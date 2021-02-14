{裝修達人}郭志仁 油漆哥仔建平台 革裝修積弊

【明報專訊】「仁哥仔，搞咁多做乜嘢吖，返屋企瞓吓覺好過啦﹗」郭志仁常遇師傅這樣對他說。年輕的他創立了一間裝修工程公司，常在社交平台上開live分享各種裝修知識、解答奇難雜症，經驗老到的裝修師傅大概覺得「冇嘢搵嘢來搞」吧，他沒有被勸退，反而已在實行另一套大計，研發集合裝修師傅作品的網頁，砌出一個如裝修OpenRice的平台。疫情下裝修生意原本靜了些，後來出現劈價潮，也增加工程爛尾風險，他預計年中前推出平台，既針對現况也對準行內積弊。搞咁多做乜吖？這可能要從十幾年前，有個中五畢業的小伙子選擇不走主流升學路說起。

計計數，二○○六年中五畢業後修讀油漆課程的郭志仁，與記者年齡相若，當年記者順理成章升讀中六，少年仁哥仔做油漆學生，好似非主流，其實更順理成章。「那時冇咩做，又唔知搞咩好，一係返工，一係繼續進修，屋企便提出見你細細個咁鍾意油漆、玩顏色，不如讀番個課程睇你有冇興趣啦。家裏人不會逼，覺得你有喜歡的事就去做。」就這樣進了建造業訓練局讀兩年油漆粉飾科證書課程（訓練局二○○七年與新成立的建造業議會合併，學校易名「建造業議會訓練學院」，至二○一八年「香港建造學院」成立）。課室是個大工場，分隔成不同的方格，便是每個學生擁有的小天地，「十個人就有十間不同的房，牆上什麼都沒有，導師教你髹底油，然後開始試試批灰，之後『省』砂紙，再髹油，髹完天花髹牆身」，髹好後親手剷掉，「剷到乾乾淨淨，又重複這個步驟做多次，如此理解整個流程，兩年間在裏面重複做五至六次，一次做約一個月，在這以外，也會學用其他工具、吊船等」。

「最開心就係咁，我最鍾意呢啲，房間是屬於自己的，是任你玩的地方，任你試任你剷。」他笑笑，對油漆沒興趣的人應該會悶透，可是他真的很喜歡，學會了許多油漆種類，原來汽車噴漆又與別不同，油性水性各有特色，「油漆分兩大類，水性與油性，油性分兩種混合劑，天拿水和松節水，嗅到很重天拿水味的通常是汽車噴漆，硬身一些；水性就是普通溝水，現在多數因環保、低VOC（揮發性物質）的考慮，多用水性油漆，但還是不能完全代替油性，因為水性油做不到油性的光度，如鋼琴漆那種光亮一定要用油性」。一般人想像學油漆只是拿個油掃，多掃掃就學滿師，「唔得嘅唔得嘅」。

研發特色牆 任意塗畫一抹無痕

小孩時的頑皮，很多最後成為被磨平的特質，但在他身上卻磨得更出彩。他說自己小時候是破壞王，拆爛收音機砌不回原樣，又會因阿爸收起四驅車模型盒內附送的小𠝹刀，而生氣不已，「那時好激氣，點會唔識用呀﹗」回想起來都不過是小學生，打個哈哈，阿爸所做實在情有可原。二○一九年他帶着新發明「匯牆」（Blues Wall）參加家居展，受訪當天，他用自家研發的筆在上面任意塗畫，手指稍使勁一抹便了無痕迹，他解釋原理，「現場施工時師傅會做油漆工序，是用光固化的技術，就似修甲，做完用UV機照，不過修甲的油很難用於牆身，因為很硬身，做不了很大幅，我們用類似的技術改良，做在牆身後再用大型UV機照，等約十四日硬透就可以開始畫」。他贈送給特殊學校的學生試用，很適合行動不便的人發揮靈感，而這個發明的源頭，是一個職業是教師的客戶對他說，禁止小孩在家中塗畫，會阻延他們的發展，結果現在他自己的家亦有這麼一面牆，讓八歲女兒可以玩。

郭志仁心中，牆所以用「匯」字命名，是因為他看到當中把人連結起來的可能。「『匯』有匯集一起的意思，因疫情關係一些發展計劃停擺了，本來是想把牆connect在一起，以網上平台做不同的地區連結，如不同商場都有這面牆，畫完可在網上有交流，又如不同學校有子分校，都可在網上以藝術廊的形式交流，或外國流行學術牆，寫一些數學公式，有人解答又可以寫答案拍照上傳到網絡。」但他坦言，前年因社會運動關係，「之前我們跟大學sell可以這樣玩，但很多學校都ban了，覺得是連儂牆，現在就變成向藝術方向發展」。

