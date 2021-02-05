欣賞匠人手藝 港產木工 集各家大成

【明報專訊】全曲面拼接木電話座、木片櫈、收納式滑板櫈……在合舍展出的木製家具琳琅滿目。隨着近年愈來愈多人欣賞匠人手藝，市場上也多了木工製品，這些都是不少木匠與木工單位，多年來默默耕耘，在自己家中或工作室鑽研技藝的成果。在此次展覽「木工與他們的產地」中，他們的精湛工藝一覽無遺，但回想木工生涯，技藝多是自學所得，一路走來殊不容易。

（註：受訪者拍攝需要暫除口罩）

繼去年7月與家具店Blissful Furniture合作，舉辦「港產木工試驗平台展」，「重光造作」的主理人吳鋌灝（Roy），在深水埗的合舍再舉辦展覽「木工與他們的產地」，今次參與單位多達17個，包括「道具所dou6/geoi6/so2」、「mudwork」等，他們的木工風格各異，小至電話座，大至木製桌椅皆有。

吳鋌灝說，他辦第一個展覽時，靈感來自台灣的「木平台」，這機構同時有名為「丹麥倉庫」的部分，引入及出售舊式丹麥及北歐家具，而「木平台」的部分就介紹台灣本土的木工創作。介紹台灣木平台時，吳鋌灝衝口而出說是「香港木平台」，待記者再問才知道說錯了，大概做一個香港木平台，是他近年工作忙碌，仍然邀請不同單位辦展覽的原因。

在家具店辦展覽，讀藝術出身的吳鋌灝，感覺當時比較像在商業畫廊做展覽，要考慮家具買賣、推銷方法等。在合舍，以藝術展覽形式做，他感覺「舒服很多」，不用勉強自己以商業買賣的角度思考展品；另外這裏位置便利，不少途人經過見到海報，會走入來了解木工的藝術。

很多人或會好奇，何時開始，香港有這麼多木匠和木工製作單位？1990年代末，香港製造業式微，工廠相繼北移，香港經濟轉型的故事耳熟能詳。這一輩的木匠，大多在網絡上自學，或到台灣等地學習木工，回來再鑽研，甚少有跟隨本地木工師傅學習。

自學木工 赴台學藝

以吳鋌灝為例，他2008年在中大藝術系畢業，大學時修讀關於雕塑的課程，從中學到一些有關木的知識，畢業後向木工發展，主要在藝術展覽、博覽會做場地設置、製作及安裝裝置等。之後他在YouTube上學習木工技術，以外國影片為主。他提到一些趣事，最初自己在外國論壇看上了某些工具，去到油麻地新填地街想購買該款工具，但只懂得工具的英文名字，就被舖頭老闆攆出門外。但淘寶和其他網上購物平台興起，購買工具更方便了，也就愈來愈多人可以自學木工。

吳鋌灝提到，有幾個單位的主理人曾在台灣學藝，例如「草途木研社」、「自在貓」等，而「木逗」的C.G.Chow就分享去台灣學藝的經驗︰他2014年到台灣，在一個月內，學到如何用木工車牀等大型機器。他特別提到，台灣是有教授木工的專門學校，不少木工技術，木匠都可以考試，以證明自己有技術的專業資格；相比之下，香港木工，以至政府處理香港樹木的政策，也未夠成熟。但有這個展覽平台，上述兩人及「D2 Workshop」的王道基、「will_woodcraft」的Will都表示非常高興，因為可以認識其他有熱誠的木匠伙伴，分享交流木工心得。

踏入合舍，看見木製品放滿場地，有些是玩具，有些是家品，亦展示了3大塊木板，當中有掛了樹木的橫切面、由多條木塊拼接而成的木板、完整不經拼接的木板等，從中示範了弦切面和徑切面取材的技術。

最靠近咖啡店的一大塊木板上，掛着拼接好的木頭，來自木工單位「一木」，示範了木材接合的方式，包括板式接合、兩面角接、三維角接等。如有木匠在場的話，會向參觀的人介紹木工的技藝。

