e之選：幻彩「雪球」隨音樂閃爍

6色燈效——Twinkle Trig燈飾型藍牙喇叭，機頂配有手挽，可輕鬆攜帶外出。音箱備有6種自訂色彩變化燈光效果，可透過遙控器選擇漸變、單色及跟隨音樂節拍閃爍3種模式，以及5段式光暗調節。（Matthew Cheung攝）

【明報專訊】藍牙喇叭設計，大多予人既單調又沉悶感覺，品牌Twinkle則推出時尚風格的Twinkle Trig燈飾型藍牙喇叭。其形狀似是一個雪球，配以輕巧啞色透明矽膠物料，外觀叫人驚喜。音箱內更提供玫瑰紅、檸檬黃、深海藍、青草綠、天空藍及薰衣草紫6種自訂色彩變化燈光效果，並能以遙控器選擇漸變、單色及跟隨音樂節拍閃爍3種模式，以及5段式光暗調節。無論放置家居，又或是攜帶到戶外露營的帳幕內，也能隨時營造不同氣氛。

燈飾功能作為主要賣點外，Trig喇叭在音色表現上也不俗。燈飾喇叭頂設有一個上向的2.5吋5W RMS輸出功率單元，輸出聲效開揚且夠大聲。若同時放置2個Trig，更可自行配對連接成立體聲輸出，聲音效果即時加強。Trig採用藍牙5.0無線連接，毋須安裝程式便能直接與手機連線。

■規格

連接：藍牙5.0

單元：1×2.5 吋

輸出功率：5W RMS

燈光模式：漸變、單色、閃爍

端子：Micro USB（充電）、USB In、AUX In

使用時間：8至10小時

重量：940g

售價：$698

查詢：2151 9947（Sound Crush）