春夏色系 洋溢喜悅之情

【明報專訊】意大利文ben vivere可譯作「生活得很好」的意思，這也是Loro Piana 2021年春夏系列的關鍵詞，好像想告訴大家，環球疫情雖依然未敢樂觀，但大家也要保持正面態度，生活還是可以過得好。

品牌形容系列是一趟精彩的旅程，目的地是意大利各個經典勝地：沿着海濱往南走，繞行迷人的湖泊，抵達風景秀麗的島嶼和海邊度假區。為配合主題，品牌用色比以住系列都更為豐富，靈感擷取自和煦的春日到炎熱盛夏，代表春日的顏色有花生醬色、生薑色、淡玫瑰紅、淡藍、森林綠等，夏日色系則有白色，燭金地衣的鮮黃，龍膽花的寶藍，酢漿草的綠，以及如日出般的粉紅色等。

這些顏色的形容詞帶給人們無限想像，衣服剪裁亦流露輕鬆寫意的氛圍，例如清新休閒的Parka大褸、風衣、外套，流暢的線條配以腰帶或抽繩做收腰效果，令外形優雅自然。另外還有斗篷、背心、上衣或polo恤搭配7分褲；裙裝則飾有植物印花圖案或刺繡。用料當然也是重點，喀什米爾和小山羊喀什米爾羊毛、亞麻、絲綢、提花棉布、府綢和絲質平紋針織布等，令系列洋溢春夏幸福感覺。

●查詢：Loro Piana 2234 7398（ IFC店）

文：溫兆明