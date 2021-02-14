無定向學堂：飛越圍牆的思念 向不能相聚的人送花

【明報專訊】「信心花舍／特殊為你開舖／誰經過你面前都知道／鳴謝貼於花牌裏多土／為你／願托着沿路飛舞，hmmm~~」陳奕迅的《信心花舍》是多年前的歌了，從不是當紅主打，但歌中那份輕巧，送花只為重視的人能感受到一點點幸福的心意，很動人。

到訪小葉的工作室之後，滿腦是這首歌。2019年脫離打工仔生活、投入經營花藝設計興趣的她，去年開始為因社會運動而身陷牢獄的人提供「和你送花」服務，這送花使者為獄中人向親友、情人送花，至今超過六七十次。農曆新年、情人節是團聚日子，然而今天不少人正受離散之苦，如果你或身邊的人都有想念而無法相見的人，來聽小葉這幾個月如何為不同故事設計花禮，和即場親身示範，也許可從她的美麗意念中學習怎樣傳遞心意。

填滿字句的回條 化成花語

小葉讀設計出身，畢業後曾從事商品展示設計（visual merchandising）的工作，為不同品牌設計店內展示商品的視覺空間。她說當時的上司「也許因為是設計人，思想比較開放」，常鼓勵她那樣為維持生計打工的新人，別忘了培養自己的夢想。後來經歷裁員、因病做手術等生活各種跌宕，她決定全職發展花藝事業，適逢2019年社會運動爆發不久，「做花本來是開心事，但出去見到遊行、很多人被捕，卻仍要繼續做下去，很想幫得上忙，而捐錢之外也想不到有什麼可以做」，於是去年在民主派立法會議員討論去留之際，她仍鼓起勇氣聯絡當時在任議員邵家臻的辦事處（下簡稱「臻辦」），提出可為在囚者義務提供送花服務。

在臻辦協調下，小葉向獄中人派出回條，讓他們填上收花人的聯絡方法、關係、信息等，寄給臻辦，辦事處撕起囚者姓名、號碼作紀錄，再把回條交給她，所以她並不會知道送花者的真正身分，然後會按紙上資料設計花束及送花。

小葉說回條常會被填滿，如果有指明收花人喜歡的顏色、花的種類，她就會循這些要求去構思設計，不過不少人密密麻麻寫上與收花人相處的點滴、想說的話，卻沒多提想送怎樣的花。「一個女生想送花祝福媽媽生日，她說媽媽很喜歡打卡（到不同地方拍照），她也常為媽媽化妝扮靚，生日時會去食飯行街，分享很多以前母女會做的事，但現在做不到，而媽媽亦因她的事沒再打卡或做開心事。」於是她憑字裏行間了解這名母親其人，「她說媽媽個性很少女，我便想到用粉色系，選了鬱金香、康乃馨、玫瑰」，以幾種花配搭出層次。

另添枝葉線條 別具意涵

花的特別之處在細節，她為主花加了一些綠意，是小尖葉尤加利與含苞待放的翠珠，增加輕盈跳脫的線條，這可說是小葉獨有的風格，細問原來別具意涵：「線條用得比較多，便似送花的心意能穿越圍牆，飛到收花人身邊。」另一束送給名字裏有「雪」字女生的花，她讓常當配角的滿天星做主角，亦以雪柳為點綴，有了幾條幼細彎線伸出，既賦予同樣寓意，亦不會顯得單調。

故事藏於花盒中

早前小葉為情人節製作義賣花盒，紅與粉紅是一雙，紅是「神父款」、粉紅是「少女款」。「一般情人節都被視為賺錢的節日，或大家覺得是很開心、sweet，但其起源其實與抗爭有關，Valentine是一個神父，因羅馬暴君徵召人民打仗，人們不捨與家人分開，都不想去，暴君就下令不可結婚，神父不理，照樣證婚，後來暴君得知，判下重刑，Valentine在獄中愛上獄長之女，為她醫好眼睛，後來卻被處死。少女重見光明後，已不能再見神父，只能在他墓前種杏樹紀念。因行刑當天是2月14日，後世便以情人節紀念Valentine。」

小葉在9cm×9cm的小盒裏以花「繪」出這個故事，「神父款」以紅色庭園玫瑰代表神父，白色代表眼睛獲得光明的少女，一小株鮮紅蓬萊松是不屈的激昂精神，一雙白色的小山花象徵二人對望，再以紅色繡球花瓣鋪滿「地」，表達神父遭受苦難所流的血；而「少女款」只餘白花悼念神父，後方粉紅色乾花代表杏樹，一雙迷你小山花則與「神父款」呼應。

