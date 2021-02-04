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年花造型優雅清新 療癒系花藝 粉淡迎新春
紅色花撞金色盆 三角造型添生氣
年花推介
年花推介
文章日期：2021年02月04日
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小手球——原產日本的小手球，花瓣精緻小巧，一般用來當襯花，也可單獨製成花束，予人輕柔飄逸的感覺。（約$45至$60一枝）（蘇智鑫攝）
朱頂蘭——有紅、粉紅和白色選擇，可代替傳統的紅掌。（約$45至$60一枝）（朱安妮攝）
繡球花——因其團狀花瓣和各種各樣的顏色深受年輕人喜愛，多呈粉紅、藍與紫色。（約$65至$80一枝）（蘇智鑫攝）
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【明報專訊】今年日本鮮花特別受歡迎，我們請花店為大家推薦幾種牛年熱門鮮花。
（註：以上價錢由花店提供，只供參考，視來貨價而定）
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