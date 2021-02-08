軟硬件兼施 建長者友善屋苑

身、心、社需要——「長者友善屋苑」 除硬件設施外，屋苑管理極其重要，要顧及年長住客身、心、社的需要，例如定期舉辦各類活動，加強年長住客間彼此認識和了解。（elenabs@iStockphpto）

【明報專訊】世界衛生組織開展全球長者友善城市計劃，旨在建立一個安舒城市，增加長者在社區的健康、安全感和參與度，提升他們的生活質素。如果將長者友善城市的標準放在屋苑中，會否成為大家買樓或搬家的條件？

世衛推出的全球長者友善城市計劃，作為長期專案，鼓勵世界各國共同採用這計劃概念，以同一套推動模式和工具，分析各種影響老年生活包括健康、參與和安全的因素。香港社會服務聯會於2008年12月成立「香港長者友善社區督導委員會」，鼓勵長者積極參與、共建關愛社區；並促進社會不同持份者，認識人口高齡化、長者需要及潛能；在推行相關政策、措施，或提供服務時，能夠仔細考慮長者友善的原則。

世衛訂立的長者友善城市標準共有8個，包括：

1. 室外空間和建築

2. 交通

3. 房屋

4. 社會參與

5. 尊重和社會包容

6. 公民參與和就業

7. 信息交流

8. 社區與健康服務

首3個範疇是關於城市的建築環境，一個令人安舒的城市室外空間、建築、交通系統和住所等，這些硬件設施，直接影響長者在社區的生活，增加生活安全感及減少免受隔離恐懼和社會排斥等。長者能否安居樂業，都會受到建築環境的影響。

第4至6個範疇，是關於該城市所營造的社會氣氛，是否歡迎長者，讓長者感到受重視。當中「社會參與」是指長者能自由參加社交、休閒、娛樂、文化和宗教活動。而「尊重和社會包容」是指能夠多元接受長者的特性與身體需要。公民參與和就業，意味長者有機會提升公民權和自我價值感，例如近年很多機構都願意聘請「銀髮一族」，或招募長者義工。通過這些活動，長者提升自信，覺得老有所為，與社會沒有脫節。最後兩個範疇是關於健康和社會服務層次，意指長者容易獲得適當信息和服務安排，也能夠負擔服務的費用。

大家有沒有想過，以上長者友善城市的標準也可以放在屋苑中，成為大家選擇買樓或搬家時的考慮條件？能完全滿足以上8個範疇的住宅堪稱「長者友善屋苑」的典範，相信是很多人的理想家園。

老年學會推行「屋苑關顧護老計劃」，筆者既是計劃總監也是資深護士，經常會到港九新界各大小屋苑，為保安員提供實地的護老培訓，並順道以世衛標準觀察各屋苑是否「長者友善」。當中發現，有些屋苑推行了很多長者友善方案，有些剛剛起步，有些則未如人意，在此與大家分享一下所見所聞。

「長者友善」豈止自動門、輪椅通道

近年不少屋苑透過翻新，令原有設施更貼近長者需要。例如殘疾人士洗手間改用自動門，讓輪椅人士方便出入。另外又增設不少無障礙通道，減少梯級上落，甚至有方便輪椅使用者的暢通易達櫃台，可謂無微不至。可能是建築條例的要求，很多屋苑的硬件建設都漸漸提升。

不過，在軟件標準範疇上，如參與、包容、交流等，參差就較大，從物業管理理念及保安員心態便可以看出。部分有遠見的物業管理公司，在員工培訓方面特別加入了「長者元素」，由前線保安員到管理階層，甚至公司董事都參與培訓，因此都對長者晚年狀况有更深入了解，在管理概念及措施上更顧及年長住客身、心、社的需要。「長者友善」的標準其實不局限於硬件設施，而是當中的心態轉變，難能可貴的是管理公司對年長住戶的重視。

管理公司搞生日會、興趣班

我最欣賞一個大型屋苑物業管理公司，除了提供一般管理範疇的保安服務外，他們亦特別聘請物業主任舉辦各類活動，讓長者住客生活更為充實。會所安排每星期2次長者住客聚會，加強年長居民間彼此認識和了解，建構社區互助網絡。同時，亦為長者住客設計各類具創意又貼心的活動。例如：茶道、以色列麻將、健康操、中國舞等。活動深受長者住客歡迎，每次參與人數均達30至40人。此外，管理公司亦舉辦生日會、健康講座及節慶活動，將一個普通的屋苑會所，搖身一變成為一個充滿歡樂和愛心的地方。

其實，只需要善用分段時間，在會所活動編排中微調以平衡各方利益，已可以切實地在屋苑內實踐「參與」、「尊重和包容」、「信息交流」、「社區與健康服務」的軟範疇。

文：陳少玲

（香港老年學會項目總監）

編輯：王翠麗

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