比達進入治療室時，會與外界隔絕一段時間。「我想跟香港人說，受了傷便要療傷，同時會令我們變強。」（helloyanyu提供）

【明報專訊】還在讀大學的女生飯團最記得，雨傘運動金鐘清場那天，她剪出許多細長的小紙條，上面是一句WE WILL BE BACK，從高處拋下，讓堅持留到最後一刻的人接住。她不是運動裏的大人物，但總願意做踏出第一步「做些什麼」的人，以行動來產生從泥沼中抽身的能量，在2020年靜止而壓抑的氛圍裏，她在「收埋自己」的黑暗中療傷，為的是「回氣」後能擦出一點光，不放棄繼續做事，暖着同行的人。

仔細聽聽，偶爾會察覺飯團說話裏會用有趣的畫面來形容感受，原來她愛看「王道」漫畫，可愛地數出「熱血、友情、夢想」，是當中三大元素。這讓人想起漫畫裏最有希望的一刻，總是主角受到重擊後落入死寂，然後白煙逐漸飄散，浮現一個奮力撐起的黑影，主角終究頑強地活下來了，那直視邪惡對手的眼神裏，更無畏懼。

時：1月21日晚上7:30至9:30

地：灣仔富德樓流動共學課室

問：臨牀心理學家葉劍青、Ingrid、Chloe

答：飯團（化名），2019年社運爆發時是大學一年級生，她的校園在理大

1, 以前一團火 現分析更多

問：可否從你最初開始關心社會說起？

答：我記得是2014年9．26一個夜晚，突然腦裏「bling」一聲，覺得要去公民廣場，一刻衝動就出去了，沒想得很清楚，可能是情感召喚我繼續留下來。回去後想了很多、哭了很久，哭過後就留在旺角，（運動持續）多久，我便留了多久。之後對時事關注更多，不只生氣，而是會想做一些事。

至2016年新東補選，見到梁天琦演講，他很有感染力、很有想法，自己又再沉澱。到2019年，當時我去了交流團，回到香港翌日便是六四，感覺是無論如何也要行出來，那時的氣氛是再不出來，到時修例通過，就無法出來了。

其時在我的人生歷程中正好升到U（大學），對我來說是個很重要的里程碑，10月、11月時是mid-term、final（考試），每個人都會為成績搏命，我自己亦然，內心有很大掙扎，後來還是選擇出去，我跟自己講盡量兼顧兩邊，好彩能平衡到。

問：你說9．26有情感的召喚，可否多說一些？

答：那時在新聞看到學生被困公民廣場，又有新聞說他們不能去廁所或其他的事，覺得點解可以咁離譜，很憤怒，另一種感覺是我當時（年齡比裏面的學生）大少少，如果可以都想保護他們。

問：身邊有沒有其他人一起？

答：我獨個兒去，什麼也沒帶，水都沒有，去到才發覺會肚餓。我住得離港島頗遠，去到才發現沒回家的車，也沒想過原來睡地上是這麼冷。

問：回想中學時期，有沒有其他事情讓你有這樣的召喚或衝動去做？

答：如果有一群人在欺負人，我會忍受不了。很多都是小事，在學校見到不公平的事，身邊的人呻幾句，卻沒有任何行動，覺得「算啦，都係咁㗎啦」，我就覺得「吓，點可以咁樣㗎，你唔鍾意梗係要講啦」，衝出去跟那個人講，「你知唔知搞到人哋好唔開心」，然後大家都呆了，也有人會覺得「無啦啦」被擺上枱，但我就是會這樣做。

問：你怎樣形容這種對不公道、不公義的事「要做些什麼」的情感？

答：嗯……可能似一團火吧。

問：2014年到2016年，在思想上或行動上有否什麼不同？

答：2014年時我留在旺角很久，認識了其他人，到現在還是朋友，很多時圍爐取暖或聊天，互相交流不同角度，大家一起進步。2014年之後決定要做些事，定了一些方向；2016年會看更多事情背後的原因，以前是一團火，現在會分析更多。

問：到2017、2018年沒有任何運動，心情如何？會否有無力感？

答：無力感倒不特別重，因為如我所說已決定做些什麼，嘗試去想在社區有什麼可做，不停參加很多傘後組織。之前抗爭是在街頭，但有些人覺得抗爭可以在社區，他們說深耕細作，我不知是如何，就去看看他們在做什麼、去做義工。

2, 不要一齊跌埋落去，要抽身

問：你說看到無理的事會哭，你怎樣處理情緒，不讓自己進入長期低落的狀態？

答：2014、2016沒什麼，因為2014年的結尾幾好，那時大家會說We will be back，會有個盼望，2019年心中會不斷想I'm back!

