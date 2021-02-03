辛丑牛年經典藏品 碧玉臥牛 貴氣迎牛年

《雙牛》——作者：席德進。創作年份：1980年。規格：水墨、設色、紙本（60×137.5厘米）。估價：250,000至350,000港元。成交價：684,400港元。特色：一雙一對的牛有美好寓意，作品曾在2015年秋拍登場。（保利香港提供）

【明報專訊】今天是立春，正式迎來辛丑牛年。牛象徵勤奮、充滿力量，給人正面印象。收藏界有不少以牛為造型的珍品，趁牛年可考慮入手。香港地小人多，精緻的玉器和畫作把牛的精神表露無遺，最適合放在家中，為自己和家人打打氣。

珍貴玉器是古代富有人家玩意，現代人若想收藏很「牛」（內地人形容有厲害的意思）的藝術品，往往需花費一疊疊「金牛」。香港拍賣史上，似乎還未曾舉辦過以牛為主題的專場。記者邀請專家介紹以牛為主題的珍品。

中國嘉德（香港）瓷器工藝品部業務經理張叢輝說，牛是玉器中常見的類型，早在漢朝已有相關造型，「當時動物造型以模仿12生肖的款式較流行」。為何工匠常把牛雕成臥姿呢？原來和成本有關。「牛外觀三尖八角，雕刻成站姿會浪費玉材。造型採用扁平的臥姿設計，肢體、角和尾巴可以擠在一起，空隙少了便可節省玉材。」玉器有分碧玉、白玉和黃玉等，當中以黃玉較稀有，以黃玉雕成、體積較大的款式甚少見。張叢輝說牛象徵可靠勤力，一直是受歡迎的種類，「藏家和商人會因牛年而對與牛有關的藝術品有興趣」。

原塊碧玉雕成 逾百萬港元成交

2017年香港秋拍，一隻約23厘米闊，於清代面世的《碧玉臥牛》以逾百萬港元成交。相對其他白玉或黃玉，這頭牛的顏色深沉，賣點在哪裏？原來它以整塊碧玉雕成，採用寫實、細緻和具象雕刻法。其姿勢伏臥在地，展示粗壯堅實的肌肉，眼睛滾圓有神。其精細之處在於牛角和蹄上的細紋和頸上的褶皺，入刀深淺不一，充滿立體感，姿態帶力量卻優雅大方，也帶點可愛感覺。

此品原屬北美私人珍藏，曾由加拿大藏家擁有。近年英國倫敦著名拍賣行Woolley & Wallis曾以340萬歐元（約3187萬港元）拍出一件姿態類似的乾隆碧玉臥牛。在2009年中國嘉德秋拍中，亦有一件乾隆碧玉臥牛以600多萬人民幣成交。

2020年，拍賣行在香港的秋拍玉器專場中也有牛造型的玉雕登場，當中以《白玉牛毛紅沁牛》最搶眼。臥姿的小牛神色恬淡，值得留意之處是工匠善用玉本身沁色之美，利用玉原本的顏色線條構成牛毛和肌理，極具心思。白玉常被用作雕刻擺設，工匠以白玉創作現實中沒有的白色小牛。2017年，拍賣行春拍中的《白玉牛》，玉質潔白溫潤，約7.5厘米闊的小牛面部表情生動，雙目傳神。它的頭部比例較大，感覺可愛。此品除可供把玩賞鑑外，亦可用作紙鎮或筆擱。

除精巧的玉器外，以牛為主題的畫作也值得收藏。不要以為畫作平面沒趣，精湛的筆墨功夫也能展現出牛的神態，甚至牛和人的互動關係。中國畫家席德進曾受留法攻讀藝術的畫家啟發，把西畫技法融入國畫之中。他曾受教於著名畫家林風眠，經常和趙無極、朱德群交流。其水墨作品《雙牛》意境極高，雙牛一黑一白，散發出平和、舒服的感覺，是中國人喜愛的一雙一對主題。

李可染牧牛圖 流露自然韻味

說到繪牛的畫家，不得不提李可染。他有不少以牛為主題的創作，保利香港的國畫團隊介紹了兩幅相關作品。李可染常細心觀察勤勞的水牛，是其鍾愛的題材之一，晚年時，他甚至將自己的畫室命名為「師牛堂」。李可染沒有花太多筆墨去刻劃牧牛和牧童的細節，反而準確地抓住其特徵，在表現形象的同時又充分發揮筆墨韻味。他筆下的牧牛大多數溫馴可愛，有些畫作中的牧童悠閒地趴在牛背上，有時則在附近吹笛，營造出清新恬靜的氣氛。其作品中以《牧牛童趣》較吸睛，描繪牧童在紅葉藤蔓下悠閒地分享食物，牛兒亦慢條斯理，描繪了一片溫馨的秋日光景。

● 珍稀「黃牛」

郊野地區常見黃牛，但以下的「黃牛」卻是珍稀之物。有工匠以黃玉雕製黃玉牛，這3頭小黃牛來自不同原石，色水變化多端。

《黃玉牛》（圖）

文：呂一心

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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