到地盤實習 難忘師傅「人生課」

在開設公司之前，他當然經歷過初出茅廬學師的時光。「其他人在煩惱大學選科時，我正與師傅打成一片。」從訓練局畢業後，他到大型油漆公司工作，「那個體驗都幾搞笑」。雖然學堂會安排學生到地盤實習，做的都是執頭執尾的容易工夫，「批灰、髹乳膠不會交給你做，最多『省』下砂紙、清潔地盤」。到真正落地盤工作時，仍是少年的他也會心驚驚，「我開頭覺得好似好污糟，又會想跟其他人會否好難夾？他們會否打人？個個咁大隻、牛高馬大」。開工第一天，「我很記得地盤打理跟我們說，你落去X樓找鬍鬚X」，地盤有不同工種，科文是主管，各工種又有「打理」一職，分配和管理人手。他聽到「柯打」便去尋人，尋來尋去尋不着，一見鬍鬚X師傅正在棚上，他的記憶仍鮮活，「他蹲着的動作好有型，說：𡃁仔你就係跟我做嘢嗰個啦嘛？然後教我點行棚，要行十字位，因為棚中間的洞大得一個人可跌下去，雖有安全帶，都要自己執生」。師傅教時自己亦有一下差點跌倒，「當時哪敢笑呀，哈哈」。

自立門戶 判頭走數公司倒閉

現在想起那段日子，「其實地盤師傅不是我們想像的恐怖，外表看上去粗獷，又食煙又盛，粗口也多，他們的表達能力是差一點，但每個人都好肯教人做事，多數個心是好的。」說來奇怪，師傅總愛跟他說家事私事：「唉仁仔話畀你聽啦，唔好賭錢呀，如果我唔賭錢，𠵱家揸幾層樓喇。」一九九七年是建造業高峰期，「人工炒到好高，一個月搵四五萬蚊，但他們有個文化，真係幾鍾意賭錢」。不賭錢買到樓，可不似虛話。二○○八年他出社會打工，正逢金融海嘯的浪淹至，「工數開得不是很足，我們都是日薪師傅，成日冇工開好似沒什麼保障，不如索性自己試吓做公司接裝修單位，我亦喜歡裝修多於在大地盤工作」。

於是他踏上創業之路，像是截然不同的路途，不過行內師傅自行成立公司接job，也不是「幾百萬開頭」才可以踏出這一步。「我們常說這行想做老闆很容易，不需要有實體舖面，先註冊，資金上需要很少。開始時接十幾萬的工程，客人亦會先付訂金。」從身邊親戚朋友開始試起，第一單工程，他接下來獨力完成，「泥水、油漆，一個人做晒。這在裝修文化也不出奇，很多師傅是這樣做，漸漸識落很多不同師傅，一路做都幾多單，靠自己雙手，再請多一兩個伙計幫手，或請師傅做電燈水喉」。發展順利之時，接了更大型的工程，卻把他輕易擊倒。地盤勞工問題中，「大判走佬」時有所聞，因為判頭消失走數，公司「資金營運上一下子冇晒，而要倒閉」。

他不甘心，沒做錯事，為何生意會倒？於是他花時間去理解這條產業鍵如何運作，去讀設計繪圖，「想知上面大判頭設計的情况，了解有什麼問題會導致爛尾」，又去考小型工程承建商的牌照，打工再儲資金，從頭再來。

行業現劈價潮 盼提高透明度

網上能輕易搜尋到大眾打算為居所裝修的各種疑惑：四百呎單位，師傅開價六十萬會否太貴？單位打拆了一個月，看似什麼都沒動過，怎麼辦？要求這個樣子，為何造出來是另一個樣子？「仁哥仔」想搞一個裝修公司資訊平台，不是沒事找事做，而是看到了行內的積弊，「第一是行業環境的透明度不夠高，報價單不清晰，不知做幾多，又不知每項價錢多少，就有問題產生；第二是師傅的考牌制度，不能肯定參與工程的師傅是否有合資格牌照。這兩個是常為人詬病的地方」。疫情下工作量減少，有些師傅要暫時轉行做貨車司機、送外賣，工程亦開始出現劈價潮，「生態變得不健康，一千元成本的工程，四百元都有人做，爛尾情况會更多。客戶愈平愈開心，但沒想過質素問題，如買一個窗框成本六百元，如何五百元裝到？有可能工程做到一半，師傅會要求付更多費用才完成工作」。

