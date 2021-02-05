西西筆下兩個女子 粵語高唱室內歌劇

【明報專訊】西西小說改編成室內歌劇，香港文學可以寫作歌劇唱詞？香港藝術節委約作品，室內歌劇《兩個女子》，改編西西小說〈像我這樣的一個女子〉及〈感冒〉，讓兩個文本的主角在新故事中相遇。在歌劇中，演員演唱用上詩化語言、大量意象，以及不同音樂風格的樂曲，表達兩女子的內心掙扎。兩個主創希望，即使沒看過小說，觀眾仍能看明白這歌劇。

作家西西有兩篇短篇小說，少有地以愛情為主題，分別關於兩個女子。〈像我這樣的一個女子〉（下稱：〈像〉）中的殮容師，因為自己的職業，覺得仰慕的男子夏會拋棄自己；而〈感冒〉則講述患感冒的女子小魚，在父母安排下被迫出嫁，拋棄相愛的男子楚。由作曲家盧定彰和作家黃怡所寫的室內歌劇《兩個女子》，就以歌劇串連兩個畏懼世俗、渴望愛情的女子。

跟原著「形不似而神似」

盧定彰由2017年開始，嘗試以香港文學創作音樂作品，曾改編作家馬朗和西西的其他作品，又以〈像〉為藍本創作過英語室內歌劇。到2018年，盧定彰決定創作這粵語室內歌劇。室內歌劇是用小型樂隊演奏的歌劇作品，通常時間較短，例如今次表演長約1小時，盧定彰認為是較適合現代社會的歌劇形式。

黃怡是西西給盧定彰推薦的人選之一。兩人開始合作時，就要決定如何結合西西的兩個文本，安排劇本結構、分場等。他們參考作家何福仁的評論文章，提到兩篇小說是不相關的，但有一個人物似乎同時出現在兩個文本。在〈感冒〉中，楚與小魚相愛，小魚卻要下嫁他人；〈像〉中，殮容師提到自己有一個兄弟，與一女子相愛，但那女子卻與不傾心的人結了婚，殮容師的弟弟傷心得說「我不要活了」。在歌劇《兩》中，〈感冒〉的楚，就是殮容師的弟弟，兩個故事因此得以結合。

但寫歌劇的難關又豈止於此。黃怡說︰「一開始我們很想忠於原著的。」後來她和盧定彰發覺，寫劇本要處理戲劇結構、用戲劇敘事框架，寫歌劇劇本又牽涉音樂結構、旋律斷句等，很難緊貼原著創作；另外小說的設定在1980年代，殮容師是可怕的職業、父母安排小魚相親，這些事在現代社會較罕見。最後，黃怡用小說家的視角寫新故事，盧定彰再根據音樂給予意見修改劇本。黃怡認為最重要是保留舊故事的神髓，新故事中兩人鼓勵對方勇敢爭取自己的愛情，跟舊作是「形不似而神似」——歌劇選擇以兩篇小說的結局為故事時間點，講述〈像〉的殮容師，在咖啡室等候夏，而小魚已離開丈夫的家，來咖啡室與愛人的姊姊見面，兩人對話。

延展文本意象 音樂風格多樣

那為何改編成歌劇呢？盧定彰說一開始他想改編的是〈感冒〉，因為這文本很適合以歌劇藝術形式演出。〈感冒〉的特色，以主角小魚的第一人稱出發開展故事之餘，會加入詩句，如《詩經》的「關關雎鳩，在河之洲」，《木蘭辭》的「問女何所思，問女何所憶」等，讓他聯想到古希臘戲劇中，有群眾演員會為劇情做註解的部分，所以他覺得這小說適合改編成歌劇。另外，一般歌劇都是先詞後曲，今次盧定彰為以書面語入詞的廣東話歌譜曲，過程中發覺「廣東話韻律一直被妖魔化」。他認為廣東話歌詞譜曲不是特別難，還找到些規律，如粵語的九聲可簡化為四個音等，他用表演成品告訴大家，用粵語做歌劇是可行的。

文字上，歌劇劇本需要精練，像寫新詩，多用意象表達，西西的小說本身用上不少象徵手法，如〈像〉的花象徵訣別，〈感冒〉就有魚、游水等意象，黃怡在劇本上延伸這些比喻。音樂風格上，盧定彰為了有效演繹不同情緒和情節，例如較前衛的非調性音樂，可以表達擔憂和掙扎，也加入了具玩味的仿古典音樂片段配合婚宴場合，整體而言他希望在作曲上能博採眾家。

兩人欣賞西西小說，因為其世界觀，態度積極，又會批判社會的冷酷，他們的作品也想帶出這樣的世界觀，而且「貼地」到人人皆可明白。表演原定3月5至7日於香港大會堂上演，因疫情改為網上演出，詳情需留意香港藝術節最新公布。

●《兩個女子》

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文：胡筱雯

編輯：王素怡

美術：謝偉豪