將傳統文化融入日常 一針一線 延續繡花鞋手藝

【明報專訊】即使是從樓梯口的鞋店做起，若能夠一代一代傳承，其價值已不能以店舖大小或營業額來衡量。90後的王嘉琳自大學畢業後便接手了始於1958年的家族鞋店，並日復日一針一線手做繡花鞋，既延續家業，又找到文化傳承的使命。在今時今日的香港聽到如此故事，令人感到絲絲暖意。

1. 你如何定義自己？

先達商店第3代傳人、繡花鞋匠人、作家、插畫家、導師等，都是外界給予或其他人稱呼我的身分。我沒有特別定義自己，我的目標是發掘自己更多不同的可能。

2. 有什麼人或事對你人生有最大的啟發，從而帶你走到今天？

我的爺爺嫲嫲對我的人生有最大的啟發，因為我在他們的身上學懂堅持和敬業樂業。雖然他們已經離開多年，不過每當工作時，我都會不期然想起他們，彷彿我們一直在一起刺繡和做鞋。

另外有一件事也對我有很大的影響，就是由爺爺年代開始，我們的作品已經常被其他人抄襲，情况愈來愈嚴重。其中我設計的熊貓系列，全部款式也被抄襲。翻版款式並不是人手製作，是中國工廠機器製造的仿製品，品質非常差劣。曾經有客人看到有其他店舖也售賣這些機做繡花鞋，但他們卻聲稱是香港人手製造。

雖然這件事令我十分氣憤，不過我知道，就算他們抄襲了鞋履的圖案，手工和品質也無法模仿，我依然會繼續用心製作手做鞋，因為客人都知道人手製作才能做到真正舒適又耐穿。

3.如果沒有繼承家業，今天的你會做什麼？

應該離不開設計和藝術的工作，我可能會成立自己的品牌，跟現在也會有些相似。

4. 臨近農曆新年，傳統氣氛卻一年比一年淡薄，多少反映了保育傳統文化確有難度，你對此有什麼看法？

我認為傳統文化不應該只在節日中體驗得到，反而是要融入生活之中，成為日常一部分。以繡花鞋為例，雖然給人的固有觀念是在結婚、農曆新年或配襯中式服裝才會穿著，但實際上，現在有很多客人也是購買繡花鞋作日常穿搭，無論是配襯便服或是上班都會穿上我的作品，這樣才是保育傳統的最佳方法。

5. 做繡花鞋既要尊重傳統，但又要加入創新元素，有什麼傳統的界線是不可逾越？

製作傳統繡花鞋，會根據不同場合和穿著者的身分及年齡而選用指定配色及刺繡圖案。例如在中式婚嫁中，經常會使用龍鳳、鴛鴦及雙囍等象徵夫妻和順及大囍日子的圖案，至於顏色方面，都會配合裙褂的金線疏密度而選用大紅或金色的褂鞋。不過時移世易，隨着更多新款裙褂推出，褂鞋已經不再局限於大紅或金色了，變得七彩繽紛，圖案設計也沒有局限。除了傳統圖案外，比較卡通化或簡約的花紋也會成為設計主題。至於現代的香港繡花鞋，無論刺繡主題、配色、用料及鞋形都不存在任何界線，因為傳統也是人定的，只要穿著者百無禁忌，未來可能會有更多意想不到的圖案也可以用於繡花鞋的設計呢！

6. 有沒有想過繡花鞋店會有第4代家族傳人？

繡花鞋手藝的延續不一定是家族內的傳承，最重要的是熱愛這一門手藝。我更希望是由我培訓的徒弟接棒，繼續製作屬於香港的繡花鞋。

7. 怎樣形容自己的穿衣風格？有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好？

我很喜歡色彩鮮艷及對比強烈的顏色配搭，所以在配襯衣服時都會以顏色為最先考慮的因素。另外我也喜歡各種飾物，例如耳環、戒指、頸鏈、手鐲等，我經常會以它們為主題再配上合適的衣服。

8. 可否提供配襯色彩艷麗的繡花鞋的styling tips？

其實色彩艷麗的繡花鞋並不難配襯，和一般休閒鞋款一樣，根據個人喜好隨意穿搭便可。如果想以繡花鞋為主題，可以選擇同色系的衣服來突出鞋履。我則喜歡全身充滿色彩的穿搭，利用衣服或配飾中顏色對比，呼應繡花鞋或刺繡圖案的色彩。

9. 你認為什麼是美？

每個人都有獨特的美態，尤其在專注和全情投入做自己熱愛的事情時。

10. 疫情對你有什麼影響或體會？

因為限聚令，我們舉辦的工作坊從初期的小班教學，到現在經常暫停或取消，已經司空見慣。不過要說到最受影響的，便是正在舉辦的學徒訓練計劃。這個計劃已經持續了好幾年，是一個重點培育繡花鞋匠的教學班，現在教學和學徒於工場中的練習都只能暫停。這次的疫情令我有非常深刻的體會，人生無常，我會更加珍惜與家人朋友共聚的時間。

●王嘉琳 Miru Wong

90後的Miru在大學時修讀視覺傳意設計，現為本地繡花鞋店——先達商店的第3代傳人。

編輯：陳淑安

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文：溫兆明