問：為何We will be back對你那麼重要？

答：2014年雖然所爭取的未必爭取到，但跟「反送中」差不多，大家合力去阻止一件事發生，而自己是其中一分子，會令人覺得當這些事再發生，我在這裏見到的人會再一次出來。記得最後在金鐘留守的人，手持We will be back的一張紙，那些紙是我有份丟下去的，他們接住了。

問：2019年有沒有哪些日子有特別感受？

答：有人相繼自殺時，我跟自己講要平靜些去處理眼前的狀况，因為很多人看到會容易陷入情緒低谷，我跟自己講不要一齊跌埋落去，要能抽身，最重要是知道自己為何行出來。這都是保護自己的心態，所以壓制住一些想法。

理大圍城那段時間令我最失落，11月真的很難捱，我沒辦法接受大學被如此野蠻地攻入，那是應該要保護的地方。即使這個世界有戰爭，也不要搞圖書館、學校、醫院，這些應該是底線。

問：同樣是一意孤行、無理野蠻令你很憤怒？

答：是的是的。

問：你防止情緒跌落去，在2019年中間的6月至11月，會否有跌得多過自己預期的時候？

答：那時好誇張，剛入U，認真開始自己的夢想，會投入和嚮往，同時有做part-time，加上抗爭，每日只睡幾小時，整個學期都這樣過，後來還有助選。一定要壓住情緒，不然做不下去。因為很忙，一有me time就休息睡覺。

3, 夜難眠 氣自己

問：到了2020年的情緒變化呢？

答：嘩呢個時候……

問：情緒就返來？

答：係呀，真係，2019年12月再行入Poly U時以為自己無事，嗅到強烈的tear gas味，但很奇怪，很多人經過時內心會很不平靜，我兜了好多個圈，情緒卻出不來。兜來兜去、行來行去，看一整道樓梯是火燒過的痕迹……總之是說不出的感覺。很久之後才開始留意到自己失眠，失得好勁。開始時天真以為只是未適應可以睡更多。

3、4月開始覺得很不okay，完全睡不到，想把自己收起來，在家不想見人，什麼都不想做，只留在一間黑色的房，幸好那時只是Zoom上課，也沒有上班，讓自己唞吓先，碰上5月已完sem（學期），之後3個月便全心全意地休息。當時看少少新聞，已經產生翻天覆地的情緒，會崩潰、憤怒，由氣外面（的人）變了氣自己，會去想自己到底在做什麼。

問：氣自己沒什麼事可以做嗎？

答：對，「冇咩可以做」、「點解坐喺度」、「還在上課裝作生活如常？」都是這些想法。有一種憤怒，覺得「大家係咪都唔理啦？」更把它說出口，有人跟我說，「唔講出來唔係唔理」，我才鬆番好多，接受了大家要休息一下，那我也休息一下，最重要是大家別要忘記。

4, 躲起來 休息一陣

問：那段期間如何幫自己？

答：開始時不太睡得到，很努力地睡，闔上眼，什麼都不想，讓房間全黑，掩住有光的位置，一線光都沒有。想離一切更遠，想躲起來。

問：有多長時間？

答：三四個月吧。我都有上summer sem，因為不能完全隔絕，有點擔心之後連社交都不懂，一個星期返一兩日學，其他時間就躲起來，保持最低限度的社交。

問：這個「休息智慧」真徹底。

答：會好好多，一有體力就覺得可以應付到事情。睡到精神飽滿會覺得「今日，okay！」睡夠了，走到外面，看到今日天氣好好，覺得「不錯！」食完早餐，「有力！」如能吃飽、睡夠，那天會開心很多。

問：之前你提過有些不開心的事？

答：已經做到，變成開心事了。2020年中覺得自己「點解咩都冇做」，是很大的想法，平靜下來後，就想應該有些事可以做。理大圍城對我有很大影響，那時很多人會籌辦放映會，我便很努力搞放映會，想盡方法讓事情成功，找場地都有很多挫折，很不開心，每天都有很多變化，很怕不成功。

最後順利舉行，播片是很基本的，歷史必須要記住，這件事也是一種抗議，何况影片是合法的。我也堅持放映後要有座談會，曾找留守者來講，參加的人不知道他們有這個身分，那次可能未符合最理想的做法，但對我而言是「仍會繼續下去」的象徵。

我覺得需要有一個集體梳理、回顧的過程。座談會很有氣氛，終於做到把大家的痛釋放出來，大家一起去講，痛也好，但知道大家仍在這裏，這種連結可以出現，效果好好，我也感覺很釋放，可以告訴半年前的自己，雖在街頭做不到，但在日常，即使是我這種沒特別角色的人，只要想做些事，也會一呼百應，即使只有一個人開始，後來會有很多人幫忙、和應，他們會肯定你所做的事，有很多打氣的說話，當面跟我說很感動，因為知道仍有人在繼續做一些事。

