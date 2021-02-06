創科神探：AR互動 走入歷史場景趣味學習

互動學習——中國歷史AR互動平台由兩部分組成，包括「學習平台」和「電子資料庫」，能提升學生的學習動機和興趣，同時也可記錄及檢討學生表現。（作者提供）

【明報專訊】在剛過去的2020年爆發了世紀最大的疫症，這段人類慘痛的歷史定必記載入史冊內，盼我們的後人能從歷史得到教訓，不會重蹈覆轍。疫情重創了各行各業，包括一直被視為課餘活動的STEM創科教育界；創科神探喜見有創科公司早着先機，在疫市之中反而開拓未來更大的創科教育市場。

「我們將創新科技融入傳統的學科，並得到超過100間學校的支持。」IoT創辦人Kenny表示，其團隊開發的中國歷史AR互動平台及文化電子輔助教材，能豐富中國歷史科的電子學習資源，鼓勵學校及教師推行電子課堂教學，讓教師們更靈活便捷地準備中一至中三級的教學材料，亦鼓勵學生運用資訊科技自主學習。

中國歷史AR互動平台架構由兩大部分組成，包括前端「學習平台」和後端「電子資料庫」。學習平台作為前端應用平台，分別提供教師及學生帳戶，並設定了不同的教學功能及操作權限。而電子資料庫就是整個中史教育平台的後端系統，支持前端應用平台的運作。

古人、建築、《清明上河圖》3D呈現

「我們將傳統的中國歷史科課程與STEM相關的AR技術結合應用，改變過往對中史科沉悶的印象。」IoT技術總監Alex解釋，平台提供多種互動功能，包括AR圖卡人物立體顯示配以中英文解說，實景360度展示建築的真貌，3D立體呈現如《清明上河圖》等歷史文物配語音導覽，個人頭像切入虛擬歷史場景，重要歷史事件製成主題動畫，以及圖文並茂的主題活動地圖，例如秦代統一六國的演變等。

大數據統計 精準記錄學生表現

創新科技融入傳統課堂教育必定是大勢所趨，不單有效提升學生的學習動機和興趣，同時可用大數據即時統計，以答題或其他形式精準記錄學生表現，協助檢討，帶來傳統科目創新的學習體驗。

「以銅為鏡，可以正衣冠。以古為鏡，可以知興替。以人為鏡，可以明得失。」借鑑歷史之餘再加入創新科技，古有華佗醫百病，今有疫苗治疫症，未來必會更加光明。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）