斯里蘭卡來港當廚 靠熱誠煮出一片天

【明報專訊】人，到底是由命運塑造，還是靠自己打拼出頭頂的一片天？到底是性格決定命運，還是一切靠後天修來？要隨波逐流，還是做白羊群中耀眼的黑羊？

斯里蘭卡人大多信佛，她信天主教；斯里蘭卡人相信星相命理，她卻相信未來由自己掌握。眼前的Gisela Alesbrook，來自斯里蘭卡，在廚房闖出了自己的一片天地。

Gisela Alesbrook像很多斯里蘭卡人一樣，長有一雙漂亮的大眼睛，膚色黝黑，人長得高大，說話時予人泰然自若的感覺，不知道那是性格，還是後天在廚房培養起來的處世之道。Gisela的英語說得很好，在香港生活將近10年，卻不大會說廣東話，因為「在香港，人人都會說英語，生活上很多日用品都是雙語的，太方便了，用不着學廣東話」，她帶點害羞地解釋。以為來自斯里蘭卡的她，不易適應香港急促的生活，卻原來她在來香港工作前，曾經在內地居住了5年。

棄銀行工 赴廣東做設計

以為她一直當廚子嗎？又不是。Gisela從事過很多不同工作，人生不斷地換跑道。在斯里蘭卡的時候，她說：「家人當然希望我們做子女的可以從事一門專業的工作，例如銀行業、醫療行業等。廚師工時長又辛苦，而且在斯里蘭卡這是男性主導的行業。」所以那時候她儘管喜歡烹飪，最後還是選擇如家人所願，進入了當地的銀行業工作。不過銀行業流水式工作令她覺得沉悶，最後還是辭了職，輾轉做過不同職業，然後去到廣東省，在工廠區上班，從事設計工作。內地的生活，與斯里蘭卡相比，適應起來不算困難，她笑說，因為兩者都同樣輕鬆、慵懶，在斯里蘭卡工作，大家不會匆匆忙忙，「今天下午5時收到的電郵，就留待明天才去處理吧」。倒是在香港，大家都快手快腳，同儕間常有競爭。

在內地工作的日子，工廠只有她一個女性，工廠區又沒有什麼消遣，連帶她學習普通話的興致，也在6個月內消磨掉。看似天不怕地不怕的Gisela，中文卻是她最大的障礙。「中文的聲調太難掌握了」，猶幸在內地的日子，公司安排了翻譯員協助。機緣巧合，她獲得來港工作的機會：「加入Black Sheep餐飲集團已經8年。一開始是在一間現已結業的西班牙餐廳，跟西班牙大廚一起工作。」這些年來，她由cold kitchen（行內語，即專門負責處理冷盤、甜品等毋須煮食的位置），做到hot kitchen（負責熱盤），也從工作中學會營運廚房之道。

煮食對她來說不是難事，因為她像很多斯里蘭卡人一樣，年紀小小就跟家人進出廚房。家人要工作，她7歲就學會烹調各種斯里蘭卡菜。但願意煮和喜歡煮是兩回事，Gisela屬於後者。流水作業式下廚，煮出來的只是果腹之物；因喜歡而下廚，煮出來的，即使簡單，也是盛宴。Gisela能夠得到賞識，除了是命運的安排，也靠她自己的努力。「在餐廳，我們都要輪流負責製作員工膳食，某次輪到我煮食，我當然是煮斯里蘭卡菜式，沒想到大家都喜歡。」機會是為準備好的人而設的，正好集團打算開設新餐廳，她就這樣把家鄉菜帶到香港，成為斯里蘭卡菜餐廳Hotal Colombo的主廚。

餐廳的名字叫Hotal Colombo，Colombo就是斯里蘭卡首都科倫坡，也是Gisela的故鄉，至於Hotal，不要以為是錯別字，「hotal不是有房間供應的hotel（酒店），在斯里蘭卡，hotal其實類似路邊攤或canteen的概念，很平民化，吃吃喝喝，跟朋友聚會，很casual」，Gisela笑着解釋。不止餐廳名字帶有斯里蘭卡風情，店裏店外的裝潢亦然。未走進餐廳，一般人路過都先會被店外櫥窗的罐頭牆吸引。不要以為那是以Andy Warhol的現代畫風為裝修靈感，其實是把斯里蘭卡的做法搬字過紙到香港。「在斯里蘭卡就是這樣啊，就像雜貨店般，要買什麼一目了然，要購物也方便，隨便拿起就可以付款」，櫥窗裏還特意放上舊式電視機，循環播放着團隊特意到斯里蘭卡拍攝的風景。斯里蘭卡的日常，來到香港，就成了不一樣的風情。

散裝即溶飲品裝潢 富斯國風情

店裏也沒有花俏的裝飾，顏色明亮，卻隱隱有種南亞地區的懷舊味道。牆上掛着一排獨立小包裝的即溶飲品，Gisela說，在斯里蘭卡的hotal裏，也會以這樣的方式陳列，「因為不是每個人都可以負擔一整瓶、一整罐的費用，所以有散裝」，還會有散裝的沐浴用品等，也是為了方便和便宜。斯里蘭卡人一般以巴士或私家車代步，而店裏的牆上，則繪有一架斯里蘭卡常見的tuk tuk車，那可說是沒有冷氣的平民版的士。

在香港，或者我們都無法想像沒有冷氣、沒有互聯網的生活。冷氣在斯里蘭卡還不普及，因為當地電力不太穩定，Gisela就覺得當地炎熱而乾爽的氣候，比香港的濕熱舒服，單靠風扇就已經覺得很涼快。至於互聯網，普及程度與日俱增，當然相對當地人的收入，費用不算便宜。

斯里蘭卡人傳統重視家庭生活，未有互聯網的童年，小孩在家的後園玩耍，吃飯時間一家人圍坐一起吃；有互聯網之後，大家最常做的是登入社交媒體。問到Gisela當地現在還會不會有盲婚啞嫁、由父母安排的婚姻，她笑說：「除非是非常偏遠的村莊吧，現在有互聯網，什麼消息都可以互通了！」時代進步，家長式管治在這個世代已經行不通。

文：Selene Luk

編輯：王翠麗

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