年花造型優雅清新 療癒系花藝 粉淡迎新春

清新淡雅——誰說年花一定要大紅大紫？這款花藝造型用淺粉色的蕙蘭做主角，再用同色系的小百合與小牡丹，清新優雅。（朱安妮攝）

【明報專訊】還有約一個星期就過年，少不免要買些年花來應節。鮮花能為家裏帶來一點生氣，沁人心脾的花香，最能讓人感受春天的氣息。若你認為傳統桃花菊花劍蘭水仙俗不可耐，感覺老套，是時候改變觀念了。兩個花藝師為我們示範了兩款風格截然不同的年花造型，一個春意盎然，感覺清新；另一款熱鬧繽紛，甚有「春滿乾坤福滿門」的賀年氣氛。（註︰本版相中受訪者按拍攝需要暫除口罩）

抗疫一年多，不少人常擔心自己在外會否「中招」，一盆素雅的鮮花能紓緩你繃緊的神經。有10年插花經驗的花藝師梅葆婷（Mable）說，因疫情肆虐，今年流行淺粉、粉紫等飽和度低的「治癒」色系。相比傳統的大紅大紫，柔和的顏色更能紓緩疲勞與減壓，讓人可以從疫情中舒一口氣。這次Mable示範的年花以淡粉色的蕙蘭做主角，配上緋紅色的小牡丹，再用小百合、蠟梅及粉豆點綴，清雅得來也不失節慶氣氛。

想營造新春喜慶的感覺，不一定要選劍蘭、銀柳這類大熱年花。Mable指出，近年流行花瓣密集、小巧的鮮花。例如嬌小玲瓏的日本蝴蝶蘭是今年大熱，花朵直徑只有約5至6厘米，比台灣蝴蝶蘭小一半。另外，櫻花、海棠與桃枝等粉色系鮮花是年輕人的新寵，花瓣精緻且充滿春天氣息，非常適合做年花。

新手可選同色系主花、襯花

所謂「花多眼亂」，新手行花墟很容易看見什麼就買什麼，回到家卻不懂如何搭配。Mable說，新手插花前可從顏色、形態入手，提前想好主題，花材可分為3部分：主花、襯花與葉材。配色方面，她建議新手從單色開始，選擇相同顏色但明暗度不同的顏色。以黃色為例，若主花為鮮黃色，襯花應選擇飽和度偏低的香檳色；若想加點新意，則可按照色環上的鄰近色作搭配，例如紅配橙，黃配綠，藍配紫等，讓鮮花更顯活力。另外，適當加上白色花如水仙之類作點綴，能中和整體的色彩。

花材大致分為兩種形狀：團狀花，如長壽菊、繡球、牡丹；另一種是線狀花，如蕙蘭、桃花等。新手應從基礎入手，襯花的形狀與主花相近，這樣搭配起來才會工整美觀。

放陰涼、通風位置 切忌暴曬

「花藝好看的秘訣是鮮花高低有致、有層次。」花朵要長短不一，才能塑出立體造型。她建議新手插花前可找一張參考圖片或畫簡易草圖，盡量避免憑空想像。此外，她亦推薦使用花泥，一來不用換水，二來能固定鮮花造型，不怕插得亂七八糟。鮮花再美，也要有綠葉陪襯，適當散插蠟梅、滿天星等點狀花在主花附近，能增加蓬鬆感，讓整體造型更富層次。

Mable指出，鮮花花期只有約1星期，想鮮花由年初一開到年初七，最好年廿九才買花。回家後也要好好照顧鮮花，盡量把花放在陰涼、通風的位置，切忌暴曬。若用清水養花，要記緊每天換水，清潔並修剪花腳，避免細菌滋生。

■插花示範

1. 材料工具

花盆、花泥、透明塑膠紙、花藝剪刀、賀年飾物、粉色豆枝、蕙蘭、黃連木葉（俗稱P葉）、粉豆、小百合、蠟梅、切枝水仙

2. 準備花盆

先將透明塑膠紙鋪在花盆內，再將浸水後的花泥放入器皿，花泥應比花器高1厘米，最後剪走多餘透明塑膠紙

3. 整理花泥

在花泥四邊𠝹出平面，增加插花的空間

4. 先插主花

直身式花藝，花器與花的長度應為1比2，花材不宜過長，否則顯得頭重腳輕。將蕙蘭分3等份，並在三分之二處修剪。將較長的蕙蘭垂直插在花泥中央，剩下的插在旁邊

5. 葉材修飾

修剪葉至喜歡的長度，呈放射狀斜插在花泥的兩側與前方，襯托主花並遮擋花泥

6. 添加襯花

修剪襯花的雜葉，在主花兩側與前方按次序插入小牡丹、蠟梅與粉豆。襯花的位置應連成一個不規則三角形，且有高有低，增加層次

7. 增加線條感

在側面加入一小束水仙，中和整體的顏色。另外在主花後方插入豆枝，增加造型的線條感

8. 填滿空隙

用葉材或襯花填滿花泥的空隙，最後按喜好加上賀年飾物即可。

文：沈晴

編輯：王翠麗

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