厚薄角度須精準 木片腳難在入榫

往場地左邊的木櫃上看，C.G.Chow帶來4個作品，率先吸引記者的是《牙銷榫咖啡濾杯架》，中間的木環可以放置V60濾杯，木環內圈特意製成60度斜邊，架身用上防水木漆，牙銷榫是可以自由拆裝的榫卯，可調校木環高度。另外兩件作品是《組子和燈》及《組子紙巾盒》，組子是一種日本手藝，在不使用任何釘的情况下，將木片組合，拼接成幾何學圖案，木片厚度可以是2毫米或以下。C.G.Chow提到，製作時木片的厚薄、角度必須精準，木片才能成功拼接，可見其難度所在。至於《富士山電話座》，技術上困難之處，是富士山蓋雪山頂的部分與下面山的部分，要做到全曲面的拼接，需用上木工車牀，經過不斷嘗試製作而成。

而Will做的是，放置了國際象棋的一張茶几和兩張櫈，這些家具的特色，在於其木片腳。做木片腳的難度，就在於入榫，每一塊木片要入得精準，就要控制木片的厚度，需慢慢打磨；《木片櫈》中每一塊木片都是垂直的，但《雙面皮面板茶几》，Will卻做了一些技術上的挑戰，每塊木片的角度都些許遞增，讓茶几的木片腳有優美的曲線。做一張茶几的木的部分和一張木片櫈，各要花40小時，如果客人跟他訂製一張木片櫈，Will會要求45個工作天的製作時間。

鏤空的香港地圖 象徵離別後再聚

王道基帶來兩個展品，第一個是大受歡迎、不少客人訂做的收納式滑板櫈。他會購入滑板，製作可摺疊的櫈腳，也會打磨加工、索色（為木材染色）等，使滑板櫈表面光亮而又有漂亮花紋。他說自己做木工時，會多考慮客人的實際需要，較注意收納應用，滑板櫈的櫈腳摺起來後，容易收納之餘也可以掛在牆上作裝飾之用。另一件作品掛在入口的當眼處，名為《碎|合》，可以見到鏤空的香港地圖，是他為客人製作香港地圖的木雕刻後餘下的部分，這件作品用的是名貴木材桃花心，象徵離別後再聚首的祝福。

至於吳鋌灝，作為展覽的主辦方，他說自己沒有太多時間製作展品，就做了那張放在會場中間的木櫈，雖然他推說沒有時間製作，但問下去，他在合舍的小書櫃中，拿出一代手工家具大師中島喬治（George Nakashima）的書，原來長櫈的圓椎形靠背，配搭一整塊保留了樹木形狀的長木板，原型參考自這位日裔美籍木匠。

「小經濟體系」 自給自足

王道基認為，香港的木工特色，可以說是「集各家之大成」，大家上網自學，或到外國學藝，各自有興趣的木工手藝、榫卯結構不同，製作的木製品都有不同，不同風格的木製品愈來愈多。他形容，本地木工單位會靈活變化，成品配合藤織、皮革等工藝創作，又有些特別的技藝，如明式榫合、維多利亞式雕刻等，客人應可找到喜歡的風格。他認為本地木匠和木工單位，所服務的對象，是本地的客人，其實是一個「小經濟體系」，自給自足。近年愈來愈多人有興趣購買木製品，王道基相信是本地市場需要更多個性化木工產品，相比在大型連鎖店購買的實木家俬，由本地木匠度身訂做的家品，應更合客人心意。

不過王道基和吳鋌灝都認為，木工市場教育不足，不少客人購買木家具後，沒有意識保養，如清潔、打蠟等，本來很耐用的木家具，也容易因濕度變形。另外因為持續發展木工事業，需要用上更多大型機器，但很多木匠如Will和C.G.Chow，都有各自的工作，沒有工作室，只在家中做木工。這一輩30多歲的木匠，未至於前景堪虞，但要發展木工事業，特別是全職，如吳鋌灝，可以說是很艱難。另外，4名木匠受訪時，都曾表示不太想以香港製造、香港樹去做噱頭，以記者的理解，用香港作為招徠，可以是吸引客人的招數，但對他們而言，始終技藝、木製品的質素才是他們所追求的。

●「木工與他們的產地」展覽

日期︰即日至2月21日

地點︰合舍（深水埗大南街186號）

備註︰免費入場

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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