平台記錄報價進度 減爭拗

他與科技公司合作設計的裝修資訊平台，系統已通過內部測試階段，可讓師傅上載完成裝修的單位照片，按地鐵沿線分不同地區，而客戶開了帳戶後，可儲存報價單等資料，並能顯示工程進度，後加項目亦有紀錄，「有時師傅都好慘，聽過一些個案，客戶要求加整，後來卻說冇叫你整，你自己幫我整啫嘛，又或說不喜歡地板的紋要重整，師傅早已說明紋路是這樣。有了這個程式，一切記錄下來，就可避免不必要的拗撬，師傅也可與客戶溝通，後加部分做還是不做，可讓客人在上面剔選」。若系統如計劃中日漸普及，他構思規定師傅若繼續使用帳戶，三年內要提交所屬工種牌照證明，鼓勵師傅考牌取得認可資格。「好多時師傅會冇嗰樣嘢去做嗰樣嘢，一個雲石師傅鋪雲石當然最靚，但去做油漆可能爭啲，因為這不是他的專業」，他希望以這個系統推動專工專責。

在訪問對答裏，很易感受到慣於解釋也是郭志仁的專業，在不擅辭令的師傅和心中只想着理想成果的客人之間，可想而知「中間人」角色必須練就高超耐性與溝通能力。他談及哄師傅試用新平台時，也流露貼心一面，「我們試過在公司實行，後生仔、鍾意IT的人覺得好正好好用，但給師傅試用時，他們不太願落手試，通常會問這個怎按、那個怎按，我們便再簡化系統，不必打很多字，主要用相片集形式，他們剔選區份、填上屋苑、上載照片便可以了」。室內設計公司懂得為單位拍照展示成果，但師傅做的好手工，卻往往沒好好記下來讓客人參考，他也在想如何協助師傅聯絡攝影公司拍攝完工單位。

他常在公司專頁「郭滙裝修堂」開live解答各種裝修問題，連怎擺魚缸都有人請教，他們照答如無關風水，近廁所或廚房水源較佳。這種將資訊開放的作風，對師傅而言本來不太接受，「他們會說，呀仁哥仔你今晚又開live呀？唏講咁多做乜嘢吖，唉唔知你呀。那我就會坐低跟他慢慢傾」。他會設身處地向師傅說明在平台展示作品的好處，「可能要再講白些，多些術語，不可用什麼市場那些太複雜的講法。我會說多些人看到你做了什麼單位，同區的人會找你做，你咪搵到食囉，他們便會覺得係喎係喎」。系統預計四月或五月推出，他說目標是吸引更多人用，坊間雖也有裝修配對平台，不過一些平台會被質疑故意為某幾間公司分配更多工作，他想以行內人的專業令這行更透明、更健康地發展。

「在地盤也是每日吸收知識」

問他有沒有想像過，如果當初走另一條「理所當然」的升學路，會是何樣光景？「仁哥仔」說：「這幾年像一直跑呀跑，很少停下來想這個問題。不要介意自己所做的吧，我一開頭都有少少自卑，覺得這個工種是否去做地盤佬，但長大了再回想，其他人做不同工種、進修，只是我的步伐不同，還是不斷在進修，在地盤也是每日吸收知識，如師傅不要賭錢那些人生哲理呀，哈哈。」

他始終掛在心頭的，是在學院時到一個社福機構做義工的經歷。那次同科「師兄弟」臨收工時，不小心把泥水科學生砌的一個壆位踢爛，帶着他們的師傅很生氣，「我們當年年少氣盛，很多師兄弟是中三畢業，會想使唔使咁緊張呀，嗰少少嘢。師傅說了一句，就算唔收人錢做義工，我去你屋企，唔收錢整爛你屋企得唔得？」這句話讓他瞬間學會，這就是負責任的「擔帶」。

這一行嘛，他說師傅其實人很簡單，說話「比較豪氣萬丈」，不過「很提攜人，也很真誠，跟他們相處的方法是真誠以待」。至於生活要走什麼方向，不過是為自己喜歡的去做，「唔好睇小自己有能力做到的事，我唔係好鍾意一開頭就話唔得」，他亦清楚「落手做」的工種，他有比別人領略得快的才能。既投身心之所向，那就如一個單位要裝修，都需要平水、泥水、水電、油漆、木工各路師傅出力，他希望把行內力量匯合起來，一起走更遠：「現在已捉到問題的點，這不是一個人能成的事，有個平台讓大家試用都好啊。」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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