問：這也跟你重視的We will be back一致，這對你很重要？

答：很重要，自從那次之後，我發覺自己最重視的，以前覺得是（對抗）不公平，這仍然重要；但有件事可令我支撐下去，是知道有其他人仍與我同在。

還有一份堅持驅使我繼續做，如果沒有這份信念，我就不會去與人連結，可能會繼續崩潰，那便是我每次崩潰後，都覺得要「做些什麼」。

問：這字眼你在訪問中說過幾次，你另一個幫自己的策略是休息，可能休息也是「做些什麼」？睡夠吃飽就是要做的事。這些是你以前就知道的嗎？

答：我這一年很認真去想，留意到自己很多方面很一致，努力的我、想大家連結起來的我，始終如一。有時行動時太all-in，會休息不夠，最近在拿揑休息與做事的平衡。

問：你愈來愈理解自己一致的信念、或回應事情的方式，今天來到這裏，你最想表達的信息會是什麼？

答：我們經歷了很多事，那份痛無論怎麼避，其實仍是在，再怎樣去躲，一有空間它就會出來說「hi，我在呀，理理我吧！」始終是要面對。

中間為自己有這些情緒而生氣，很長時間失眠、崩潰，去想為何社會是這樣子，很多控訴。過後覺得，可能這是種歷練吧。透過這些情緒清楚自己是個怎樣的人、為何要出來。下一次發生這些事，或甚至在事情發生之前，我已知道將要怎樣做，能更堅定。

5, honest to yourself 走出來說不能遺忘

問：我們先由「局外人」Chloe迴響吧。

C： 你給我的感覺是一支蠟燭，噼嚦啪嘞地亮着。最感動我的地方是你很honest to yourself（對自己誠實），在這個年代不容易，（哽咽）哎你未喊我喊先，哈哈。你開始時說一個人出去，是因為聽到自己的聲音，很多年紀輕的人可能需要有人相伴才去，你卻因一個內心召喚便去做，會聆聽自己。

就像你說休息辦放映會，都是聆聽自己所做的。而你的情感也有很大的action tendency（行動傾向），去action就幫到自己。

我畫的這支蠟燭是直的，中間有一條芯主宰你要做什麼。你提及會氣其他人（不行動），而你給出一點光，引來很多人回應；當其他人都不理，你就做行出來的第一個人，這種要「做些事情」的心態，我想是不容易的，尤其在2020年仍堅持去做，很難得。

你的分享提醒了我，honest to yourself，即使是很小一步，未必有用，又有風險，也要走出來說不能遺忘。「明知衰，都要話你聽我唔okay」，這原是初衷的信念。

問：聽完Chloe分享，飯團有什麼回應嗎？

答：我本來以為自己是沒其他人一起就無法做事的人，但我倒沒留意很多事都是自己先去做，2019年出去時也是。我在人前會保持堅定，其實也有很多動盪的情緒，但知道自己是重視一件事才有這些情緒，我現在會跟它說「出來吧」；當情緒突然出來，我會說「好啦，來啦」，去擁抱它，因為這也是我的一部分。它仍刺着我的心，會覺得痛，仍能感受到，但現在未必會有很大波動。

問：對於燭光呢？你會否想自己再強大些？

答：我覺得自己不會強大到什麼地步吧，既然有火，就一點點地暖着大家。

問：有帶來什麼物件跟我們分享嗎？

答：我手機的待機畫面，是理大圍城的一張照片，從不轉換。我沒有保留其他東西，只保留了這張照片。

【談心小錦囊】

「療癒」不一定全靠「療程」

葉劍青記得在訪問前曾與飯團會談，當時放映會能否順利舉行尚是未知之數，飯團的「能量值」與訪問當天相比，明顯有別，「當她找到一些事做，而且成功做出來，能回應自己珍視的東西，這其實對她很療癒，療癒不一定全靠therapy（治療）」，他笑說：「雖然心理學家都要搵食，但如果大家認為要全靠therapy，社會就會出事。」

「人與人之間的聯繫很重要，心理治療其實也離不開這點」，飯團能在放映會裏感受參與者和她一起釋放痛苦，也有助她從低谷拉自己一把。不過雖重視與人連結，飯團亦知道要照顧自己，騰出獨自休息的空間，愛看小說、漫畫的她，也會閱讀有關創傷療癒的書，嘗試做書中練習，慢慢儲回面對生活的元氣。大家別忘記「談心」的一個重要對象，其實就是同樣需要好好對待、照顧的自己。

整理˙ 曾曉玲

{ 圖 } helloyanyu

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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