星期日現場：當流浪牛有份筍工

4隻剛到埗的水牛中，有一隻尤其八卦，一直定睛地看着我們，更不時用濕潤鼻子嗅。（李紹昌攝）

米寶是10隻水牛中最年長的，牛角亦是最大最長。（李紹昌攝）

【明報專訊】「米寶！」聽到保育人員呼喚，水牛米寶從蘆葦叢慢慢走過來，龐大的灰色身軀頂着一對粗長牛角，相當架勢。牠好奇地凝視我們數分鐘，眼見沒什麼搞作，便轉身回到同伴身邊。此時，鳥兒八哥輕巧地跳上牛背，一隻，兩隻，啄食着牛頭上的小蟲。米埔自然護理區現時有10隻水牛，保育人員說他們並非在養牛，而是視水牛為同事，一同創造更理想的濕地環境，保育水鳥。

微涼的年廿八，一群越冬的深綠頭、棕色身的琵嘴鴨在鹹淡水基圍的水面上歇息，旁邊光禿禿的樹丫站滿黑漆漆的鸕鶿，世界自然基金會香港分會（WWF）高級濕地保育主任蔡詠嶠（阿嶠）解釋，為吸引水鳥來訪，濕地附近不會種植太多樹木，因為開揚生境令水鳥感覺安全，不用擔心猛禽隱身樹中埋伏。

濕地園境師 創造豐富生境

「水鳥特別喜歡水陸交界的位置，但如果水邊的草太高，鳥兒不會飛下去。靠人手定期剷草都可以，但對環境干擾會大，所以水牛起了很大作用。」阿嶠形容水牛是濕地園境師，牠們吃草能夠有效控制雜草高度；牠們散步會留下凹凸水坑，為青蛙與蜻蜓提供微型生境；牠們每一個動作所揚起的土壤昆蟲，更是明益牛背鷺和白鶺鴒等雀鳥開餐的好幫手。

在參考英國等地的生境管理經驗後，2006年米埔自然護理區首次引入牛女「小米」幫忙創造更豐富的濕地環境。第一階段濕地水牛放牧研究（2005至2007年）中發現，在無採用任何管理方式之下，平均植被高達50.7厘米，即使人工剪草都只能降至34.6厘米，而「小米」呢？可以將植被高度降至21.1厘米！從而吸引更多雀鳥。有「小米」放牧的濕地，每公頃平均發現到18隻鳥類；而無管理和人工剪草的地方，每公頃分別只有5.1隻和11.2隻。

來自大嶼山的年輕水牛

在「小米」的成功例子之下，米埔於2009年和2012年再引入新水牛。訪問當日，我們在一望無際的淡水沼澤中見到「小米」身影，牠偕「禾木」、「米寶」和「五號」在蘆葦叢間結伴散步。阿嶠說辨認水牛的最好方法是看牛角特徵，例如「小米」的牛角是向下彎的，亦是4隻中唯一一隻雌性水牛。至於輕輕呼喚就好奇地走來的「米寶」，牛角最長最大。

阿嶠笑說，每次都總是「米寶」或「禾木」最先走來，而「小米」和「五號」則緊隨其後，「不過，行最前不代表是老大」。那誰是老大？阿嶠聳聳肩沒有回答，只說每個牛群都有階級之分。

不過，轉眼間，4隻水牛年屆20，不再年輕了，阿嶠說，有心理準備牠們隨時退役，因此護理區兩手準備，於去年引入兩頭新星「亞寶」和「牛柔」。原來約兩、三周前再有4隻水牛初來報到，牠們尚未有名字。這6隻3歲大的年輕水牛全部都來自大嶼山，由漁護署協助下安置於米埔。

米埔可容納更多水牛？

未來米埔還可以容納更多水牛嗎？阿嶠加重語氣說，他們是以生境需要行先，「說實話，在我們（WWF）立場，水牛不是我們的保育對象。我們是保育水鳥和保育濕地，而恰巧水牛在濕地中有角色。當然我們是好感謝有水牛幫我們管理濕地」。由於水牛是由人類後天加插在濕地生態系統的角色，因此亦需要人為管理，避免造成生態問題。例如今年5月計劃將4隻新水牛搬到「小米」現時所在的基圍#24之前，現正加高鐵欄，因為據獸醫建議，需要將圍欄加高至1.8米以防水牛跑到民居。「你試幻想隔壁是米埔村、後面就是錦綉花園，如果無故見到水牛跑出去。還有沒有人支持我們在米埔借助水牛管理濕地呢？」

除了要平衡水牛的生態價值和影響，也要為牠們的福祉着想，確保牠們有足夠食物和活動空間。原來在380公頃米埔自然護理區中，只有約14公頃地方適合牠們生活，因為開闊的魚塘水面不適合牠們浸泥漿浴、紅樹林的植物亦不適合牠們食用。唯獨淡水沼澤基圍#17B（約1.8公頃）和基圍#24（約12公頃）可以讓水牛放鬆蹓躂、滾泥、游水，亦是各種鷺鳥喜歡棲息的地帶。

願牠們在此開心終老

有人說米埔的水牛可能是全香港最幸福的牛，阿嶠則說米埔本身是禁區，基本上只有護理員接觸到水牛，不太可能出現人牛衝突，因此這種與牛共存的相處模式，能否適用於香港其他地方則有待各持份者思考。「事實上都可能有人覺得我們困住牠們，但我們盡了最大努力給予牠們最大地方。現在多了6隻水牛，未來都應該會繼續找水牛幫手管理濕地，亦希望本來的4隻繼續在這裏住得開開心心，在這裏終老。」

文˙彭麗芳

圖˙李紹昌

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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