包含歉意、感謝、惦念

小葉曾收過回條上面的內容是向母親說對不起，便以花語帶歉意的黃玫瑰放進設計，除了借花語傳意，她還會以送花人與收花人之間的故事設計花盒，「曾有幾個同倉手足夾好要送一紮花給義工，因為她常幫忙送物資、探訪他們和幫忙處理很多事，他們想說多謝，於是幾人打聽得知她喜歡紫色和鬱金香」。小葉用3種不同的鬱金香製作花束，品種有大有小，大的代表義工，小的代表獄中一群男生，象徵義工對他們的照顧。每次送花前，小葉會拍下照片，由臻辦彩色列印，附加解釋設計意念的信，寄回獄中，後來義工告訴小葉，這群之前特意探聽她喜好的「暖男」，已在探訪中向她解釋設計了。小葉手上有一張回條，上面寫了一大段內容，包括一句「我係真係好想好掛（住）你」，最後是歌詞「當星辰暗淡無月光／沒你（們）的輪廓／我不知怎去過」，她即席示範為此製作的花盒。

※製作花盒

1.先選定主花是象徵月光的黃玫瑰，與同為黃色的千日紅花球，及以相襯的金色10cm×10cm小盒盛載；

2.從一磚乾花泥切出符合盒大小的一塊，高度約為盒的一半；

3.乾花泥密度較發泡膠高，作用是讓花能插在上面固定位置，開始製作時先決定主花大約位置，這次小葉將淡黃的主花放在偏下方的位置，另一頭主要是白色，營造光影變化的感覺；

4.選擇不同形態的襯花配搭，如帶八角形狀的白花、相思豆乾花、帶點灰藍色的情人草；

5.以繡球花瓣鋪底，小葉說有些花藝師會用膠水黏合繡球花枝條部分，讓花更固定，但她選擇簡單鋪上，效果較自然。

一顆不計較的心

雖是義務，小葉依然花盡各種心思製作從不重複的花禮。最初她只送花束，「但慢慢有些人說想送能放更久的，也有人說女朋友看到花凋謝會不開心，也想禮物可保存到他出冊，於是加上花盒的選擇」，花盒是以保鮮花及乾花製作，保鮮花經化學劑處理，花盒可保存很長時間，問小葉手上一盒日本製的混色24粒玫瑰花球價錢，她說需約400至500元購入，每個花盒會用上一兩個。除了花束及花盒，還可送小瓶花，讓收花人方便打理，也可放在辦公室桌上。

細聽獄中人心意 不覺刁鑽麻煩

小葉說有時內心會很矛盾，既不想收花人在忙裏要花太多心神打理收到的花，卻也希望這些親友在獄中的人，能趁拆開包裝、為花修剪尾巴，把花放入瓶中「飲水」的一刻時光，可以稍稍放鬆心情。曾有獄中人希望送女友向日葵，但小葉考慮打理困難，提議送盆栽，特意到花墟拍照回信再問，最後選擇送多肉植物，亦寓意細水長流，再附送一副可砌成向日葵的積木。近日女友告訴她，植物長大了些，她已分成三盆好好照料。收到回條請求為喜歡的人送一個龍貓音樂盒，小葉特意從日本訂來，配以藍玫瑰、滿天星、木棉花製成花盒。問她有時會否覺得要求很刁鑽麻煩？她只溫柔答：「唔會啊。」即使便條只寫「生日快樂」四個字，連送給媽媽還是女朋友都沒說明，她也細心平衡：「用木百合適合媽媽，又加上粉色桔梗，似糖果色系，較適合女朋友。」結果是誰？她笑笑：「是媽媽，她也嫌兒子寫得太少，說佢好快返來㗎喇，我到時話吓佢啦。現在他已回家了。」

收到回條的人裏，約1/4人回覆，小葉知道，「有些人怕我負擔重所以不送、有些人因為坐幾個月，想將資源留給更有需要的人」。在獄中思念的人不一定是母親或情人，她曾三接任務，送給同一個人，對象是寫信來往半年的筆友，小瓶花、花盒、花束都送齊了。小葉在第一次收到「order」想送藍玫瑰，因當時在花墟找到的藍玫瑰都「很深色很化學的樣子」，她改用淡藍保鮮花，親手送給筆友時，喜見淡色的花與筆友形象「毫無違和感」，是讓她感到很滿足的一次作品；到下一次，信中畫了「角落生物」的小恐龍，她看着覺得可愛，剪出放在禮物中附送；近來筆友生日，已是第三次收花。

獄中也能開花

各種故事收在花中，美麗背後有悲傷，小葉曾為22歲的小伙子在自己生日當天向媽媽送花，「感謝將他帶到這個世界」，媽媽剛收到時以為是有人要送花給兒子，知道是兒子心意後隨即落淚，小葉那刻捉緊了那個媽媽的手。團圓日子，分別的人仍要忍耐分別的痛，不過獄中人想念裏包含的重視、謝意、對重聚的盼望，通過送花帶到所愛的人面前，可能比面對面說話更堅定與坦誠，小葉說：「有時送花也不在於花，對我來說是他們親手寫的那封信，附在花中送出。我把照片回寄獄中之後，他們會與同倉分享呢，這樣就像監獄裏也能開花。」

小葉其他作品和故事：www.instagram.com/elise.ip

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供、曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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