情人節，送上不一樣驚喜！

【明報專訊】慶祝情人節有不少「常規設定」，如燭光晚餐，送花送朱古力，放置心形擺設等，但當所有元素共冶一爐，很容易就會因為過分高調而變得低手甚或庸俗。以下是一些非典型設計的情人節禮物選擇，有型不老套，兼不失情意，讓大家揀得又送得落手。

（圖1）細味甜蜜「水晶叢」

情人節大都是朱古力的天下，但其實亦有不少其他甜品選擇，如英國雙人組合Bompas & Parr於去年復興原創於1785年的傳統英國啫喱模品牌Benham & Froud，推出了水晶叢形的啫喱套裝，內附草莓及接骨木花味的啫喱、食用金箔及食譜，讓你可與另一半攜手調製愛情味道。20英鎊（約212港元），bompasandparr.com。

（圖2）水晶瓶完美結合方圓

玻璃藝術家Jean Sala於1925至1951年期間與法國水晶品牌Saint Louis合作無間，並於1937年的巴黎世界博覽會推出多款雕塑水晶瓶Patrimoine。品牌於今年推出編號復刻版，全球限量18個，將各有性格的方和圓完美結合，就像情侶的關係。未定價，www.saint-louis.com。

（圖3）情人熱情一「吻」

意大利品牌Gufram有不少經典室內雕塑作品，不過礙於家中空間有限，或難以收藏。品牌近日推出Guframini，將原作縮小成八分之一的尺寸，當中最貼合情人節的是由Studio 65設計的Bocca，以Marilyn Monroe的唇形為靈感，是向當年Salvador Dali Mae West唇形梳化的致敬之作。建議售價179歐元（約1680港元），www.gufram.it。

（圖4）滿載「圓」美愛情

圓形該是比三角及四方更能比喻完美愛情的形狀。丹麥建築師兼設計師Finn Juhl的作品大都帶溫暖感覺，圖中的水果木碗（上）及沙律木碗（下）在1951年設計，將圓滑線條與木材結合，以圓形設計帶來橢圓錯視效果，於今年由ARCHITECTMADE復刻重推，並以即訂即製的方式發售，經典圓滿。1199歐元（約11,230港元）起，architectmade.com。

（圖5）疫下貼心之選

在疫情世代，大家也需要細心消毒隨身物品。由意大利燈飾品牌Slamp的生活風格部門設計的PurityCapsule，於LED枱燈內加入UV-C消毒燈泡，聲稱能於30秒內為日常小物如鑰匙、腕表、眼鏡及手機等消除表面細菌，於愛在疫情蔓延時的當下，不失為細心貼心禮品。425歐元（約3980港元），www.slamp.com。

（圖6）「葉片樹枝」化身餐具

比利時設計師Roos Van De Velde有不少作品以自然靈感，有趣而不失詩意。他為比利時品牌Serax構思的作品Flora Vulgaris，以森林可見的葉片樹枝為靈感，塑造出有如乾花的餐具設計，成為花束以外的情人節之選。8.95至12.5歐元（約84至117港元），www.serax.com。

（圖7）花瓶經得起時間考驗

送花是情人節「例行公事」，但可惜花會凋謝，花瓶也許是更耐放選擇。Ronan和Erwan Bouroullec兩兄弟為Vitra設計的花瓶Vases Découpage，備有Barre、Disque和Feuille 3個款式，以色調及形狀的微妙平衡為靈感，不規則的設計有趣，讓人想到各花（瓶）入各眼。295歐元（約2760港元），www.vitra.com。

（圖8）安坐家中談情說愛

曾幾何時，香港有過一個營銷流行詞彙：情侶梳化。由意大利建築師Fabio Novembre為Natuzzi設計的New Classic梳化，相信是其中一個有趣的選擇。設計以傳統的Chesterfield為藍本，但將椅面按平，椅背及扶手用上圓邊，將方圓合一。$91,600，www.natuzzigroup.com。

（圖9）燭光晚餐添情趣

情人節燭光晚餐的重點除了是晚餐外，更講求燭光。Octaevo設計的Templo雕塑蠟燭，以祭壇的圓潤線條為靈感，不單讓整頓晚餐氣氛變得隆重，圓潤線條亦像暗示不在乎曾經擁有的身形，更在乎天長地久的愛情，甜美而幽默。34.5歐元（約320港元），www.octaevo.com。

（圖10）膠樽變小盒

情人節禮物大都有不少包裝，若能以回收塑膠再造的收納小盒盛載便更實用環保。意大利設計師Paula Cademartori為循環經濟生活品牌Supernovas設計的Volta系列，用上立體打印技術製作，如圖中的Caixona小盒，便用上23個回收膠樽製成，可作全面回收，美觀而實用。75歐元（約700港元），supernovas.world。

（圖11）拼湊耀眼滿月

滿月是另一個放諸各地皆宜的愛情象徵，但不少設計大都傳統而老套。香港品牌Round Lab推出的Silver Moon砌圖，用上美國太空總署最新近的月球圖片為原型，用上日本銀色紙本印製，並附有AR視效功能，讓你與另一半拼湊出比燈光還要「耀眼」的起居裝飾。78美元（約605港元），www.round-lab.com。

（圖12）送燈飾「說愛你」

2000年，德國設計師Konstantin Grcic為Flos設計了以大聲公外形為靈感的Mayday燈飾，可以放在地面亦可隨意掛上，為燈飾帶來mobility。2020年底推出了銀色的紀念版本，全球限2020盞，該成為「大聲說愛你」的低調有型之選。建議售價350歐元（約3280港元），flos.com。●

文︰Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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