三松閣：理性只有一種？

【明報專訊】我們常聽到別人說要回歸理性討論，卻鮮有人會詳細解釋他們口中的理性所指為何。在好些情况，我們更會發現彼此心目中的理性其實全然不同。理性到底是什麼？又是否只有一種詮釋？

價值理性vs.工具理性

社會學家韋伯（Max Weber）認為，人類集體行動大致可分為四類：情感、傳統、價值理性，以及手段——目標理性，其中以價值理性與手段——目標理性（工具理性）兩者最為人熟悉。所謂工具理性，指在尋找最有效的方法來達至目的，其基本原則是條件式計算，從目標的達成機率來評價行動的好壞，至於應該追求什麼目標，則不在討論範圍之內。價值理性則是決定人們追求什麼價值的能力，例如道德、美學或宗教。價值理性針對的是行動的目標而非手段，亦不重視目的實現與否。不得不指出的是，很多人誤以為理性是現代文明的特性，甚或是西方啟蒙運動後的產物，實在是莫大的錯誤。仔細考察歷史，那怕是上古時代的落後部族，在祭祀儀式中獻上貢品祈求降雨時，就已是工具理性的展現。其實理性行動不限於特定文化，而是人類自古已有的基本思維能力（Kalberg, 1980, p.1148）。

倘若從概念分析的角度出發，當我們問及理性的意思，或更具體的問及理性的人將如何行動時，大抵有兩個基本的方向：他的行動是否理性上融貫（cohere）與是否有理由支持（Kolodny and Bruner, 2020）。融貫是指行動是否與本人的其他目標或行為衝突，又能否互相支持。比方說，小明當下有兩個目標：（一）希望大學考試及格，（二）找到女朋友。如果他閉門不出獨自苦讀，雖然能順利及格，卻令他難以結識異性，無疑與目標（二）衝突。不過，小明其實可以到大學圖書館自修，此舉既能夠於清靜的地方溫習，同時提高遇上同齡異性的機會，使（一）與（二）不相妨礙，甚至令小明每天更有動力溫習，令（一）與（二）互相增益，可見這才是理性上更融貫的決定。

有理由如此vs.應該如此

另一方面，理性的人做事總講求道理，希望找到確切的理由支持自己應做什麼，這大概是理性的最基本意思，毋須再多解釋。不過於此必須注意，「有理由如此」與「應該如此」是不同的，前者的規範力比較弱，不一定能直接決定後者。例如我們有理由遵守交通規則，但在運送垂危的病人前往醫院時，拯救人命就是更強的理由叫我們不按交通指示行事。簡言之，即使你有理由做某件事，也可以由於其他理由而最終使你不應如此，各種理由往往會互相影響，不能一概而論。

提到理性與理由的關係，有必要先梳理清楚一些相關的術語。借用哲學家布魯姆（John Broome）的解釋，英語哲學界一般視「rationality」、「reason」與「reasons」三者為相異但有密切關係的概念，一般人很容易混淆。「reason」意義繁多，但最重要的意思是指人類思維能力的一門，「rationality」則是其下的分支，而「reasons」指涉的卻是一個個具體的理由。由於中文翻譯難以完全對應，姑且暫以理性（rationality）、理性思維（reason）與理由（reasons）表示。粗略而言，理性思維包括多個面向，例如邏輯與道德思考，理性正是理性思維的其中一項，而理性指的是我們能對理由做適當的回應（例如工具理性）（Broome, 2007, p.165-167）。

不少人認為現代社會的重要特徵之一是工具理性，強調我們的行動都以之為標準，是以值得再仔細討論。哲學家埃利斯（Stephen Ellis）就曾指出，工具理性其實遠比所想的複雜，於不同處境和目標，可以有相異的標準，在某些情况下合乎工具理性的行為，按另一準則卻並不如此。埃利斯曾撰文以不少例子說明，現在試援引部分論點如下：設想A君今天希望接太太下班，於是駕車到其辦公室，可惜太太事實上早已離開。那麼，A君的行動是否符合工具理性？從事實與結果而論，答案當然為否，畢竟其行動未能對應太太已離開的事實，接下班的目標亦沒有達成。可是，A君此舉卻並非全無道理，為什麼呢？假設A君是根據過往經驗，相信太太一般而言都會在辦公室等他的話，則他駕車前往明顯是最直接有效的接下班方法。換言之，從信念（beliefs）的角度評核，A君的行為切合工具理性的要求。由此可見，工具理性其實可分別從事實或信念的方向審視（Ellis, 2008, p.203）。

實際信念vs.理想信念

談及工具理性的信念層面，必須再說明一重要的區分，就是實際信念（actual beliefs）與理想信念（ideal beliefs）。前者是個人當刻環境下相信之事，後者指的是行動者理應具備的想法。假設B君迷信星座預言，堅信自己今天會獲得頭獎而花了數千元購買彩票，按其迷信星座的實際信念，買彩票是符合工具理性的，但是我們大抵都不會認同，因為這個實際信念本身並不合理，星座預言只是無稽之談，不應相信。反之，B君的理想信念應是明白中頭獎的機會事實上微乎其微，不值得浪費金錢，故此就理想信念的層面考慮，工具理性不會認同B君的行動。另一個相反方向的例子如下：C君學歷與工作經驗優異，如果申請E公司的話有頗大機會被錄用。可惜C君天性悲觀自卑，堅信自己的機會渺茫，最終只因家庭壓力而申請，結果成功入職。就事實與結果而言，C君自身條件勝任，同時取錄成功，申請E公司無疑是合乎工具理性的舉動。不過從實際信念的角度考慮，由於她完全不相信自己會被錄用，只是礙於壓力而勉為其難申請，深信自己機會甚微卻仍然花時間申請，無疑是與工具理性背道而馳的行為（Ellis, 2008, p.206-207）。

基礎目標vs.派生目標

工具理性強調手段與目標的關係，但目標的類型亦可再細分為基礎目標（basic ends）與派生目標（derived ends）。基礎目標是一些本身就值得追求，往往比較宏觀和空泛的目標，不一定要求具體的行動；派生目標則是為着達成基礎目標引伸而來，有具體行動方向的目標（Ellis, 2008, p.204）。比方說，D君的基礎目標是世界和平，這個目標不見得明確要求他採取什麼具體行動，但或許出於世界和平的願望，會使D君萌生加入聯合國的派生目標。按此，任何行動如果能有效使他於聯合國任職的話，針對派生目標而言將符合工具理性。不過我們亦可想像某些行為雖可滿足D君加入聯合國的派生目標，卻會損害世界和平，因而不切合基礎目標意義下的工具理性，由此再一次可以發現不同種類的工具理性之間的可能衝突。

綜合以上分析，可見判斷行動是否符合工具理性，至少可分為事實、信念、目的三大類型來評鑑，並且彼此有一定張力。接下來要問的是，到底我們應該跟從哪一種？坦白說於此並無一套通用的規則可循，只能按具體情况與目的而變。不過埃利斯也有一些建議：假若你關注的是長遠的結果，着眼的便應該是客觀事實與個人的基礎目標；如果你希望令對方的決策思維更成熟，或許要教導他依據理想信念而不是實際信念而行動。倘若希望預測別人的行動，則從其實際信念與派生目標研究應會有較好效果。無論如何，重點始終在於工具理性是一組複合的概念，按各種情况可有不同的應用（Ellis, 2008, p.207-208）。

方才的討論相信足以說明理性的多元與複雜，由此我們應該明白，當指摘他人不理性時，很多時候只是彼此的角度不同，而不見得是絕對意義下的對錯，同時亦應了解人類決策與行動時錯綜複雜的考慮，不宜動輒妄議他人。

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參考資料：

Broome, J. (2007). "Is Rationality Normative." Disputatio, Vol. II, No. 23, pp.161-178.

Ellis, S. (2008). "The Varieties of Instrumental Rationality." The Southern Journal of Philosophy, Vol. XLVI, pp.199-220.

Kalberg, S. (1980). "Max Weber's Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processesin History." The American Journal of Sociology, Vol. 85, No. 5, pp. 1145-1179.

Kolodny, Niko and John Brunero, "Instrumental Rationality", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/rationality-instrumental/.

文˙郭柏年

美術•胡春煌

編輯•馮少榮、王俊杰

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